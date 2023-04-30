Тарасенко вышел из тени! Забил победный гол и помог «Рейнджерс» спасти серию

А Костин оформил дубль за «Эдмонтон».

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Шестой матч

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Лазар — 1 (Бол, Сиверсон), 11:49 — 0:1. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Фокс), 19:35 — 1:1. Зибанежад — 1 (Крайдер, Тарасенко), 30:10 — 2:1. Тарасенко — 3 (Крайдер, Фокс), 38:25 — 3:1. Гудроу — 1 (Веси), 47:23 — 4:1. Шнайдер — 1 (Миккола, Хытил), 52:28 — 5:1. Мерсер — 2 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 55:12 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Шмид (Ванечек, 52:28, 54:29 — 55:12, 55:29).

Штраф: 16 — 18.

Броски: 29 (8+13+8) — 36 (11+8+17).

Наши: Панарин (19.31/3/+1), Тарасенко (15.02/3/+2) — -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 3-3.

В хоккейной битве за Гудзон все пошло по самому неожиданному сценарию, ведь «Рейнджерс» после двух гостевых побед подряд оказались прижаты к стенке. Команда Жерара Галлана умудрилась проиграть три встречи подряд, причем выглядела в них максимально потерянной. Сегодня «бродвейцы» могли сенсационно вылететь в первом раунде, но все-таки нашли в себе силы и проявили характер в нужный момент.

Однако в начале встречи хозяева вновь заставили понервничать своих болельщиков. Игорь Шестеркин справился с броском от синей линии, но на добивании форварду «Нью-Джерси» Куртису Лазару никто не помешал. После такого старта многие могли подумать, что сценарий повторяется, но у «Рейнджерс» вовремя заработало большинство. Крис Крайдер классно подправил бросок Мики Зибанежада и забил уже шестой гол в серии.

Сегодня лидеры «бродвейцев» наконец-то вышли из тени и показали игру, которую от них ждут. В середине матча Зибанежад вывел хозяев вперед, а затем в концовке второго периода Владимир Тарасенко мощным броском прошил Акиру Шмидта. Российский нападающий три матча не набирал очки, но сегодня не только отметился заброшенной шайбой, но и поучаствовал в эпизоде с голом Зибанежада. Теперь у Владимира 4 (3+1) очка в текущем плей-офф.

«Девилз» очень прибавили в третьем периоде, солидно перебросали соперника (17-8), но Шестеркин провел очередной шикарный матч. Гости уперлись в эту стену и к тому же развалились в обороне. Свои первые голы в этом розыгрыше Кубка Стэнли забили Барклай Гудроу и Брэйден Шнайдер. «Рейнджерс» в шестом матче серии все-таки нашли ключи к воротам Шмидта, который после пяти пропущенных шайб уступил место Витеку Ванечеку.

В концовке игры Доусон Мерсер реализовал большинство и сократил отставание «Девилз». Его команда пошла ва-банк, сняв вратаря, однако результата это не принесло. Хозяева могли еще больше увеличить преимущество, но Артемий Панарин не сумел поразить пустые ворота. Российский форвард не набирает очки уже пять матчей подряд, и для его статуса в команде это непозволительная роскошь. После невыразительного предыдущего розыгрыша плей-офф Артемий обещал поработать над ошибками, но пока результата не видно.

«Я должен как-то забить. В регулярном чемпионате, возможно, тоже бывают такие ситуации. Просто нужно выкладываться на сто процентов, и все, вероятно, пойдет хорошо, если продолжать стараться. Прямо сейчас я не могу паниковать или слишком много думать об этом. Нужно продолжать бросать, и когда-нибудь шайба попадет в ворота», — сохраняет спокойствие Панарин. Его команде предстоит сыграть седьмой матч серии на выезде, и Артемию просто необходимо вспомнить свои лучшие игровые качества.

Костин тащит команду!

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:5 (1:2, 2:2, 1:1)

Голы: Макдэвид — 3 (Бушар, Экхольм), 1:25 — 0:1. Дурзи — 1 (Фиала, Байфилд), 8:13 — 1:1. Костин — 2 (Маклеод, Дешарне), 12:12 — 1:2. Драйзайтль — 7 (бол., Макдэвид, Бушар), 24:06 — 1:3. Кемпе — 5 (бол., Фиала, Арвидссон), 26:36 — 2:3. Фиала — 1 (бол., Даути, Арвидссон), 28:16 — 3:3. Костин — 3 (Ямамото, Дешарне), 30:54 — 3:4. Дано — 2 (мен.), 47:46 — 4:4. Ямамото — 1 (Маклеод, Костин), 56:57 — 4:5.

Вратари: Корписало (58:23) — Скиннер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 44 (17+16+11) — 26 (11+8+7).

Наши: Гавриков (21.39/3/0) — Костин (8.44/2/+3).

Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18230 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» устроили уже привычную перестрелку. Команды забросили на двоих девять шайб, но «Ойлерз» учли опыт прошлого розыгрыша плей-офф и не стали затягивать серию до семи матчей. Гости вырвали победу за три минуты до окончания третьего периода, а автором победного гола стал Кайлер Ямамото. Удивительно, как в тройку звезд матча не попал Клим Костин, который разошелся не на шутку. Российский форвард сегодня отметился голевым дублем и результативной передачей, набрав больше очков, чем Коннор Макдэвид. И это за восемь минут игрового времени!

Отдельного внимания заслуживает голкипер «Ойлерз» Стюарт Скиннер. По его воротам «Кингз» нанесли 44 броска, но один из голов вратарь подарил сопернику сам, из-за чего «Эдмонтон» пропустил, играя в большинстве. Этот эпизод мог стать роковым, так как Филип Дано сравнял счет. Однако по итогу удача оказалась на стороне гостей. Во втором раунде «Эдмонтон» встретится с «Вегасом», и пока непонятно, как «нефтяники» собираются хоть как-то исправлять свой бардак в обороне.