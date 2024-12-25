Сергей Бобровский стал всего третьим хоккеистом более чем за четверть века, который был признан «СЭ» лучшим спортсменом года. Это несколько странно, учитывая, что вид давно считается в России национальным. Но такой факт лишь подчеркивает масштаб достижений нашего вратаря.

Илья Ковальчук 15 лет назад стал первым на волне золотого дубля в легендарном финале Квебека-2008 и титула MVP на следующем, тоже золотом для России чемпионате мира в Швейцарии. Александр Овечкин в 2018-м еще не замахивался на рекорд Уэйна Гретцки, но уже застолбил за собой гигантский кусок информационного пространства и стал самой узнаваемой спортивной персоной России. Тогда он после долгих и бесплодных усилий достиг большой личной цели, завоевав Кубок Стэнли.

Бобровский тоже выиграл этот трофей в момент, когда его карьера катилась к закату. Постоянная критика на фоне огромного контракта выглядела справедливой. Вратарь «Флориды» переживал игровой спад, потерял уверенность в себе и, казалось, уже отправился в безвозвратный путь с ярмарки.

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Со стороны его ренессанс воспринимается как чудо. В действительности основная причина успеха лежит на поверхности. Сергей при всех своих данных всегда пахал как проклятый. Те, кто его знают хоть немного, подтвердят, что нет на свете хоккеиста, который работает больше. Труд, каким бы колоссальным он ни был, не вытащит на самый верх заурядного человека. Бобровский — большой талант, которому еще весной 2023 года помогло счастливое стечение обстоятельств. Он начал плей-офф в запасе, потом получил шанс сыграть в основном составе только в третьей игре первого раунда против лучшей команды лиги «Бостона» и помог «Флориде» сенсационно дойти до финала.

Через год «Пантерз» завоевали заветный Кубок Стэнли, в драматичной борьбе оставив без титула «Эдмонтон» и его капитана Коннора Макдэвида. Преодоление обстоятельств и препятствий суть любого спорта. В этом плане Бобровский не продемонстрировал ничего нового. Но он в свои 35 лет стал лучшим в тяжелый момент для спортивной России, оказавшейся в международной изоляции. У его потенциальных конкурентов не было возможности заявить о себе.

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Когда Бобровскому было всего 17 лет, как серебряному призеру парижской Олимпиады Мирре Андреевой, то он вряд ли смел мечтать о более крутой карьере, чем та, которая в итоге получается. Не хватает только одного яркого штриха. Его вина в этом минимальна, ведь у вратаря был всего один шанс сыграть на Олимпиаде. Десять лет назад в Сочи Зинэтула Билялетдинов совершил, вероятно, самую большую ошибку в тренерской карьере и поставил на четвертьфинал против сборной Финляндии не Сергея, а Семена Варламова.

Бобровскому сейчас отчасти повезло по сравнению с другими претендентами на звание спортсмена года. Но для того, чтобы ворваться в чемпионский парад с российским флагом на плечах, даже в солнечной Флориде требуется известная доля решимости. В западных странах отменяют все русское на фоне политических катаклизмов. В такой ситуации поступок вратаря стоит оценивать максимально комплиментарно. Большой спортсмен и настоящий патриот.