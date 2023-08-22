Выдержал потоки критики и затащил команду в финал Кубка Стэнли. Почему Бобровский — лучший хоккеист России

Комментатор Денис Казанский аргументирует свой выбор.

Это материал в рамках проекта «Лучший хоккеист России». 60 представителей всех крупнейших российских СМИ выбрали главных героев прошлого сезона. 9 августа были опубликованы списки номинантов премии, 23 августа вы узнаете, кто попал в число лауреатов. В рамках серии статей журналисты объяснят свой выбор, рассказав, почему отдали голос тому или иному хоккеисту. В последней из них — колонка комментатора Первого канала, автора и ведущего YouTube-канала «Скользкий лед» Дениса Казанского.

Проект «Лучший хоккеист России»

Путешествие Сергея Бобровского в финал Кубка Стэнли — это, конечно, невероятная история всего сезона. На мой взгляд, для российских болельщиков она перекрывает успех «Вегаса», ведь в теории ожидать в финале «Голден Найтс» было вполне можно. А вот ожидать того, что Бобровский выведет команду в финал, было... невозможно.

Он провел очень скомканный и странный регулярный чемпионат, какой у него случался в последние несколько лет после перехода во «Флориду». И в решающий момент, когда попадание в кубковую стадию было на грани, главный тренер «Пантер» Пол Морис доверил место воротах Алексу Лайону — третьему номеру в своей команде, который, по сути, и затащил ее в плей-офф.

Стоит обратить внимание на пассаж Бобровского по поводу Лайона. Он наглядно показывает человеческие и профессиональные качества Сергея. Бобровский рассказал о дружбе с Лайоном и заявил, что вся команда обязана выходом в плей-офф ему, а сам Сергей горд быть его напарником. Это очень сильные слова от голкипера, который подвергался жесткой критике с 2019 года, в частности за его невероятный контракт — 70 миллионов на 7 лет. У Бобровского до него было два приза «Везина Трофи». А вот после прихода во «Флориду» не было ни намека на эту самую «Везину».

Фото Global Look Press

На приз лучшему вратарю, который вручается по итогам регулярного чемпионата, Сергей претендовать никак не мог, зато на «Конн Смайт» — приз самому ценному игроку плей-офф — заходил очень уверенно.

Ко всему прочему, Бобровский невероятен из-за возраста. Все-таки ему 34 года. Это очень серьезная отметка. Вратарей, неважно играющих в регулярке, но зажигающих в плей-офф после 30 лет, — крайне мало, а тем более которые выигрывают для своей команды финал.

Да, были такие прецеденты. Например, с Николаем Хабибулиным в «Тампе». Но были и обратные: Ирбе в «Каролине», Реггет в «Питтсбурге», Ванбисбрук во «Флориде». При этом каждый из них заметно прибавлял в плей-офф.

Давайте вспомним, когда Бобровский вернулся в стартовый состав. Это был уже порог вылета. 1-3 в серии против «Бостона». Как говорил Пол Морис, каждый решающий матч в плей-офф — это уже про игроков, а не про тренеров. Опыт, спокойствие, хладнокровие Сергея сыграли свою роль — он ловил все. В пятой и седьмой играх он действовал просто феноменально. То же самое касалось и серии с «Торонто». Бобровский пропустил всего 10 шайб в пяти матчах — для противостояния с мощной атакой «Кленовых» это очень мало.

Фото Global Look Press

В первой игре серии с «Каролиной» было три полноценных овертайма. Когда тебе 34, требуется огромное количество времени на восстановление. Например, голкиперу Фредрику Андерсону потребовался отдых — главный тренер «Харрикейнс» Род Бриндамор во второй игре выпустил не его, а Антти Раанту. А Бобровский как играл, так и продолжал.

Так что наш голкипер — главный виновник выхода «Флориды» в финал.

Выдержать такое давление: потоки постоянной критики за его контракт, нестабильную игру и то, что постоянно проигрывает конкуренцию сначала Найту, потом Лайону, — дорогого стоит.

Так что Сергей Бобровский, без сомнения, провел выдающийся плей-офф, что и делает его в моих глазах лучшим хоккеистом из России в сезоне-2022/23.