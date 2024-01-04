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Сегодня, 21:30

Из «Капитана» и студенческой лиги — в НХЛ. Русский форвард пробился в основу «Бостона»

Российский форвард Меркулов дебютировал за «Бостон»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист «Бостона» Георгий Меркулов.
Георгий Меркулов.
Фото USA Today Sports
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Георгий Меркулов провел три матча за «Брюинз».

«Бостон» в последние сезоны редко ассоциировался с российскими игроками. Исключение — защитник Дмитрий Орлов, которого в прошлой регулярке «Мишки» забрали через обмен с «Вашингтоном». За все время через франшизу прошли 15 наших игроков и вратарь Антон Худобин. Закрепиться в клубе надолго удалось только Сергею Самсонову — за «Брюинз» форвард отыграл более 500 матчей. Переписать историю, вероятно, постарается Георгий Меркулов, дебютирующий 31 декабря за «Бостон». 23-летнего нападающего повысили из фарм-клуба перед игрой с «Девилз» и оставили в составе на ближайшие матчи.

Путь Меркулова к НХЛ уникален. Воспитанник ЦСКА не играл на знаковых для юниоров турнирах — ЮЧМ и МЧМ. Не поднимался в КХЛ, а лишь провел два с половиной сезона в МХЛ за ступинский «Капитан» и шесть матчей в ВХЛ за «Тамбов». Не стоит удивляться, что форварда не выбрали на драфте НХЛ. В России Георгий не считался звездой по 2000 году, а в 16 лет получил тяжелую травму колена и пропустил около 9 месяцев. В «Красную Армию» нападающего не взяли, а в «Капитан» он попал вовсе через просмотр. За солидную статистику по МХЛ Меркулова пригласили на сборы в «Сочи», но затем спустили в «Тамбов», откуда форвард снова вернулся в «Капитан».

Фото USA Today Sports

В сезоне-2019/20, когда еще мир не окутал коронавирус, Георгий решился на смелый шаг: переехать играть в Северную Америку. Парень выбрал USHL — главную юниорскую лигу США. Ковид спутал планы Меркулова: чемпионат остановили, Георгий, понимая проблемы с логистикой, не полетел домой и остался в Америке. Сначала жил с другом, позднее переехал к хозяину команды «Янгстаун», который принял хоккеиста у себя. В USHL нападающий отыграл два сезона и окончательно понял, что хочет развиваться в североамериканских лигах. «Я первый раз был в Америке, когда мне было 11 лет. Можно сказать, я влюбился в эту страну и в местный хоккей», — говорил Меркулов в интервью Sport24.

Георгий Меркулов в&nbsp;составе &laquo;Огайо&raquo;. Хоккеист был никому не нужен в России. От отчаяния он уехал в Америку, раскрылся там и подписал контракт с «Бостоном»

После двух лет в USHL Георгий поступил в университет штата Огайо и играл в студенческой NCAA. Напрасно думать, что таким решением Меркулов сделал ставку на учебу и образование. Хоккей остался приоритетом номер один. В конце сезона нападающим, который лидировал в гонке бомбардиров своей команды, заинтересовались клубы НХЛ. Настойчивее остальных вели себя «Бостон», «Аризона» и «Монреаль». Георгий выбрал предложение «Брюинз». 9 апреля 2022 года «Мишки» заключили с форвардом трехлетний контракт новичка.

Хоккеист «Бостона» Георгий Меркулов.
Фото USA Today Sports

Разумеется, ни о какой НХЛ сразу после подписания речь не шла. Для грезящего о Кубке Стэнли «Бостона» развитие проспектов — второстепенная задача. В сезоне-2021/22 Меркулов успел дебютировать за «Провиденс», а на следующий год отыграл полноценный чемпионат в АХЛ и стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Бостона». Стабильно набирал очки Георгий и в нынешней регулярке. По итогам декабря форварда признали игроком месяца. Большим поводом для радости стал вызов в основу «Брюинз» и дебют в НХЛ в матче с «Нью-Джерси».

За три игры за «Бостон» Меркулов не набрал очков, но заслужил похвалы от главного тренера Джима Монтгомери. Большой плюс для новичка, что команда добилась трех побед, а сам россиянин не нахватал «минусов» в полезность. Не факт, что нападающий останется в основе надолго. Свой шанс он получил, но скромные 0+0 за три матча намекают на обратную ссылку в фарм-клуб. Никто не ждал, что Меркулов сразу разорвет лигу и устроит погоню за Кучеровым, Маккинноном и Макдэвидом в зачете бомбардиров. Это в АХЛ Георгий получал много игрового времени — в «Бостоне» все иначе. Конкуренция выше, а места в топ-6 зарезервированы.

Меркулов — центрфорвард, а чтобы стабильно приносить пользу на этой позиции в НХЛ, россиянину может не хватить габаритов. Рост игрока — только 180 сантиметров. Хотя с шайбой нападающий общается на «ты»: может дирижировать тройкой, а может и сам завершить атаки. Ему бы получить больше времени в НХЛ, чтобы адаптироваться к новой лиге и новой роли в команде. Сам факт, что форвард, в которого не поверили в ЦСКА и «Сочи», пробился в НХЛ, вызывает уважение. Меркулов вряд ли станет звездой лиги, но выгрыз свое место в «Брюинз» честным трудом и целеустремленностью.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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