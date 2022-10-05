Русские тащат «Сент-Луис» даже на предсезонке

Костин и Бучневич забили по голу.

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2. Отмечу, что матч пропускали главные звезды команд — у «блюзменов» отсутствовал Владимир Тарасенко, а у «дикарей» участие в матче не принимал Кирилл Капризов. Также в заявке не оказалось Ивана Барбашева, Алексея Торопченко и Никиты Александрова. Тем не менее, главными лицами матча все равно стали россияне.

Павел Бучневич открыл счет уже на второй минуте матча, а в середине первого периода сделал голевую передачу на молодого Джейка Нейборса. Таким образом, Бучневич набрал 5 очков (3+2) за 3 предсезонных встречи. Прямо сейчас Павел кажется одной из главных атакующих сил «Сент-Луиса». В прошедшем сезоне нападающий совершил настоящий прорыв в плане результативности, выходил в большинстве и играл в одном звене с Владимиром Тарасенко, поэтому ожидания от Бучневича как никогда высоки.

А в третьем периоде свою первую шайбу на предсезонке забросил Клим Костин, на счету которого до этого матча была лишь одна голевая передача в трех встречах. Очень хочется верить, что после этого гола российскому нападающему начнут доверять больше, потому что очень трудно проявить себя, когда ты проводишь в среднем чуть больше 9 минут за матч. Впрочем, у Костина есть неплохие шансы начать сезон в основном составе «блюзменов», только вряд ли нападающий будет подниматься выше четвертого звена.

Эта победа для «Сент-Луиса» стала пятой в шести матчах, а первой звездой встречи был признан Павел Бучневич.

«Каролина» уступила «Баффало» со счетом 2:4. В составе «ураганов» в сегодняшнем матче не оказалось Андрея Свечникова, зато свою первую игру в текущей предсезонке провел голкипер Петр Кочетков. К сожалению, занести ее себе в актив вратарь вряд ли сможет. Несмотря на 26 отраженных бросков, у Кочеткова не получилось вытащить свою команду, а в моменте со вторым голом в ворота Каролины Петр пытался отразить выход один на один от Тэйджа Томпсона, немного выкатился из ворот и лег, чтобы не дать нападающему «Баффало» забросить. В итоге американец просто объехал вратаря и отправил шайбу в пустые ворота.

К сожалению, прямо сейчас у Кочеткова практически нет шансов для того, чтобы быть бэкапом Каролины, а стать основным голкипером вообще нереально. Ну, разве что, Андерсен и Раанта получат травмы. Возможно, голкиперу стоить рассмотреть вариант с возвращением в КХЛ.

Алексей Мальков