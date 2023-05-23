«Из 110 бросков он отразил 109». Что пишут в Америке об игре Бобровского

Обзор СМИ и социальных сетей Северной Америки на тему игры российского вратаря «Флориды».

«Флорида» продолжает парад сенсаций в Кубке Стэнли. Заскочившие на последнюю ступеньку плей-офф «Пантерз» выбили из плей-офф победителя регулярного чемпионата — «Бостон». Во втором раунде команда Пола Мориса разобралась за пять матчей с «Торонто», а в финале «Восточной» конференции переигрывает «Каролину». «Харрикейнз» считались фаворитами серии, но пока для парней Рода Бриндамора все складывается ужасно. «Каролина» проиграла три матча подряд, а в последнем — не забросила ни одной шайбы Сергею Бобровскому.

Российский голкипер поймал невероятный кураж и буквально издевается над нападением «Ураганов». За прекрасную игру Бобровский заслужил комплименты от представителей СМИ и болельщиков в социальных сетях.

Sportsnet: «Бобровский выбрал идеальное время для первого в карьере матча на ноль в плей-офф»

— Сергей Бобровский выбрал идеальное время для первого в карьере матча на ноль в плей-офф Кубка Стэнли. За два последних матча вратарь «Пантерз» сделал 67 сейвов подряд и отразил 131 бросок за три игры. Похоже, многие хоккеисты «Каролины» находились в полном недоумении в течение трех матчей. Всякий раз, когда Сергей давал интервью, он выражал благодарность партнерам, а сегодня после финального свистка товарищи по команде снова завалили вратаря комплиментами. Неважно, был ли это бросок в упор или подставление с сумасшедшим трафиком — Бобровский занимал позицию так, чтобы сделать очередной сейв.

TSN: «Бобровский приблизил «Пантерз» к финалу Кубка Стэнли»

— Скандирование фанатов заглушило диктора в конце игры, что не позволило услышать, кого признали первой звездой матча. Но собравшиеся зрители понимали, кто ей станет. Сергей Бобровский заслужил крики примерно 20 000 человек, которые скандировали в унисон после того, как вратарь не оставил шансов «Каролине» в третьей игре и впервые за 27 лет приблизил «Пантерз» к выходу в финал Кубка Стэнли на расстояние одной победы.

Бобровский выдал серию побед и поражений 10-1 в своих последних 11 матчах и был почти идеален в последних восьми играх. Возвращаясь к серии второго раунда против «Торонто», Сергей не пропустил больше двух голов ни в одном из матчей. И если этого недостаточно, вот еще один факт: из последних 110 бросков, которые нанесли по его воротам, Бобровский отразил 109, если считать с третьего периода первого матча серии, в котором было четыре овертайма.

NHL.com: «Трудно представить, где была бы «Флорида» без Бобровского»

— Даже в моментах, когда «Каролина» наваливалась на ворота Бобровского, не было чувства, что шайба хотя бы раз окажется за ленточкой. Вратарь «Флориды» выглядел спокойным, собранным и готовым абсолютно ко всему, в том числе чтобы творить волшебство в воротах.

Было ли это просто? Возможно, только для него. Из игры в игру Бобровский делал то, что требовалось «Пантерз» — пропускал столько шайб, сколько хватало команде для побед. Как это произошло в третьей игре финала Восточной конференции после выигрыша со счетом 1:0.

В плей-офф Бобровский показывает потрясающую статистику. Регулярный чемпионат вратарь провел неровно — хватало взлетов и падений, травм. Сейчас Сергей идет к историческому успеху. Отразив 32 броска в третьей игре, голкипер вышел на первое место по количеству сейвов, сделанных в первых трех матчах финала конференции с сезона-1955/56.

Трудно представить, где была бы «Флорида» без Бобровского. Скорее всего, не в моменте, когда до финала Кубка Стэнли осталась одна победа — то, что казалось несбыточной мечтой еще шесть недель назад, когда стоял вопрос, выйдет ли команда в плей-офф.

Болельщики в социальных сетях не скупились на комплименты российскому вратарю.

@VanCity_Leafs: Возможно, Бобровского все рано списали со счетов, а ведь он — вратарь высокого уровня.

@Barkley4MVP: Бобровский показывает лучший хоккей в своей карьере. Он буквально кирпичная стена.

@Schark22: Никто не будет жаловаться на большой контракт Бобровского, если «Флорида» выиграет кубок в этом году.

@Ductapemyheartt: Я никогда не интересовался игрой «Флориды» до Бобровского. Мне на самом деле до сих пор неважно, как они сыграют, но, черт возьми, я люблю этого вратаря.

@EdwardOReilly1: Можно ли поверить в такую игру Сергея Бобровского? Это должно быть одно из величайших вратарских выступлений в истории плей-офф.

@YankeeMagic93: Единственная причина, почему «Каролина» проиграла все три матча, — это Сергей Бобровский.

@Mauleani: После сегодняшней игры я обязан купить джерси Бобровского.