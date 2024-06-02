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Сегодня, 19:00

Чемпионское окно «Рейнджерс» все еще открыто. Но решить одну из ключевых проблем будет почти нереально

«Рейнджерс» проиграли «Флориде» в финале Восточной конференции
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Мика Зибанежад и Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Команде Панарина не хватает сильного третьего звена.

Последнее, что нужно делать болельщикам «Рейнджерс» после вылета от «Флориды», — это впадать в истерику и кричать: «Все пропало». Их команда отправилась за первым с 1994 года Кубком Стэнли в статусе победителя регулярки. Однако разве можно было назвать ньюйоркцев фаворитами финала «Востока»? Едва ли. Поэтому поражение от самой сбалансированной команды этого сезона, у которой практически не видно слабых мест, не должно восприниматься как сенсация или трагедия. Да, ожиданий от парней Питера Лавиолетта было много. Но только в случае с «Пантерз» Пола Мориса их было еще больше.

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Сейчас будущее бродвейцев в отличие от той же «Каролины» не выглядит таким туманным. Свой чемпионский ресурс «Рейнджерс» отнюдь не израсходовали. У них по-прежнему есть многие части кубкового пазла, чтобы претендовать на кубок в течение следующей пары-тройки лет: мощное лидерское ядро, в котором большинство его частей имеют длительные контракты; элитный и по-прежнему не упершийся в собственный потолок вратарь; приемлемое четвертое звено во главе с Барклаем Гудроу; наконец-то начавший стремительно расти и оправдывать авансы Алекси Лафреньер, а также тренер, быстро адаптировавший хоккеистов к своим требованиям и сделавший с командой два шага вперед по сравнению с прошлым сезоном.

Хоккеист «Рейнджерс» Алексис Лафреньер.
Алекси Лафреньер.
Фото USA Today Sports

Глобально не хватает в данный момент Лавиолетту детали, которая есть в распоряжении того же Мориса, — это мощное третье звено, оказывающее огромную поддержку лидерам. Если Рословик в целом провел плей-офф на уровне, то вечно перспективный Каапо Какко и приехавший на дедлайне центр Алекс Веннберг в нем просто растворились. Чтобы решить эту проблему, имея всего 11 миллионов долларов под потолком и необходимость продлевать трех достаточно ценных ОСА (Линдгрен, Шнайдер, Какко), генеральному менеджеру «полицейских» Крису Друри придется проявить чудеса изворотливости.

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Продлить Какко будет не слишком сложно — после очередного пустого года финн находится не в том положении, чтобы выкручивать руки руководству. Глядя на скромное количество свободных денег, Друри наверняка даст вингеру еще один шанс и копеечный однолетний контракт. А вот лучшего защитника-домоседа команды Райана Линдгрена обделить нельзя — тем более в случае затыка «Рейнджерс» может прижать зарплатный арбитраж в Торонто. Кажется, в лучшем случае у босса «Рейнджерс» перед открытием рынка свободных агентов будет в лучшем случае около 5 миллионов долларов после ожидаемого повышения потолка.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

Ключевые задачи менеджмента предельно понятны. Уже в это межсезонье Друри нужно садиться за стол и обсуждать новый контракт с Шестеркиным, который следующим летом может выйти на рынок НСА. Ориентиром для обеих сторон должна стать восьмилетняя сделка Сорокина с «Айлендерс» с кэпхитом 8,25 миллиона долларов — дешевле этой цифры первый номер «синерубашечников» не подпишется. Нетрудно догадаться, что начиная с сезона-2025/26 его зарплата будет достаточно прилично влиять на платежку ньюйоркцев, которым к тому времени нужно будет тратиться на продление еще двух важных ОСА.

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С одним из них начинать переговоры нужно уже сейчас. Речь про Алекси Лафреньера, наконец-то начавшего показывать в этом плей-офф, почему он стал первым пиком в 2020-м. Через год 22-летний нападающий получит право на арбитраж, до которого дело лучше не доводить. Как утверждают североамериканские инсайдеры, при обсуждении зарплаты он со своим агентом Оливье Фортье будет использовать в качестве аргумента контракт своего одноклассника по драфту Тима Штюцле, не ставшего брать «мостик» и сразу заключившего восьмилетнее соглашение с кэпхитом 8,35 миллиона долларов. И прогрессирующему канадцу, играющему рядом с Панариным, точно по силам подкрепить свои требования улучшенной статистикой в следующей регулярке.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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