Бобровский побил исторический рекорд! Теперь он — самый побеждающий русский вратарь в истории НХЛ

Набоков теперь второй.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Голы: Э. Стаал — 12 (Махура, Казинс), 6:19 — 0:1. Лунделл — 9 (Ткачак, М. Стаал), 15:56 — 0:2. Луостаринен — 14, 17:37 — 0:3. Пойнт — 37 (бол., Стэмкос, Кучеров), 31:39 — 1:3. Дюклер — 1 (п.в., Э. Стаал, Казинс), 59:55 — 1:4.

Вратари: Василевский (56:24 — 59:55) — Бобровский.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (4+7+18) — 41 (16+21+4).

Наши: Кучеров (20.46/5/-2), Сергачев (25.11/1/-1) — -.

Тампа. Amalie Arena.

Буквально несколько дней назад Сергей Бобровский дал большое интервью «СЭ», в котором рассказал о ходе текущего сезона, конкуренции с молодым американцем Спенсером Найтом и большом количестве русских вратарей в НХЛ. Разумеется, мы не могли не спросить его и о том, что совсем недавно он сравнялся с Евгением Набоковым по количеству побед в НХЛ.

«Конечно, это важное событие. Я очень рад и ценю это. Мне посчастливилось быть в одной категории с большими мастерами: Евгением Набоковым, Николаем Хабибулиным, ребятами, на которых я равнялся, когда рос. Конечно, для меня это честь! Но сейчас я смиренно готовлю себя к следующим играм. Уверен, что впереди меня еще ждет много всего интересного», — как всегда скромно отвечал голкипер.

И вот после сегодняшней победы «Флориды» в гостевой встрече с «Тампой» рекорд легендарного вратаря «Сан-Хосе» наконец-то пал под напором из 28 отраженных бросков от первой звезды матча.

Чуть подпортила праздник Бобровскому лишь связка Кучеров — Пойнт — Стэмкос, пробившая его в середине второго периода. Только вряд ли Сергея можно обвинить в единственном голе «Тампы» сегодня — чумовая троица хозяев в очередной раз показала, что бывает с теми, кто дает шанс поиграть в формате «5 на 4». В остальном же у россиянина получился практически идеальный вечер, закончившийся гостевой победой над принципиальным соперником.

По-настоящему пришлось потрудиться Сергею лишь в третьем периоде, в котором хозяева нанесли по его воротам сразу 19 бросков. Правда, тут «Флорида» во многом создала проблемы сама себе, нахватав в заключительной двадцатиминутке сразу три удаления. Причем одно из них организовал сам голкипер «Пантер», которого судьи наказали за подножку на Алексе Киллорне.

Кажется, особенно символично, что новый русский рекорд Сергей установил в матче против Андрея Василевского — своего наследника на посту первого номера сборной и человека, который наверняка со временем приспустит его на вторую строчку в почетном списке. Пока их разделяет чуть меньше ста побед. Однако карьера воспитанника «Кузни» в НХЛ постепенно близится к концу, в то время как парень из Уфы в свои 28 лет только-только подбирается к пиковому для голкипера возрасту. Разве есть у кого-то сомнения, что со временем Большой Кот перекроет его достижение? Как бы то ни было, все это дела будущих лет. А пока факт остается фактом: Бобровский — самый побеждающий российский вратарь в истории НХЛ. И он все еще продолжает писать свою историю.