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Сегодня, 12:30

Ассист и участие в массовой драке: российский нападающий «Блюз» зажег в первом матче Кубка Стэнли

Бучневич поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Стэнли
Егор Сергеев
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич
Павел Бучневич.
Фото Getty Images
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Но его команда проиграла.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич ярко начал плей-офф Кубка Стэнли — отметился голевой передачей и участием в массовой драке в матче с «Виннипегом». Однако его активность не спасла «Блюз» от поражения со счетом 3:5.

Первый гол

Уже на 10-й минуте Бучневич поучаствовал в первой шайбе плей-офф Кубка Стэнли-2025, отметившись ассистом. Россиянин сохранил владение в зоне соперника, сделал передачу на Кэма Фаулера, а тот перенаправил ее на Роберта Томаса. Канадец точно выстрелил по воротам «Виннипега».

Первый период закончился при ничейном счете, а во втором «Блюз» снова повели 3:2. Кульминация наступила в третьей двадцатиминутке, когда «Джетс» забросили аж три шайбы, одержав итоговую победу.

В составе «Виннипега» отличились Марк Шайфли, Джарет Андерсон-Долан, Алекс Иафалло, Кайл Коннор и Адам Лаури. У проигравших, помимо Томаса, по голу забили Оскар Сундквист и Джордан Кайру.

Массовая драка

Также за 18 секунд до финальной сирены произошли две массовые потасовки, в которых поучаствовал и Бучневич. По итогам драки игроки каждой команды суммарно получили по 50 минут штрафа.

Павел закончил встречу со следующими показателями: 19 минут и 41 секунда на льду, ноль бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 10 минут штрафа, полезность — «минус 2».

Как заявил главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери, его коллектив не справился с эмоциями, поэтому потерпел поражение.

«Я не думаю, что мы хорошо контролировали игру в третьем периоде. Нас подвели удаления, мы принимали плохие решения с шайбой, излишне проявляли эмоции. Наша игра в обороне была не очень хороша сегодня вечером. Мы станем лучше», — цитирует его пресс-служба клуба.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич
Фото Getty Images

«Виннипег» вышел вперед в серии до четырех побед. Вторая игра пройдет вновь на домашней площадке «Джетс» в ночь на 22 апреля.

Уроженец Череповца Бучневич выступает в НХЛ с 2016 года. Помимо «Сент-Луиса», он играл за «Нью-Йорк Рейнджерс». В регулярном чемпионате 30-летний форвард выходил на лед в 76 матчах и набрал 57 (20+37) очков.

Павел Бучневич
Кубок Стэнли
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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