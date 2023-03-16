Бучневич сделал первый хет-трик в сезоне! Но его феерию затмила глупая выходка американского вратаря

«Сент-Луис» пропустил восемь шайб.

После обменов Райана О'Райлли и Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» Павла Бучневича вполне можно назвать первым парнем на Миссури. Да, у «Блюз» есть молодые и весьма результативные Роб Томас и Джордан Кайру, а также далеко не пропащий Брейден Шенн. Но, похоже, именно 27-летнему россиянину придется до конца сезона вести за собой команду Крэйга Беруби. В конце концов возраст, статус и опыт обязывают.

И пока он более чем достойно справляется с ролью лидера. Например, сегодня парень из Череповца оформил первый хет-трик в сезоне и был одним из немногих светлых пятен в составе «Блюзменов», которые дома умудрились сгореть 5:8 «Миннесоте» без Кирилла Капризова.

На четвертой минуте он буквально с мясом пропихнул шайбу в ворота Марка-Андре Флери после отскока от борта и открыл счет в матче. Тут, кстати, спасибо за помощь стоит сказать защитнику «Уайлд» Мэтту Дамбе, который увеличил нагрузку на собственного голкипера.

Где Бучневич точно должен благодарить игрока соперников, так это в эпизоде со своим вторым голом, которым он сравнял счет в середине второго периода. Только на этот раз в роли благодетеля «Музыкантов» оказался не Дамба, а его партнер по обороне Джон Мерилл, неудачно подставивший конек под прострел россиянина на дальнюю штангу.

А вот третью шайбу воспитанник «Северстали» забросил уже без помощи «Дикарей». Под занавес встречи 89-й номер получил классную диагональ от Джастина Фолка и поразил ближний угол ворот «Миннесоты». Жаль, что к этому моменту «Сент-Луис» пропустил уже восемь шайб и безнадежно горел с разницей в четыре гола.

И наверняка в Северной Америке хет-трик Бучневича обсуждали бы куда активнее, если бы не очередная выходка вратаря «Блюз» Джордана Биннингтона, который после пропущенной шайбы накинулся со спины на Райана Хартмана, случайно задевшего его ногой на пятачке.

Судьи быстренько выцепили канадца с расшатанными нервами из толпы. Однако поступок голкипера хозяев настолько взбесил Марка-Андре Флери, что тот не поленился приехать в гущу событий с другого конца площадки, чтобы проучить коллегу и устроить настоящую вратарскую разборку. К сожалению заведенной толпы, арбитры не дали франкофону выбить дурь из зачинщика и наградили двумя минутами за покидание ворот, а самого Биннингтона отправили в раздевалку до конца матча.

Смешнее всего, что сильнее всех под огонь критики попал не психопат из Миссури, а именно люди в полосатых свитерах, лишившие болельщиков настоящего шоу, а Флери — возможности исполнить юниорскую мечту и подраться с вратарем в НХЛ.

А ведь фанаты трехкратного обладателя Кубка Стэнли помнят, что у их кумира был боксерский опыт еще в юниорской лиге Квебека. Правда, его вряд ли назовешь удачным из-за полученного в бою перелома руки и последующего восстановления длиною в месяц. Поэтому вполне вероятно, что судьи просто решили уберечь первого номера «Миннесота» от новых проблем.