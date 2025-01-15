Малкин стал жертвой воров в Питтсбурге. У русской звезды НХЛ украли перстни за победу в Кубке Стэнли

Неудачное начало года для Джино.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Сиэтл» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Стивенсон — 6 (мен., Маккэн, Даккорд), 2:12 — 0:1. Томасино — 5 (О`Коннор, Летанг), 9:19 — 1:1. Раст — 17 (Карлссон, Малкин), 24:42 — 2:1. Олексяк — 3 (Бьоркстранд, Ларссон), 48:04 — 2:2. Толванен — 11 (Райт, Махура), 48:54 — 2:3. Какко — 8 (п.в., Ларссон), 58:57 — 2:4.

Вратари: Джерри (58:10 — 58:57) — Даккорд.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 33 (16+12+5) — 18 (2+8+8).

Наши: Малкин (18.00/1/-1) — -.

15 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 16 314 зрителей.

«Питтсбург» уступил дома скромному «Сиэтлу» (2:4), позволив сопернику забросить три шайбы в третьем периоде, и усложнил и без того непростую ситуацию в борьбе за место в плей-офф на «Востоке». Команда потерпела седьмое поражение в последних восьми играх. Однако это еще не самые худшие события в жизни для одного из лидеров «Пингвинз» Евгения Малкина, вернувшегося в строй после небольшой травмы и пропуска пяти матчей.

Российская суперзвезда стала жертвой воров. Кража со взломом произошла еще в субботу, когда «Питтсбург» дома встречался с «Оттавой» и был разгромлен со счетом 0:5. О происшествии первым сообщил местный канал KDKA. Россиянин участия в той игре не принимал из-за небольшой травмы. Звонок в службу 911 поступил через несколько часов после окончания встречи.

По странному стечению обстоятельств в доме хоккеиста, расположенном в престижном районе Sewickley Heights в пригородной части Питтсбурга, были отключены сигнализация и камеры видеонаблюдения. Сейф оказался открытым. Воры выбили заднюю дверь и спокойно сделали свое грязное дело, прихватив три чемпионских перстня Малкина за победы в Кубке Стэнли. О других пропажах не сообщается. Каждое кольцо украшено драгоценными камнями и считается произведением ювелирного искусства. Стоимость такого украшения составляет, как правило, десятки тысяч долларов.

Местная полиция активно ищет очевидцев произошедшего, но пока новостей в этом отношении нет. Печальная история, случившаяся с Малкиным, далеко не первое дело, связанное с ограблениями хоккеистов. В конце ноября прошлого года воры обнесли дом нападающего Тайлера Сегина. Игрок «Далласа», выбывший до конца сезона, восстанавливается после тяжелой травмы и публичных комментариев относительно происшествия не давал.