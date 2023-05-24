Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:00

5 лет назад Овечкин очаровал Трампа. Но пойдут ли русские хоккеисты к Байдену?

Отдел хоккея «СЭ»
Александр Овечкин с Кубком Стэнли на приеме у Дональда Трампа.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Кто-то из россиян точно выиграет Кубок Стэнли. Как быть с традиционным приемом у президента США?

Прием победителя в Белом доме — многолетняя традиция крупнейших спортивных лиг США. В последний раз среди обладателей Кубка Стэнли резиденцию президента посетила «Тампа-Бэй» в апреле 2022 года — в том числе российские хоккеисты Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Действующие победители из «Колорадо» до Белого дома пока так и не добрались.

Традиция регулярного посещения Белого дома чемпионами крупнейших американских спортивных лиг зародилась в 1980-х, когда властвовали представители республиканской партии Рональд Рейган, а затем и Джордж Буш-старший. Оба были большими поклонниками спорта.

Чемпионы НХЛ из &laquo;Тампы&raquo; на&nbsp;встрече с&nbsp;Джо Байденом. «Что, черт возьми, у вас добавляют в воду?» Кучеров, Василевский и Сергачев встретились с президентом США

Наиболее запоминающимся был визит к президенту США «Вашингтона», выигравшего Кубок Стэнли в сезоне-2017/18. Капитан «Столичных» Александр Овечкин намекал, что собирается задать несколько вопросов Дональду Трампу: «Не каждый день попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США. А спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся. Способен ли я что-то сделать для сближения двух стран? Я вне политики. Политика — это отдельный разговор».

Трамп с восхищением поприветствовал российского нападающего, заявив, что давно является его фанатом: «Не просто так его зовут Александр Великий. Он все 13 сезонов провел за «Кэпиталз». Очень много работает, забивает больше всех в лиге. Ты крутой, Ови. Не просто так тебя признали самым ценным в плей-офф». При этом Овечкин и Трамп общались и после мероприятия.

С тех пор политическая обстановка существенно изменилась — отношения между странами стали гораздо более напряженными. И в этом свете не может не интересовать один вопрос: а пойдут ли российские хоккеисты на прием к нынешнему президенту США Джо Байдену, который открыто называет нашу страну врагом?

25&nbsp;марта 2019 года. Вашингтон. Александр Овечкин (рядом с&nbsp;Кубком Стэнли) и&nbsp;Дональд Трамп (в&nbsp;центре) на&nbsp;встрече в&nbsp;Белом доме. «Я твой фанат». Как президент США рассказал о любви к игре Овечкина в Белом доме

Случаи, когда отдельные хоккеисты отказывались идти в Белый дом, уже были. Например, в том самом «Вашингтоне» с командой к Трампу не пошли вратарь Брэйден Холтби, а также нападающие Бретт Коннолли и Деванте Смит-Пелли. Так как поступят российские игроки, которые в составе чемпиона точно будут? Пока наибольшие шансы, что это будет либо вратарь «Флориды» Сергей Бобровский (его команда ведет в финале Восточной конференции с «Каролиной» со счетом 3-0), либо нападающий «Вегаса» Иван Барбашев (3-0 в серии с «Далласом»).

Сергей Бобровский и&nbsp;Мэттью Ткачак после матча &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Каролина&raquo; (1:0) на&nbsp;арене FLA Live Arena в&nbsp;Санрайзе 22&nbsp;мая. «Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли

Этот сезон во многих отношениях уже стал знаменательным: после отказа защитника «Филадельфии» Ивана Проворова выйти на раскатку в радужном джерси в поддержку ЛГБТ-сообществ его поддержали многие хоккеисты, в том числе местные. Теперь интересно, как будет развиваться ситуация с визитом к нынешнему президенту США в том случае, если прием с его стороны, конечно, будет.

Александр Овечкин
Иван Барбашев
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
Читайте также
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: финалы конференций в плей-офф НХЛ
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
Тренер «Далласа» о 0-3 в серии с «Вегасом»: «Сценария хуже не придумать»
Барбашев о третьей победе «Вегаса» над «Далласом»: «Сумасшедший матч. 3-0 в серии? Дальше все зависит от нас»
Главный тренер «Флориды» рассчитывает, что Барков сможет сыграть в четвертом матче с «Каролиной»
Матч с «Далласом» стал для Барбашева самым результативным за карьеру в плей-офф НХЛ
Дадонов не смог доиграть третий матч «Далласа» с «Вегасом» из-за травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли