Первый хет-трик в истории сборной России, 160 голов в НХЛ, суперзвезда в Германии. Не стало Сергея Березина

Скончался экс-форвард «Торонто» и лучший снайпер ЧМ-1995.

Шокирующая новость пришла из-за океана — на 53-м году жизни скончался известный в прошлом нападающий Сергей Березин. Об этом официально сообщила ассоциация бывших игроков НХЛ, при этом обстоятельства смерти пока неизвестны. В релизе говорится, что «Березин счастливо жил во Флориде, тренировал в низших лигах, играл в теннис и проводил время с семьей, выкладывая много фотографий близких в соцсетях».

Березин — воспитанник воскресенского хоккея, до 22 лет он выступал за «Химик», в 1994 году был выбран «Торонто» на драфте в 10-м раунде под 256-м номером, однако в НХЛ поехал только через пару лет. Россиянин провел два сезона в «Кельне» и стал суперзвездой немецкого чемпионата: дважды лучший игрок чемпионата, победитель плей-офф-1995 и лучший снайпер (49 голов в 45 матчах) в следующей регулярке.

В Европе Березин слишком выделялся, чтобы не попробовать себя за океаном. Топ-форвардом по меркам НХЛ он не стал, но провел семь приличных сезонов — пять в «Торонто», где его хорошо помнят, а еще пара разбилась аж на четыре команды — «Финикс», «Монреаль», «Чикаго», «Вашингтон». 502 матча, 286 (160+126) очков, чемпионат-1998/99 с 37 голами (14-е место во всей лиге) — достойный результат. Закончил карьеру Березин в 2004 году в ЦСКА.

А еще он немало играл за сборную — что было особенно ценно в 90-е, когда было сложно выцепить большое число энхаэловцев. Олимпиада-94, Кубок мира, четыре чемпионата мира, причем важно отметить, с какими результатами проходили ЧМ для Березина — 19 голов в 26 матчах, на турнире в 1995 году с семью шайбами он вообще стал лучшим снайпером. Медалей в сборной, правда, так и не выиграл, только серебряная в молодежке. А еще Сергей — автор первого хет-трика в истории нашей национальной команды в постсоветское время — в матче со Швейцарией в 1995 году (8:0).

Вот что про Березина рассказывал в «Разговоре по пятницам» многолетний тренер «Химика» Владимир Васильев:

— А Сережку я вообще на трибуне нашел.

— То есть?

— В апреле многие игроки «Химика» разъезжались в сборные, народу не хватало. Как-то перед тренировкой заметил на катке мальчишку с рюкзаком. Спрашиваю помощника: «Кто такой?» — «Играет в команде 1971 года рождения. Ничего особенного». Подзываю: «Тебе пяти минут достаточно, чтоб переодеться?» — «Конечно». Мы еще до скамейки дойти не успели, а пацан уже был на льду. В раздевалку не пошел, одежду бросил на трибуне. Это и был Березин.

Смотрю — мальчишка вроде ничего, катание приличное. Тренировался с нами месяца полтора. Дальше отпуск. Я раздавал игрокам индивидуальные задания. Про Березина ни словом не обмолвился. Так он сам подошел растерянный: «Владимир Филиппович, а мне-то что делать?» Я спросил первое, что пришло в голову: «Сколько весишь?» — «80». — «Если за месяц наберешь десять килограммов, возьму тебя в команду». И позабыл об этом разговоре. Отпуск кончился, жду ребят. Вижу — какой-то крепкий мужик идет. Пригляделся — Березин! Опустил голову, мнется: «Я девять килограмм набрал...» Я расхохотался. А Березин в первом же матче забил «Спартаку».

— Чем он сегодня занимается?

— Бизнесом, причем весьма успешно. Живет в Майами, постоянно в гости зазывает: «Прилетайте, все оплачу...» Когда Березин сезон играл в ЦСКА, мы встретились в Москве. Увидев мою старенькую BMW, поразился: «Ваша? Давайте куплю такую же — только новую». — «Спасибо, Сережа, — ответил я. — Меня и эта вполне устраивает».

К сожалению, сам Березин в последние годы интервью не давал, и многие детали его жизни, видимо, останутся неизвестными. В 2015 году в североамериканских СМИ появилось сообщение о том, что он был арестован в США по обвинению в махинациях с медицинскими страховками, но реального срока экс-хоккеисту удалось избежать. Очень жаль, что его новое появление в информационном поле связано с трагическими новостями.