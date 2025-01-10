Шестеркин вернулся, а Панарин наконец-то забил! «Рейнджерс» продолжают битву за плей-офф

Обыграли «Нью-Джерси» в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Фокс — 2 (бол., Трочек), 12:05 — 1:0. Д. Хьюз — 16 (Пеши, Палат), 24:03 — 1:1. Братт — 15 (Д. Хьюз), 28:28 — 1:2. Панарин — 17 (бол., Зибанежад, Фокс), 37:13 — 2:2. Кэррик — 3 (Смит), 62:48 — 3:2.

Вратари: Шестеркин — Маркстрем.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (8+9+13+3) — 23 (11+5+6+1).

Наши: Панарин (20.24/4/0) — -.

10 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей

Кажется, дела «Рейнджерс» постепенно идут в гору. Впервые с ноября команда смогла набрать очки в двух матчах подряд. И произошло это не без помощи россиян: Игоря Шестеркина и Артемия Панарина.

Голкипер впервые попал в заявку «Рейнджерс» в этом году. До этого Шестеркин пропустил четыре встречи из-за повреждения. Возвращение получилось удачным: 21 сейв после 23 бросков. Но случился в этом матче и другой интересный момент: Джек Хьюз стал первым игроком НХЛ, забросившим Шестеркину десять шайб в регулярке. На втором месте по голам в ворота россиянина Сэм Райнхарт (восемь голов).

Произошло в этой игре и другое возвращение: Мэтт Ремпе отбыл восьмиматчевую дисквалификацию и вернулся в состав «Рейнджерс». Единственное, чем успел отличиться форвард за семь минут на льду, — силовые приемы. Ремпе провел четыре хита: ни у кого сегодня не было больше.

Зато наконец-то удалось забить Артемию Панарину. У россиянина в последнее время были огромные трудности с голами: за календарный месяц на его счету лишь две шайбы (с учетом сегодняшней). На этом отрезке он провел 14 матчей, в которых набрал 12 (2+10) очков.

Сегодня шайба Панарина в большинстве помогла «Рейнджерс» перевести игру в овертайм, где россиянин вообще заходил на дубль. Артемий внешне очень легко один покатил на ворота «Девилз», обыграл всех соперников, но пробить Маркстрема ему не удалось.

«Рейнджерс» все равно забрали сегодня два очка: Сэм Кэррик принес победу команде в овертайме. Борьба за попадание в зону плей-офф идет очень напряженная: 7-е от 15-го места на Востоке отделяет лишь шесть очков. «Рейнджерс» сейчас занимают 14-ю строчку — до кубковой восьмерки им не хватает четырех баллов, а впереди еще полсезона. Задача точно выполнимая.