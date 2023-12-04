Панарин разрывает НХЛ: сделал хет-трик и огорчил бывшего тренера!

«Рейнджерс» в сверхрезультативном матче переиграли «Сан-Хосе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 6:5 (3:2, 1:1, 2:2)

Голы: Дюклер — 6 (Берроуз), 3:50 — 0:1. Панарин — 13 (бол., Зибанежад, Фокс), 8:44 — 1:1. Карпентер — 1 (Рутта), 12:21 — 1:2. Панарин — 14 (Трочек, Лафренье), 12:55 — 2:2. Зибанежад — 6 (Крайдер, Бродзински), 16:42 — 3:2. Макдональд — 4 (бол., Лабанк, Хоффман), 29:16 — 3:3. Куилль — 4 (Бонино, Труба), 36:03 — 4:3. Панарин — 15 (Трочек, Бродзински), 44:41 — 5:3. Миллер — 4 (Панарин, Труба), 53:04 — 6:3. Зеттерлунд — 7 (Гранлунд, Дюклер), 54:38 — 6:4. Барабанов — 1 (Эддисон, Гертл), 55:50 — 6:5.

Нереализованный буллит: Лафренье (Рейнджерс), 30:16.

Вратари: Куик — Блэквуд (57:59).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (15+14+7) — 28 (9+9+10).

Наши: Панарин (19.15/4/+1) — Барабанов (18.39/1/-1), Охотюк (16.09/1/-2).

4 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Артемий Панарин — один из самых загадочных российских хоккеистов, играющих в Северной Америке. За последние годы он неумышленно создал себе крутой образ с огромным количеством мифов: отпуск в глухом лесу, кнопочный телефон, а теперь и лысина. После прихода нового тренера Панарин, кажется, вышел на свою проектную мощность.

В начале сезона Артемий выдал 15-матчевую результативную серию, побив несколько рекордов. После этого замолчал на три матча, а теперь снова раздает всем, кого видит на своем пути. Питер Лавиолетт, у которого не очень получилось с российской бандой в «Вашингтоне», смог найти подход к этому Артемию.

Матч «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» был противостоянием худшей команды Запада и лучшей команды Востока, но при этом не стал для хозяев легкой прогулкой. Уже на четвертой минуте Энтони Дюклер реализовал своеобразный буллит, отправив Джонатана Куика «в буфет».

Вскоре Панарин сравнял счет в большинстве, набросив с синей линии. Совершенно нетипичный гол для россиянина.

Через четыре минуты Артемий снова сравнял счет, но на этот раз уже добив шайбу с пятака. Как часто в его карьере вообще случались такие голы? Забавно, что таким же получился и третий гол Панарина: после бросков Трочека и Бродзински россиянин с пятака воткнул шайбу в ворота Блэквуда.

Пятый хет-трик Панарина за карьеру и третий в составе «Рейнджерс». И это на глазах бывшего тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна, с которым клуб так ни разу и не вышел в плей-офф. После 23 матчей на счету Артемия 35 очков и 696 результативных действий за карьеру — до юбилея осталось совсем немного.

Удивительно, насколько голы Панарина были неочевидными. По модели xG он наиграл на 0,62 ожидаемых гола (62% вероятности, что он забросит хотя бы одну шайбу). Больше набрали даже его партнеры по звену (Трочек и Лафренье), которые в этом матче вообще не отличились.

В конце «Сан-Хосе» даже смог создать какую-то интригу. В течение минуты «Шаркс» превратили безнадежные 3:6 в 5:6. Впервые в сезоне отличился Александр Барабанов, для которого матч с «Рейнджерс» стал первым с 24 октября. Но на большее «Сан-Хосе» не хватило.

По-прежнему без поражений в основное время в этом сезоне идет Джонатан Куик. На счету ветерана, которого уже все списали, 7 побед и 1 поражение за пределами 60 минут.

«Рейнджерс» вышли на чистое первое место в лиге по набранным очкам, «Шаркс» — укрепились на последнем. В этом сезоне у этих команд совершенно разные задачи.