Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:30

Первый российский хет-трик в плей-офф! Павел Бучневич нокаутировал «Виннипег»

Бучневич сделал хет-трик в матче Кубка Стэнли с «Виннипегом»
Егор Сергеев
Павел Бучневич (№89) и Роберт Томас в матче «Сент-Луис» — «Виннипег» (7:2) 25 апреля.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен
Павел Бучневич забросил три шайбы в ворота «Виннипега».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч
«Сент-Луис» — «Виннипег» — 7:2 (3:0, 0:0, 4:2)
Голы: Бучневич — 1 (Снаггерад, Фаулер), 0:48 — 1:0. Бучневич — 2 (бол., Томас, Фаулер), 3:11 — 2:0. Фаулер — 1 (Томас, Бучневич), 15:51 — 3:0. Густафссон — 1 (Андерсон-Долан, Бэррон), 44:32 — 3:1. Бучневич — 3 (Томас), 45:24 — 4:1. Кайру — 2 (бол., Фаулер), 47:56 — 5:1. Торопченко — 1 (Нейберс, Факса), 50:32 — 6:1. Пионк — 1 (бол., Миллер, Эпплтон), 52:50 — 6:2. Парэйко — 1 (бол., Фаулер, Нейберс), 56:17 — 7:2.
Вратари: Биннингтон — Хеллибак (Комри, 50:32).
Штраф: 22 — 40.
Броски: 28 (15+6+7) — 18 (7+7+4).
Наши: Бучневич (18.58/5/+3), Торопченко (12.46/1/+1) — Наместников (14.07/0/0).
25 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.
Счет в серии: 1-2.

Сезон-2024/25 стал худшим для Павла Бучневича по результативности за четыре года в «Сент-Луисе». Если ранее он выбивал более очка за игру, то в этом сезоне набрал лишь 57 очков в 76 матчах. Зато в плей-офф россиянин неплохо разошелся.

Сегодняшний матч был во многом определяющим для «Сент-Луиса». Проигрываешь — и вот счет в серии с мощным «Виннипегом» стал бы уже 0-3. Допускать такого никто в составе «блюзменов» не хотел. Особенно Павел.

Первый гол он забил уже на 48-й секунде. Шайба беспорядочно металась по вратарской, а Бучневич стал самым расторопным из всей толпы игроков.

Кирилл Капризов.Капризова не остановить! Снова забил два гола «Вегасу» и стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли

Но и этого ему оказалось мало: спустя две с половиной минуты Бучневич уже оформил дубль, реализовав удаление Люка Шенна. Роберт Томас вложил шайбу буквально в крюк россиянину: после подставления та оказалась в воротах Хеллебайка.

В концовке периода Павел оформил еще и ассист на гол Кэма Фаулера. Так, на первый перерыв «Сент-Луис» ушел, ведя в счете 3:0. На второй команды ушли при том же счете. А вот настоящая голевая феерия началась в заключительном игровом отрезке.

В самом начале третьего периода Давид Густафссон сократил отставание «Джетс» до двух шайб. Однако уже через минуту Бучневич восстановил паритет. Большой вклад в третью шайбу российского форварда внесли Коннор Хеллебайк и Роберт Томас. Первый замешкался за воротами, второй этим воспользовался и скинул шайбу Бучневичу на пустые ворота.

Теперь российский форвард — пятый бомбардир в плей-офф НХЛ. На его счету шесть (3+3) очков в трех матчах. Удивительно, что выше него в этом списке находится защитник «Сент-Луиса» Кэм Фаулер. У него семь (1+6) очков.

Не обошлось без гола и у второго россиянина в составе «Блюз». Алексей Торопченко переправил шайбу в ворота после прострела Джейка Неборса. Для Алексея этот гол стал первым в плей-офф НХЛ. Ранее на его счету было лишь два ассиста в 14 матчах.

1
Павел Бучневич
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
В ЮАР футболист умер во время матча
Силуанов указал на критическую точку в мировой экономике
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели в апреле и мае
В Индии приняли решение перекрыть течение реки Инд в направлении Пакистана
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
Капризов — о матче с «Вегасом»: «Нам все равно, у кого сколько очков. Мы просто хотим победить»
Бобровский о победе над «Тампой»: «Доволен усилиями, которые приложила команда»
«Сент-Луис» — «Виннипег»: видеообзор матча Кубка Стэнли
Кубок Стэнли, результаты и видео голов 25 апреля: «Тампа» проиграла «Флориде», «Миннесота» победила «Вегас» и другие матчи
«Миннесота» — «Вегас»: видеообзор матча Кубка Стэнли
Хет-трик Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег», у Торопченко гол
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя