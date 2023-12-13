Панарин отметил юбилей пасом! Но «Торонто» раскатало «Рейнджерс»

Команда из Нью-Йорка попала в полосу неудач.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Торонто» — 3:7 (1:4, 2:0, 0:3)

Голы: Мэттьюс — 20 (Нюландер, Грегор), 3:52 — 0:1. Тимминс — 1 (Ярнкрок, Доми), 5:07 — 0:2. Уилер — 3, 5:42 — 1:2. Ярнкрок — 7 (Таварес), 15:20 — 1:3. Марнер — 10 (Мэттьюс, Лагессон), 15:41 — 1:4. Зибанежад — 8 (бол., Панарин, Фокс), 36:30 — 2:4. Уилер — 4 (Зибанежад, Труба), 38:26 — 3:4. Марнер — 11 (бол., Райлли, Мэттьюс), 41:29 — 3:5. Мэттьюс — 21 (Нюландер, Маккейб), 57:11 — 3:6. Кампф — 4 (п.в., Броди), 58:33 — 3:7.

Вратари: Шестеркин (57:22 — 58:33) — Джонс.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (3+15+13) — 30 (11+8+11).

Наши: Панарин (20.50/1/-2) — -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Матч против «Торонто» стал знаменательным для лидера атак «Рейнджерс» из России. Артемий Панарин сделал результативную передачу и отпраздновал юбилей, достигнув отметки в 700 набранных очков. Он стал 15-м российским игроком, кто достиг этой отметки. Ранее 700 очков в НХЛ набрали Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Козлов, Сергей Гончар, Алексей Яшин, Павел Буре, Никита Кучеров, Сергей Зубов и Алексей Жамнов.

Вот только для команды в целом матч точно не назвать успешным. Лидеры атак соперника просто смяли оборону «Рейнджерс», а Игорь Шестеркин, пропустивший шесть шайб, после игры не мог найти слов. Все началось с сольного прохода Вилльяма Нюландера, который скинул шайбу под бросок Остону Мэттьюсу. Американский снайпер «Торонто» стал первым игроком сезона, достигшим отметки в 20 заброшенных шайб — чуть позднее к нему присоединился Брок Босер из «Ванкувера».

Уже через минуту с небольшим Шестеркин не смог выловить бросок защитника Тимминса от синей линии. Ветеран Уилер отыграл одну шайбу, но под конец первого периода «Торонто» ответил двумя голами. Сначала круговерть у ворот «Рейнджерс» привела к шайбе Ярнкрока, а уже через 21 секунду быструю комбинацию соорудили Мэттьюс и Марнер.

Во втором периоде хозяева атаковали острее, но пробили Джонса только в концовке двадцатиминутки. Панарин в большинстве оказался на месте защитника и точно скинул шайбу под бросок Зибанежаду.

А вскоре эффектное спасение Шестеркина привело к контратаке, в которой Уилер оформил дубль и сократил отставание до минимума.

Но в третьем периоде «Торонто» дожало соперника. Гости мощно сыграли впереди, усилили давление, а в одном из эпизодов Маккейб уверенно «расколол» Линдгрена.

«Рейнджерс» после удачного старта попали в полосу неудач — три поражения в последних четырех матчах. В первую очередь, это произошло из-за ужасной игры в обороне. Получится ли поправить ее за два дня передышки перед матчем с «Анахаймом»?