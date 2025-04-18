«Тампа» дважды вылетала в первом раунде.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Трочек — 26 (мен., Д. Миллер), 21:02 — 1:0. Крайдер — 22 (Зибанежад, Куилль), 44:02 — 2:0. Зибанежад — 19 (К. Миллер), 52:50 — 3:0. Зибанежад — 20 (Крайдер), 56:24 — 4:0.

Вратари: Шестеркин — Йоханссон.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 22 (2+11+9) — 27 (5+14+8).

Наши: Панарин (16.50/2/0) — Кучеров (13.43/3/-2).

18 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Погоня за «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата — для Никиты Кучерова закончилась задолго до последнего матча. Все из-за травмы Натана Маккиннона. А других конкурентов у россиянина не оказалось. Поэтому в последнем матче можно было не рвать жилы, а спокойно подкатываться к плей-офф.

Отсюда и ноль в графе забитых голов у «Тампы» в матче с «Рейнджерс». Команда из Нью-Йорка забросила четыре шайбы, однако Артемий Панарин, попавший накануне в неприятный скандал, отличиться не смог. При этом и из состава россиянина не убрали — хороший признак.

Из-за нерезультативного последнего матча Панарин так и не смог выбить 90 очков за сезон. Россиянин стал лучшим бомбардиром и снайпером «Рейнджерс», сделав 89 (37+52) результативных действий. В списке лучших бомбардиров всей лиги Панарин стал 13-м.

На мажорной ноте завершил сезон Игорь Шестеркин. «Сухарь» во встрече с «Тампой» стал для него шестым в сезоне. Столько же было в сезоне-2021/22, а больше — ни разу. При этом по проценту отраженных бросков (90,45) и коэффициенту надежности (2,86) нынешний сезон стал для Шестеркина худшим в НХЛ.

Никита Кучеров и Андрей Василевский. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Зато все отлично у Кучерова. Он выбил 121 (37+84) очко и стал лучшим бомбардиром лиги. Никита — десятый игрок в истории НХЛ, который смог три раза выиграть «Арт Росс Трофи». Причем два предыдущих «Арт Росса» Кучерова заканчивались плохо для «Тампы»: оба раза «Лайтнинг» вылетали в первом раунде (от «Коламбуса» в сезоне-2018/19 и от «Флориды» в прошлом сезоне). В этом плей-офф «Тампе» вновь предстоит встретиться с «Пантерс».

Был и очень неприятный момент с участием форварда «Лайтнинг» сегодня: после столкновения со своим партнером Кучеров смог подняться с огромным трудом, чем прилично напугал фанатов «Тампы». Однако уже вскоре россиянин вышел на лед. Так что к «Флориде» Кучеров будет готов. Осталось только переломить неудачную тенденцию.