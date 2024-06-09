«Пантерз» выиграли первый матч финала Кубка Стэнли.

«Флорида» победила «Эдмонтон» на старте финальной серии плей-офф НХЛ — 3:0. Команда Пола Мориса забила по голу в каждом из периодов и засушила соперника на своей арене, голкипер Сергей Бобровский был признан первой звездой вечера.

Бобровский не позволил забить самым опасным на данный момент хоккеистам лиги. Волшебники Коннор Макдэвид (31 очко, 5+26) и Леон Драйзайтль (28, 10+18), защитник Эван Бушар (27, 6+21) — лучшие бомбардиры этого Кубка Стэнли. Вместе с ними в топ-10 входят Райан Ньюджент-Хопкинс (20, 6+14) и лучший снайпер плей-офф Зак Хаймэн (14 голов после 54 шайб в регулярном чемпионате). Все они вместе с партнерами не нашли способа переиграть российского вратаря. Хоккеисты «Ойлерз» упускали шансы при выходах один на один и добиваниях из выгодных позиций, не довели до гола три розыгрыша большинства и другие моменты.

«Эдмонтон» превзошел «Флориду» по числу попаданий в створ (32-18) и явным голевым моментам (14-10), «Пантерз» были впереди по силовым приемам (63-35) и заблокированным броскам (21-15). Бобровский отразил все 32 броска (12 из них — в первом периоде), разность между ожидаемыми голами и пропущенными в его ворота составила 3,73. Россиянин теперь самый возрастной вратарь в истории Кубка Стэнли, начавший финал с игры на ноль. В этом он обошел Патрика Руа (35 лет и 262 дня против 35 лет и 233 дней у канадской легенды в 2001-м). Заодно Сергей стал первым голкипером из возрастной категории 35+ с победой в матче финальной серии после Мартина Бродера (в 2012-м).

Сергей Бобровский — первая звезда первого матча финала «Флорида» — «Эдмонтон». Фото USA Today Sports

Гретцки и Морис оценили Бобровского

«Эдмонтон» играет в финале впервые с 2006 года — тогда Макдэвид и многие другие его партнеры по этой команде еще были школьниками, а «Ойлерз» уступили «Каролине». «Нефтяники» брали Кубок Стэнли пять раз, эта серия уложилась в семь лет и закончилась в 1990 году. Четыре из пяти чемпионств связаны с именем Уэйна Гретцки. Этой весной Великий успел поддержать другой бывший клуб — «Рейнджерс», проигравший в главной серии Восточной конференции. Теперь легендарный канадец ценит уникальный момент: канадский клуб в финале с шансом на чемпионство — редкая история в современной НХЛ. По ходу первого матча Гретцки в студии на арене дал совет по игре против Бобровского.

«Я бы больше не атаковал со стороны ловушки. Здесь он выглядит сильно, сделал пару ключевых спасений. Если бы я думал о выходе один на один против него, то пошел бы с другой стороны. Он смотрится солидно, здорово играет ловушкой. Но слушайте, вратари в этой лиге сейчас хороши, а он — один из элитных голкиперов. Сегодня его уже дважды пытались пробить со стороны ловушки, так что в следующем выходе один на один я бы зашел со стороны блокера», — сказал Гретцки, но даже такие попытки в этот вечер были обречены.

После матча Уэйн о Макдэвиде и финальной серии в целом заметил: «Не только он хочет [выиграть Кубок Стэнли], этого хотят все его одноклубники и город. Это нечто особенное не только для Эдмонтона, а для Альберты и всей Канады. Но один парень не выигрывает Кубок, как и не проигрывает. «Ойлерз» играют против очень хорошей команды. Я видел немало ее игр, приезжал на многие матчи, потому что живу недалеко. Это особенная команда, она играет с большой отдачей, здесь ценят своего тренера, вратарь хорош. И «Эдмонтон» здорово провел первый период, он сделал все, что только мог, кроме счета. Но вы знаете, что это будет за серия, это будет схватка двух собак».

«Флорида» играет в финале в третий раз в 30-летней истории клуба и второй раз подряд. Возрождение Бобровского началось на старте прошлогоднего плей-офф. С тех пор никто не вспоминает, что контракт российского вратаря называли одной из больших ошибок менеджмента «Пантерз». Летом 2019 года с двукратным обладателем «Везина Трофи» из «Коламбуса» было подписано соглашение на 7 лет и 70 миллионов долларов. Сейчас вратарь и его партнеры не оставляют сомнений в уровне команды-претендента. Александр Барков и компания готовы переключаться на нужный стиль, а играющий без замен голкипер делает невероятные спасения.

«Все зависит от контекста. В контексте финала Кубка Стэнли, безусловно, это элитная игра. Он заслужил это. Он необычный во всем, что делает», — сказал Пол Морис.

Морис работает с «Флоридой» второй сезон и в третий раз в карьере дошел до финала Кубка Стэнли. Его первая попытка была с «Каролиной» в 2002 году, также специалист возглавлял «Торонто» и «Виннипег», а локаутный сезон-2012/13 провел в КХЛ. Теперь Sportsnet привел воспоминания экс-тренера «Металлурга» о длительном разговоре с Бобровским на прогулке в Ванкувере, когда они почти не обсуждали хоккей, а больше — Россию и жизнь.

«Если бы вы могли прочитать расшифровку этого обсуждения, могли бы подумать, что другому парню 57 лет, а мне — около 30. Не знаю, встречал ли я еще кого-то вроде Сергея. И ставлю на то, что знаю процентов десять об этом. Сергей — очень умный, целеустремленный человек. Он разработал программу, которая позволяет ему быть на высоте на данном этапе своей карьеры», — заметил Морис о более сложном мировоззрении вратаря.

Не меньше тренера удивил другой эпизод: как-то на выходе с катка он застал основного голкипера клуба за занятием тяжелой атлетикой уровня Олимпийских игр. Специалисту даже пришлось приглядеться, чтобы осознать происходящее.

«Он ведь играл в тот вечер. И я даже не знаю, что это он делал. Но мне не нужно объяснение. Иногда ты просто закрываешь глаза и продолжаешь двигаться», — резюмировал Морис.

Сергей Бобровский отражает бросок Райана Ньюджента-Хопкинса. Фото USA Today Sports

«Боб — причина победы»

Хоккеисты «Флориды» после выигранных матчей нередко выделяют Бобровского. Сергея называют «душевным» и «мирным», «самым трудолюбивым в команде», «безумным» и «нереальным». Сейчас к этому списку можно добавить: настоящий любимец болельщиков и совершенный игрок, а в случае успеха «Пантерз» в финале вратарь — явный претендент на «Конн Смайт Трофи» лучшему игроку плей-офф. Звезды «Эдмонтона» пока вынуждены присоединиться к тем, кто хвалит голкипера.

«Боб был абсолютно потрясающим у них сегодня, это серьезная причина, почему они смогли победить», — сказал вратарь «Ойлерз» Стюарт Скиннер.

«Может быть, это хоккейные боги вернули нам за шестую игру [против «Далласа» в финале Западной конференции], в которой мы, вероятно, не заслуживали победы. Сегодня мы заслужили, наверное, как минимум один гол, может, два, но не нашли способа забить», — сказал Макдэвид.

Капитан «Ойлерз» добавил: «Мы определенно прикладывали усилия и хотели сделать это. Просто сделать еще один розыгрыш, что-нибудь, найти что-то такое, чего нам не удалось. Я знаю, как много людей дают нам шанс в этой серии. И думаю, сегодня мы показали, что можем играть с ними. Наша команда не теряет уверенности, мы справимся и вернемся, знаем, что можем играть с кем угодно. Но пока — разочарование».

Макдэвид нанес шесть бросков в створ ворот и закончил игру с «минус 2». Коннор был на льду при первом голе в этом финале. Барков в первом периоде развернул быстрый выпад из своей зоны, убежал от капитана соперника и вывел на завершение Картера Верхэге — «Пантерз» открыли счет первым броском. В начале второго периода хозяева льда поймали гостей на ошибке в новом быстром выпаде с забросом за ворота, а в третьем поставили точку после замены Скиннера на дополнительного полевого игрока. И все это — при постоянных спасениях своего голкипера.

«Боб — особенный. Он невероятный вратарь. Чего-то такого и ждем от него. Он невероятен в каждой игре, что все видели сегодня. Они перебросали нас, имели намного больше моментов», — сказал Верхэге.

О тренировках Бобровского, удивившем упражнении на равновесие с проходом по балке с шестом в руках и уровне голкипера форвард заметил: «Он всегда делает разные вещи, про которые думаешь: «Не знаю, как это поможет». Но это так для него. Я играл со многими вратарями, и никому больше не нравится, когда я бросаю сильно и высоко, только Бобу. Он обожает такое. Он наслаждается вызовом. Некоторые вратари расстраиваются и в ответ бросают в вас. А ему нравится. В этом прелесть Боба. Он не думает о том, что кто-то еще думает про него. Он хочет быть лучшим в мире».

«Он делал важные спасения, когда это было нужно. Наш лучший игрок сегодня», — отметил еще один форвард из ведущей тройки Сэм Райнхарт.

«Он был невероятен сегодня. Он делал все для нас», — сказал автор второго гола «Пантерз» форвард Эван Родригес.

«Он просто нереальный. Его подготовка просто невероятна. Его отношение к работе, характер и все, что вы хотите видеть в партнере по команде, особенно во вратаре, у него все есть. Очень впечатлен его игрой сегодня, особенно вначале. Говоря честно, весь вечер он был действительно хорош, выручал нас», — заметил ассистент капитана, форвард Мэттью Ткачак.

«Пусть он делает свое дело. Он делает его лучше, чем кто-либо», — улыбнулся защитник Брэндон Монтур.

«Лучший вратарь в мире, по моему мнению», — резюмировал форвард Антон Лунделл.

Сергей Бобровский против Коннора Макдэвида. Фото USA Today Sports

«Это просто отличное начало»

Матчи Бобровского на домашней арене в Санрайзе редко обходятся без эффектных спасений и соответствующей реакции болельщиков. Зрители после побед забрасывают лед альтернативным символом «Флориды» — «крысами», скандируют прозвище вратаря «Бобби!» во время и после игр, а этой весной добавляют кричалку «Мы хотим кубок!» — и все более настойчиво.

До главной цели «Пантерз» теперь три шага. И столько слотов осталось на кубковой доске в раздевалке команды после первого матча с «Ойлерз». Лучший игрок решающей встречи серии с «Рейнджерс» Владимир Тарасенко передал шайбу с правом закрыть 13-й из 16 вырезов на этом планшете своему соотечественнику.

«Невероятно, выдающаяся игра в меньшинстве, крутые голы, но я отдаю ее Бобби», — сказал Тарасенко под одобрительные крики партнеров.

Бобровский принял шайбу и сдержанно отреагировал: «Что ж, парни, хорошее начало. Хорошая победа. Давайте перезагрузимся и сделаем это снова».

После матча вратарь искупался в овации арены. После этого россиянин пообщался с тележурналистом Эмили Каплан на скамейке «Пантерз».

«Да, у них элитное нападение, была очень тяжелая игра. У них очень умные игроки, так что был веселый вызов», — сказал Бобровский.

Сергей ответил на вопрос, был ли какой-то момент или спасение в игре, позволившие считать, что сегодня все будет в порядке: «Нет, ты не можешь так думать против таких ребят. У них очень умные, элитные хоккеисты. Ты не можешь быть чем-то доволен, любым из спасений».

Вратарь также рассказал, как его команда сохраняет уверенность в решающей серии: «Мы наслаждаемся, рады быть здесь. Знаете, здесь великолепная атмосфера для игры в хоккей. Наслаждаемся тем, что мы вместе и встретились с таким тяжелым вызовом. Начало отличное. И снова — это только первая игра, а серия долгая. Так что это просто отличное начало».

Интервью на арене Каплан и Бобровский завершили обоюдными «Спасибо» на русском языке. То же самое могут сказать вратарю партнеры и болельщики, а он сам привычно скромно оценивает свою роль.

«Слава Богу, я здесь — и не ради себя, без помощи свыше я — никто. Благодарен за эту возможность, наслаждаюсь каждой секундой. Наш соперник — отличная атакующая команда, противостоять ей — большой вызов. Счастлив, что победили. Это была отличная, веселая игра», — сказал Бобровский журналистам.

Сергей также заметил: «Каждая победа очень важна, но это длинная серия. Нам нужно перезагрузиться, перефокусироваться и подготовиться к следующему бою».

Серия «Флорида» — «Эдмонтон» продолжается, второй матч — в ночь на 11 июня.