Панарин превзошел достижение Ларионова! Артемий продолжает гнаться за первой сотней в карьере

Правда, «Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)

Голы: Трочек — 11 (бол., Зибанежад, Панарин), 3:38 — 1:0. Миллер — 19 (Петтерссон, Босер), 4:31 — 1:1. Хегландер — 11 (Оман, Лафферти), 6:45 — 1:2. Босер — 25 (Петтерссон, Хьюз), 19:44 — 1:3. Панарин — 26 (Лафренье), 28:19 — 2:3. Петтерссон — 18 (Блюгерс, Гронек), 35:33 — 2:4. Хегландер — 12 (Сутер, Гронек), 36:47 — 2:5. Трочек — 12 (Лафренье), 43:36 — 3:5. Петтерссон — 19 (п.в., Босер, Майерс), 58:29 — 3:6.

Вратари: Шестеркин (57:44 — 58:29) — Демко.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 42 (13+15+14) — 26 (7+14+5).

Наши: Панарин (22.48/5/-2) — Задоров (18.49/2/-1), Кузьменко (12.54/0/+1), Михеев (14.58/2/0).

9 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

В последнее время Артемий Панарин живет в ожидании маленького чуда — совсем скоро в его семье должно быть пополнение. Из-за желания быть рядом со своей женой Алисой в этот светлый момент ему придется пропустить предстоящий Матч звезд НХЛ в Торонто. А пока — Хлебушек продолжает стабильно набирать очки за «Рейнджерс» и пытаться впервые выбить сотню в регулярном чемпионате.

В центральном матче очередного игрового дня «синерубашечники» принимали дома «Ванкувер», который продолжает бодаться с «Виннипегом» за первое место на «Западе». Однако по-настоящему закуситься с командой Рика Токетта у них не получилось. После быстрой шайбы от Винсента Трочека ньюйоркцы получили три шайбы в ворота Игоря Шестеркина уже в первом периоде и затем безуспешно пытались догнать «Кэнакс».

Кто точно может занести в актив эту игру в составе хозяев, так это Панарин, набравший этой ночью дежурные два очка. Именно он вместе с Микой Зибанежадом соорудил первую шайбу «Рейнджерс». Очередная голевая передача стала для него 476-й в НХЛ и помогла парню из Коркина обойти по количеству ассистов среди россиян Игоря Ларионова. И уже в следующем матче с «Сент-Луисом» он может обойти по этому показателю Алексея Жамнова.

Отметился Артемий и 26-й шайбой в сезоне. В середине второго периода россиянин не дал пропасть контратаке, которую организовал Алекси Лафреньер, и хлестким кистевым в ближний угол сократил разрыв до минимума.

Только в итоге этот гол никак не помог команде Питера Лавиолетта. К несчастью для хозяев, у гостей этой ночью включил режим зверя Элиас Петтерссон, набравший четыре очка за матч в девятый раз за карьеру.

Еще до второго перерыва шведский гений благодаря своим быстрым рукам изящно расправился с Шестеркиным, вернув «Ванкуверу» преимущество в две шайбы. А уже через 14 секунд мини-шедевр нарисовал другой швед Нильс Хегландер, раздевший на «усах» Адама Фокса и отправивший шайбу в «домик» российскому голкиперу. И гандикапа в три гола «Кэнакс» хватило в заключительной двадцатиминутке для уверенной победы на «Мэдисон Сквер Гарден».