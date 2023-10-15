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НХЛ

Сегодня, 13:45

В НХЛ совсем мало русских интриг. В АХЛ их гораздо больше — наши жгут

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты Сидни Кросби и Александр Овечкин
Сидни Кросби и Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Мнение Алексея Шевченко.

Чувства к НХЛ из года в год всегда одинаковые. Начиная с лета начинаешь скучать по лиге, ждешь открытия лагерей, жадно смотришь предсезонные матчи, а потом считаешь дни до начала чемпионата. Но в этом году все как-то не так. Лично для меня в главной лиге нет тех российских игроков, за кем хочешь следить и наблюдать, изучая каждый их шаг.

Понятно, что локальные интриги существуют. Главная — сколько забьет Александр Овечкин и станет ли он лидером по голам за всю историю лиги. Североамериканские журналисты, правда, ждут этого больше, чем другие. Они уже пересчитали голы с «поправкой на время» и признали, что Овечкину осталось забить только одну шайбу. Это странный способ приблизить рекорд, но в межсезонье еще и не такое в голову придет.

Но что кроме темы Овечкина? К сожалению, ничего интересного. Большинство наших ребят осело в АХЛ, так что там турнир гораздо интереснее, если вы следите за нашими. В главной лиге и зацепиться практически не за что.

Хоккеисты Владимир Тарасенко и Эмиль Андре
Владимир Тарасенко и Эмиль Андре.
Фото USA Today Sports

Хотя преображение Владимира Тарасенко удивляет. Это раньше он был хоккеистом первого звена, на которого все надеялись. Сейчас в «Оттаве» это форвард третьей тройки, который получает довольно среднее игровое время и не является звездой. Да, он делает голевые передачи, но он — точно не ведущий хоккеист. Интересно, как долго он пробудет в такой роли? Планировалось, что после сезона в Канаде Владимир выйдет на рынок и подпишет еще более выгодный контракт. Теперь сомневаюсь.

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Никита Зайцев так был рад переходу в «Чикаго», что прекратил общение со всеми российскими журналистами. Теперь — только американские. Правда, защитник с последним годом контракта уже три матча не попадает в состав. И не удивлюсь, если его выставят на драфт отказов и отправят в фарм-клуб. Никто не возьмет хоккеиста за 4,5 миллиона, а так хоть игровая практика будет.

Да, в НХЛ дебютировал Павел Минтюков. Провел качественный матч за «Анахайм», был на льду 18 минут. Но у нас нет никакой душевной связи с игроком, который всю сознательную карьеру провел за океаном. Да, у него 33 матча в МХЛ, но кто следит за этой лигой? Мы не можем переживать за него, как за того же Илью Любушкина, Артемия Панарина или даже Павла Дорофеева. Мы Минтюкова не знаем, а сам хоккеист ориентирован на американскую аудиторию.

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Илья Сорокин после подписания нового контракта провел только один матч — и снова выиграл вопреки партнерам. За Сорокиным мы будем следить, но все закончится так, как год назад. Он героически затащит команду в плей-офф или не сделает этого. Отношение к нему не изменится, вряд ли он опустится ниже своего уровня.

Интересно, как проявит себя Кирилл Марченко. Уже во второй игре он остался в третьем звене, а главную звезду команды Фантили перевели в первую тройку. За нашим игроком смотреть интересно, ведь непонятно, почему он столько забивал в прошлом сезоне. То ли потому, что «Коламбус» уже потерял шансы на выход в плей-офф и тренеры развивали молодежь, то ли он действительно так удачно вписался в НХЛ. Пока на его счету три передачи и четыре безрезультативных броска. Это тема. Так что надо смотреть за «Коламбусом».

Хоккеисты Дмитрий Воронков и Дилан Макилрот
Дмитрий Воронков и Дилан Макилрот.
Фото USA Today Sports

Тем более в той системе Дмитрий Воронков. Есть ощущение, что уже в декабре он вернется в «Ак Барс». Форвард провалил предсезонные матчи, а в первой встрече в АХЛ смотрелся человеком, который просто не знает, что делать на льду. Подрался, да и то в неочевидной ситуации. Ему надо срочно подтягивать английский, а может быть, и не стоит, в Казани-то говорят на русском.

Но мне ближе ситуация с Иваном Мирошниченко. Неожиданно для многих он не остался в «Вашингтоне», а был отправлен в «Херши». В первой встрече Иван был самым старательным в команде, у него было несколько моментов, и кажется, что ему совсем скоро дадут шанс в НХЛ. За Мирошниченко мы точно будем следить, но пока он не в НХЛ.

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Из поразительного в первые два дня — игра Андрея Кузьменко. В ночь на воскресенье он забил, но в предыдущей встрече умудрился сделать лишь только передачу, хотя его команда победила — 8:1. В концовке прошлого сезона ему существенно сократили время. А что будет сейчас?

Не слишком густо в НХЛ с российскими интригами.

Александр Овечкин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
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