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НХЛ

Сегодня, 17:15

«Сан-Хосе» — главные неудачники в истории НХЛ? «Акулы» бьют антирекорды лиги

«Сан-Хосе» пропустил 20 шайб в двух матчах НХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеисты Джейкоб Макдональд и Энтони Дюклер
Джейкоб Макдональд и Энтони Дюклер.
Фото USA Today Sports
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«Шаркс» набрали всего одно очко в 11 матчах.

В 11 матчах сезона-2023/24 «Сан-Хосе» набрал всего одно очко. 15 октября «акулы» смогли увести в серию буллитов игру с «Колорадо». В остальных встречах калифорнийцы терпели поражения в основное время, всего дважды забросив больше одной шайбы. Два последних матча команда Дэвида Куинна пропустила 20 голов, ответив на них только тремя.

В истории НХЛ только одна команда ждала первой победы в сезоне дольше, чем «акулы». В сезоне-1943/44 «Рейнджерс» добились первого успеха только с 16-й попытки. Правда, среди 14 неудач затесалась одна ничья.

Результат «Сан-Хосе» не уникален даже для XXI века. Точно такой же старт сезона в 2017 и 2021 годах выдавала «Аризона». Причем в обоих случаях «койоты» выигрывали 12-й матч.

А вот оборонительный ужас «Сан-Хосе» — большая редкость. В нынешнем веке только «Детройт» — 2021/22 позволял соперникам дважды за сезон забросить себе больше девяти шайб. Правда, в истории «акул» есть два сезона с тремя провальными для защиты матчами.

В первом для себя чемпионате калифорнийцы много позволили «Питтсбургу», «Калгари» и «Детройту», а во втором — «Лос-Анджелесу», «Миннесоте» и снова «Калгари».

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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