У российского форварда невероятный дебютный сезон! Оформил дубль и побил рекорд клуба

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 6:5 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, 1:0)

Голы: Хьюз — 6 (Бесер, Миллер), 6:06 — 0:1. Торопченко — 7, 11:50 — 1:1. Фолк — 10 (Бучневич, Блэй), 16:48 — 2:1. Кузьменко — 36 (бол., Миллер, Петтерссон), 19:41 — 2:2. Врана — 8 (Саад), 27:24 — 3:2. Томас — 17 (бол., Фолк, Саад), 32:08 — 4:2. Бучневич — 25 (Капанен, Блэй), 33:36 — 5:2. Бесер — 16 (бол., Хьюз), 38:28 — 5:3. Кузьменко — 37 (Петтерссон, Майерс), 52:18 — 5:4. Хьюз — 7 (Бесер, Джошуа), 59:06 — 5:5. Врана — 9 (Шенн, Фолк), 60:28 — 6:5.

Вратари: Биннингтон — Демко (57:21 — 59:06).

Штраф: 11 — 7.

Броски: 31 (17+8+5+1) — 37 (13+12+12+0).

Наши: Бучневич (19.10/2/0), Торопченко (11.47/3/+1) — Кравцов (10.17/0/-1), Кузьменко (18.43/3/+2).

29 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.

«Сент-Луис» и «Ванкувер» подарили болельщикам настоящее хоккейное шоу. Команды забросили в сумме 11 шайб, а определить победителя удалось только в овертайме. При этом «Кэнакс» в третьем периоде уступали в два гола, но сумели сравнять счет. Одним из главных героев в составе гостей стал Андрей Кузьменко, который уже в своем первом сезоне в НХЛ переписывает клубную историю.

Совсем недавно форвард побил рекорд Павла Буре по голам за «Ванкувер» в дебютном чемпионате, а сегодня набрал 67-е очко, что стало лучшим результатом в истории клуба для дебютантов «Кэнакс». Россиянин по этому показателю превзошел достижение Элиаса Петтерссона (66) в сезоне-2018/19. Именно с его передачи Андрей сократил отставание в третьем периоде, да и в первом голе Кузьменко швед также принял участие.

К сожалению для болельщиков «Ванкувера», этих усилий команде все равно не хватило, а Якуб Врана на 28-й секунде овертайма принес «Сент-Луису» победу. Чех оформил дубль и был признан первой звездой матча. Судя по всему, обмен из «Детройта» ему действительно пошел на пользу. Также голами у «Блюз» отметились Алексей Торопченко и Бучневич. Для Павла эта шайба стала 25-й в сезоне, и он уверенно держит планку больше одного набранного очка в среднем за матч.

Третий «сухарь» Василевского

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Стэмкос — 31 (Сергачев, Кучеров), 25:58 — 0:1. Пойнт — 46 (Стэмкос), 34:23 — 0:2. Пойнт — 47 (Стэмкос, Кучеров), 52:17 — 0:3. Киллорн — 23 (п.в., Пойнт, Чернак), 55:39 — 0:4.

Вратари: Кочетков (53:21 — 55:39) — Василевский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (8+9+14) — 21 (8+6+7).

Наши: — - Кучеров (19.44/3/+3), Сергачев (23.24/1/+2).

29 марта. Роли. PNC Arena.

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«Тампа» прервала свою серию из четырех поражений и в гостях уверенно разобралась с «Каролиной». В этом матче российские игроки также проявили себя во всей красе. Андрей Василевский стал второй звездой матча и, отразив 31 бросок, оформил третий «сухарь» в нынешнем сезоне. Михаил Сергачев помог отличиться Стивену Стэмкосу, а Никита Кучеров оформил ассистентский дубль и набрал 720-е очко в НХЛ. Таким образом, он опередил Алексея Жамнова в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги и вышел на 13-е место. Ворота «Каролины» в матче защищал Петр Кочетков, который справился с 17 бросками.

Команду Малкина штормит

«Детройт» — «Питтсбург» — 7:4 (3:0, 0:3, 4:1)

Голы: Берггрен — 13 (бол., Чарник, Велено), 11:03 — 1:0. Копп — 9 (Зайдер, Сутер), 11:37 — 2:0. Кубалик — 19 (Линдстрем, Истерли), 16:07 — 3:0. Зукер — 25 (Ракелль, Малкин), 24:40 — 3:1. Гюнцель — 33 (бол., Малкин, Ракелль), 27:46 — 3:2. Картер — 12 (бол., Раст, Питри), 28:41 — 3:3. Перрон — 16 (Ларкин), 44:05 — 4:3. Арчибальд — 6 (О'Коннор, Летанг), 45:26 — 4:4. Перрон — 17 (бол., Зайдер, Копп), 56:20 — 5:4. Перрон — 18 (Ларкин, Истерли), 57:05 — 6:4. Ларкин — 27 (п.в., Сутер), 59:23 — 7:4.

Вратари: Неделькович — Десмит (57:12 — 59:12, 59:15 — 59:23).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 25 (10+4+11) — 39 (9+14+16).

Наши: — - Малкин (21.04/6/-2).

29 марта. Детройт. Little Caesars Arena.

«Питтсбург» продолжает неприятно удивлять. После эпичной победы над «Вашингтоном» команда проиграла на выезде «Детройту», пропустив при этом семь шайб. Уже в первом периоде гости горели со счетом 0:3, но после перерыва проявили характер и также забросили трижды. В двух голах поучаствовал Евгений Малкин. На россиянина сперва записали шайбу в формате «пять на три», но затем переписали ее на Джейка Гюнцеля.

Увы, но классный сезон Малкина может не помочь «Пингвинам» выйти в плей-офф. Команда теряет очки там, где не нужно, и рискует упустить вторую строчку зоны wild card. «Флорида» дышит в спину, а соперников разделяют всего три очка. Третий период матча с «Детройтом» стал во многом показательным. «Питтсбург» умудрился пропустить четыре гола, а Давид Перрон всего за 13 минут оформил хет-трик. С такими провалами в плей-офф делать нечего.

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В ночь с 29 на 30 марта в НХЛ состоится новая порция матчей, в одном из которых «Вашингтон» примет «Айлендерс». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает гостей фаворитами встречи: на их победу в основное время можно поставить за 2.40, вероятность исхода — примерно 41%. Успех столичной команды доступен за 2.50 (40%), ничья — за 4.15 (19%).