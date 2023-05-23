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Сегодня, 14:30

Феноменальная статистика: Бобровский отражает почти 98 процентов бросков!

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист Сергей Бобровский
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Российский вратарь тащит «Флориду» в финал.

В третьем матче серии против «Каролины» (1:0) Сергей Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам и впервые в карьере сыграл на «ноль» в плей-офф НХЛ. 34-летний голкипер «Флориды» стал седьмым российским вратарем, которому удалось сделать «сухарь» в Кубке Стэнли. Для этого ему понадобилось 64 матча. Российский рекорд делят Евгений Набоков и Андрей Василевский, оставлявшие ворота в неприкосновенности по семь раз.

Все российские вратари, которые проводили сухие матчи в плей-офф НХЛ

Бобровский, начинавший серию первого раунда с «Бостоном» в роли дублера Алекса Лайона, одержал уже десять побед в нынешнем плей-офф (шесть из них — в овертаймах!). Россиянин лидирует в лиге по этому показателю, уверенно опережая Джейка Оттинджера из «Далласа» (восемь) и Филиппа Грубауэра из «Сиэтла» (семь). Серию с «Каролиной» Сергей проводит на невероятном уровне. Он отразил 132 броска из 135 (97,8%) при коэффициенте непробиваемости 0,69.

Все матчи Сергея Бобровского в Кубке Стэнли-2023

Как результат, Боб уже сейчас поднялся на второе место в списке самых надежных вратарей нынешнего плей-офф — 93,5 спасения. Из регулярно игравших голкиперов чаще свою команду спасает только датчанин Фредерик Андерсен из «Каролины». Правда, угрожают его воротам существенно реже — 221 бросок против 465 по воротам Бобровского. Нужно отметить, что в рейтинге надежности на высоких местах оказались и другие россияне — Игорь Шестеркин (3-е место), Илья Сорокин (5-е) и Александр Георгиев (8-е).

Лидеры по проценту отраженных бросков в Кубке Стэнли-2023 (минимум 100 бросков)
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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