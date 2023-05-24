5 лет назад Овечкин очаровал Трампа. Но пойдут ли русские хоккеисты к Байдену?

Кто-то из россиян точно выиграет Кубок Стэнли. Как быть с традиционным приемом у президента США?

Прием победителя в Белом доме — многолетняя традиция крупнейших спортивных лиг США. В последний раз среди обладателей Кубка Стэнли резиденцию президента посетила «Тампа-Бэй» в апреле 2022 года — в том числе российские хоккеисты Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Действующие победители из «Колорадо» до Белого дома пока так и не добрались.

Традиция регулярного посещения Белого дома чемпионами крупнейших американских спортивных лиг зародилась в 1980-х, когда властвовали представители республиканской партии Рональд Рейган, а затем и Джордж Буш-старший. Оба были большими поклонниками спорта.

Наиболее запоминающимся был визит к президенту США «Вашингтона», выигравшего Кубок Стэнли в сезоне-2017/18. Капитан «Столичных» Александр Овечкин намекал, что собирается задать несколько вопросов Дональду Трампу: «Не каждый день попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США. А спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся. Способен ли я что-то сделать для сближения двух стран? Я вне политики. Политика — это отдельный разговор».

Трамп с восхищением поприветствовал российского нападающего, заявив, что давно является его фанатом: «Не просто так его зовут Александр Великий. Он все 13 сезонов провел за «Кэпиталз». Очень много работает, забивает больше всех в лиге. Ты крутой, Ови. Не просто так тебя признали самым ценным в плей-офф». При этом Овечкин и Трамп общались и после мероприятия.

С тех пор политическая обстановка существенно изменилась — отношения между странами стали гораздо более напряженными. И в этом свете не может не интересовать один вопрос: а пойдут ли российские хоккеисты на прием к нынешнему президенту США Джо Байдену, который открыто называет нашу страну врагом?

Случаи, когда отдельные хоккеисты отказывались идти в Белый дом, уже были. Например, в том самом «Вашингтоне» с командой к Трампу не пошли вратарь Брэйден Холтби, а также нападающие Бретт Коннолли и Деванте Смит-Пелли. Так как поступят российские игроки, которые в составе чемпиона точно будут? Пока наибольшие шансы, что это будет либо вратарь «Флориды» Сергей Бобровский (его команда ведет в финале Восточной конференции с «Каролиной» со счетом 3-0), либо нападающий «Вегаса» Иван Барбашев (3-0 в серии с «Далласом»).

Этот сезон во многих отношениях уже стал знаменательным: после отказа защитника «Филадельфии» Ивана Проворова выйти на раскатку в радужном джерси в поддержку ЛГБТ-сообществ его поддержали многие хоккеисты, в том числе местные. Теперь интересно, как будет развиваться ситуация с визитом к нынешнему президенту США в том случае, если прием с его стороны, конечно, будет.