У Шестеркина сдали нервы! Русский вратарь несколько раз ударил соперника, а «Рейнджерс» впервые проиграли

«Нью-Джерси» вернулись в серию.

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Крайдер — 5 (Зибанежад, Кейн), 23:39 — 1:0. Д. Хьюз — 2 (бол., Хэмилтон, Братт), 30:37 — 1:1. Хэмилтон — 1 (Братт, Хишир), 71:36 — 1:2.

Вратари: Шестеркин — Шмид.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 36 (11+11+6+8) — 28 (11+6+6+5).

Наши: Панарин (23.16/2/-1), Тарасенко (18.40/3/0) — -.

Счет в серии: 2-1.

23 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Игровой день в НХЛ получился сумасшедшим по накалу. Сразу несколько матчей завершились в овертаймах, и вечер в легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» не стал исключением. «Рейнджерс» на родном льду принимали «Нью-Джерси» — по первым матчам серии казалось, что «бродвейцы» спокойно додавят соперника своим внушительным опытом. Однако у «Девилз» нашелся достойный ответ и теперь эта серия может преподнести любой сюрприз.

У «Нью-Джерси» дебютировал в плей-офф 22-летний вратарь Акира Шмид, ставший по возрасту третьим голкипером в истории клуба, сыгравшим в матчах на вылет. Моложе его были только Мартин Бродер и Шон Бурк. Шмид выглядел уверенно, не допускал грубых ошибок и, скорее всего, в следующей игре он также появится в воротах. Витек Ванечек, пропустивший в первых двух матчах серии девять шайб, не убедил тренерский штаб «Девилз» своими действиями.

Гости с первых минут продемонстрировали серьезный настрой и мало в чем уступали сопернику. Уже на 30-й секунде встречи Патрик Кейн заработал удаление, но «дьяволы» не сумели реализовать численный перевес. Несмотря на не очень уверенный старт, «Рейнджерс» все равно забили первыми. В начале второго периода Крис Крайдер убежал в атаку и забросил уже пятую шайбу в серии! Еще никто в истории клуба не забивал столько за три игры плей-офф.

Четыре предыдущих гола Крайдера пришлись на большинство, но сегодня с реализацией лишнего у хозяев дела совершенно не клеились. Пять попыток стали безрезультативными и для нынешних «Рейнджерс» это аномалия. А вот «Нью-Джерси» своим шансом воспользовался. Причем такую возможность гостям подарил Игорь Шестеркин. Российский голкипер был недоволен Тимо Майером и несколько раз ударил лежавшего рядом швейцарца. Судьи выписали Игорю две минуты, а Джек Хьюз вскоре сравнял счет.

Хозяева в целом по матчу перебросали соперника, но в третьем периоде стали играть осторожнее. В концовке основного времени защитник Райан Грэйвз едва не подвел партнеров своим удалением, но «Рейнджерс» не наказали оппонента, хотя этот эпизод мог стать переломным. В итоге команды отправились в овертайм, который продлился чуть более 11 минут. Соперники обменялись несколькими опасными атаками, но удачливей всех оказался Даги Хэмилтон, забивший с классной передачи Йеспера Братта.

Канадец заслуженно был признан первой звездой встречи. Мало того, что он помог отличиться Хьюзу, а в одном из эпизодов попал в перекладину, так еще и принес своей команде важнейшую победу. При счете 0-3 в серии говорить о каких-то шансах у «Нью-Джерси» было бы слишком наивно. Но теперь сценарий складывается совершенно иным образом. Перед стартом плей-офф многие называли эту серию одной из самых непредсказуемых — сейчас можно официально говорить, что интрига в этой паре спасена.