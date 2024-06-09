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Сегодня, 08:30

Бобровский — главная причина «нуля» «Эдмонтона» на старте финала. Его шансы стать MVP плей-офф возросли

Бобровский отыграл на ноль в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Но конкурентов хватает даже среди одноклубников.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч
«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Верхэге — 10 (Барков, Райнхарт), 3:59 — 1:0. Родригес — 4 (Беннетт, Монтур), 22:16 — 2:0. Луостаринен — 2 (п.в., Барков), 59:55 — 3:0.
Вратари: Бобровский — Скиннер (57:43 — 59:55).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 18 (4+8+6) — 33 (12+13+8).
Наши: Куликов (14.19/0/0), Тарасенко (12.22/2/0) — -.
9 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.
Счет в серии: 1-0

Стартовая пристрелка в финале Кубка Стэнли получилась вполне себе сочной. И для «Флориды» она закончилась «сухарем» исключительно благодаря Сергею Бобровскому. Внушительные 34 отраженных броска в дебютной кубковой встрече с Коннором Макдэвидом и одной из лучших атак лиги — это, конечно, далеко не фантастика, но точно веский повод сказать «вау».

Как отреагировал на них после финальной сирены голкипер? По традиции — максимально скромно: «Что касается сейвов, то я здесь благодаря Богу, а не себе. Без него я никто. Я просто живу ради этой возможности и наслаждаюсь каждой ее секундой», — приводит его слова журналист Стивен Вайно. И вот эта сдержанность — такая же часть россиянина, как и его многочисленные спасения.

А еще эта победа стала для сибиряка уже 42-й в матчах плей-офф. Благодаря ей он догнал Евгения Набокова и разделил с ним второе место среди всех российских вратарей по этому показателю. Впереди лишь кажущийся недосягаемым Андрей Василевский (66).

Вратарь &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский сыграл на&nbsp;ноль в&nbsp;первом матче финала Кубка Стэнли с &laquo;Эдмонтоном&raquo;. Королевская игра Бобровского: остановил Макдэвида и оставил «Эдмонтон» без голов!

«Пантерз» этой ночью были далеки от идеала и своей лучшей игры, но новокузнецкий монстр сегодня сгладил абсолютно все шероховатости. Большую часть матча команде Пола Мориса пришлось нетипично много времени провести без шайбы, действовать вторым номером, расставляя капканы в средней зоне, и действительно уповать на человека в рамке. Стоит ли говорить, что радость «Котов» должна быть максимально кроткой и смиренной?

При этом нельзя сказать, что «Эдмонтон» оказался беззубым в атаке. Напротив, согласно расширенной статистике и показателю xG, «Ойлерз» вполне наиграли на три шайбы (2.74), часто нанося броски из слота. Неплохо работало и перманентно опаснейшее большинство «Нефтяников». Причина грустного нуля в главной графе проста — Бобровский.

Сергей Бобровский опережает Конора Макдэвида в борьбе за шайбу.
Фото USA Today Sports

Меньше всего хочется делать глобальные выводы после первого же матча финала. Однако сейчас в голову неизбежно закрадывается мысль, что в случае победы «Флориды» Бобровский будет даже ближе к званию MVP плей-офф и обладателя «Конн Смайт Трофи», чем он был бы год назад в случае положительного исхода.

Если прошлой весной приз при успехе «Пантерз» наверняка ушел бы к железному Мэттью Ткачаку, который забрасывал важнейшие шайбы, лез с целым ворохом травм и пропустил из-за перелома грудины всего один матч, то сейчас в конкурентах у россиянина будет не только результативный американец, но и русский финн Александр Барков с раскрывшимся после 25 лет канадцем Картером Верхэге.

Такие перформансы, как сегодня, крепко врезаются в память и наверняка добавляют Сергею баллов в его невидимую копилку впечатлений. Как бы то ни было, авторам из Ассоциации спортивных журналистов НХЛ придется крепко поломать голову, прежде чем заполнить свои бюллетени.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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