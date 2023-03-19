Панарин и Кейн уничтожили «Питтсбург»! «Рейнджерс» становятся все мощнее

Шестеркин оформил «сухарь».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

Голы: Зибанежад — 36 (Труба, Миллер), 5:10 — 1:0. Панарин — 21 (бол., Фокс), 19:49 — 2:0. Тарасенко — 15 (Зибанежад, Миллер), 23:54 — 3:0. Крайдер — 31 (Кейн, Трочек), 26:43 — 4:0. Труба — 8 (Тарасенко, Зибанежад), 28:39 — 5:0. Панарин — 22 (Кейн, Хытил), 36:38 — 6:0.

Вратари: Шестеркин — Джерри (Десмит, 26:43).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 24 (12+8+4) — 33 (15+10+8).

Наши: Панарин (15.32/2/+4), Тарасенко (13.26/4/+3) — Малкин (16.23/2/0).

19 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

В оставшейся части регулярного чемпионата перед «Рейнджерс» стоит вполне понятная и достижимая задача — ликвидировать пятиочковый отрыв от «Нью-Джерси», сбросить «Дьяволов» со второй строчки Центрального дивизиона и получить в первом раунде плей-офф преимущество домашней площадки. И пока команда Жерара Галлана, набравшая в середине марта неплохой ход, довольно успешно справляется с ней. Не остановились «синерубашечники» и в спаренных домашних матчах с «Питтсбургом», который все еще плетется в зоне wild card.

Однако если два дня назад ньюйоркцы, несмотря на не самый крупный счет (4:2), смотрелись по-настоящему острее «Пингвинов» и переиграли соперника по совокупному количеству голевых моментов, то сегодня они не были на голову сильнее оппонента и расправились с командой из Пенсильвании за счет великолепной реализации, открыв счет уже вторым броском в створ ворот Тристана Джарри.

Вряд ли финальные 0:6 отражают полное положение дел. Есть ощущение, что парни Майка Салливана наиграли хотя бы на одну шайбу еще в стартовой двадцатиминутке, нагрузив Игоря Шестеркина 15 бросками. Только в конце концов на первый перерыв они ушли, проигрывая уже в две. Всему виной — грубая игра Евгения Малкина. Стоило 71-му номеру гостей кинуть на борт Брейдена Шнайдера, как он вызвал на себя гнев «Рейнджеров» и получил от судей заслуженные 2+2.

Хозяева же вообще не думали прощать соперника и практически мгновенно наказали «Питтсбург» за удаление Джино голом Артемия Панарина в раздевалку. Причем благодаря этому голу Хлебушек не только набрал 645-е очко в 577 матчах за карьеру в НХЛ, но и обогнал Игоря Ларионова (644 очка в 921 матче) в списке российских бомбардиров в истории лиги, выйдя на чистое 14-е место и затратив на это меньшее количество игр.

Не потерялся сегодня и Тарасенко, вновь сыгравший в звене с Панариным и Зибанежадом и отличившийся пятой шайбой за парней с Бродвея. На 24-й минуте ударное звено «Рейнджерс» поймало гостей на контратаке, и сибиряк на пару с иранским шведом без особых помех от оставшегося на растерзание Маркуса Петтерссона увеличили преимущество в счете. Не понадобилось 91-му номеру даже помощи от партнера по золотой молодежке, который катил третьим на левом фланге.

В итоге гола от российской связки болельщики на «Мэдисон Сквер Гарден» так и не дождались. Зато ближе к концу второго периода они увидели другое событие, которое приводит всех в аналогичный восторг и неизменно вызывает у болельщиков «Чикаго» приступ безудержной ностальгии — еще одну шайбу Панарина после классной передачи на пустой угол от Патрика Кейна.

И если россиянин сегодня обошел Профессора, то американец, оформивший этой ночью ассистентский дубль, сравнялся по количеству очков в НХЛ среди соотечественников с Филом Хаусли (1232 в 1169 матчах). Теперь впереди него только Майк Модано, расположившийся на первом месте с 1374 очками. И нет никаких сомнений, что в ближайшие пару лет друг Хлебушка перекроет достижение легенды «Далласа».

«Кстати, как там Игорь Шестеркин?», — спросите вы. А он оказался в полном порядке, отразив все 34 броска «Питтсбурга» в створ, и не дал слабину даже в третьем периоде, когда хозяева сбавили обороты у чужих ворот. Так что его второй «сухарь» в сезоне получился не таким уж легким, как можно подумать, глядя на счет.