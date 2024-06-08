Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:00

Бобровский идет за первым Кубком Стэнли в карьере. Сейчас или, кажется, уже никогда

Первый матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» пройдет 9 июня
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Российский вратарь второй год подряд вывел «Флориду» в финал.

Марк-Андре Флери, Мэтт Мюррей, Андрей Василевский, Сергей Бобровский — этих вратарей объединяет необычный статистический факт. Каждый из них два года подряд (а Василевский — даже три) выходил в финалы Кубка Стэнли.

Для представителей «Питтсбурга» и «Тампы» золотые серии складывались успешнее. Флери, Мюррей и Василевский — двукратные обладатели Кубка Стэнли. Бобровский год назад проиграл свой первый финал, а совсем скоро начнет новый заход за главным трофеем НХЛ.

Карьера Сергея перевернулась после перехода в «Пантерз» в 2019 году. Хотя первые сезоны складывались откровенно неудачно. Генменеджеру «Флориды» Биллу Зито прилетело за подписанный с голкипером контракт, который считали завышенным, а самого Бобровского — переоцененным. В прессе все чаще обсуждался уход Сергея из команды. В прошлом сезоне вратарь заставил переобуться критиков. Россиянин вернулся на высокий уровень и второй год подряд вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли.

Сергей Бобровский (№72) с&nbsp;Владимиром Тарасенко (№10) и&nbsp;партнерами по &laquo;Флориде&raquo; празднуют победу в&nbsp;финале Восточной конференции. «Работа еще не сделана»: Бобровский и Тарасенко дошли до нового финала Кубка Стэнли

В золотую серию «Пантерз» шли разными дорогами. Год назад «Флорида» сотворила чудо: удачно запрыгнула в зону плей-офф, выбила фаворитов и сдалась только против «Вегаса», чьи шансы перед финалом оценивались выше. Сейчас команду Пола Мориса никто не назовет бандой выскочек. «Пантерз» закономерно вышли в финал, остановив на пути «Тампу», «Бостон» и «Рейнджерс», а в регулярке выиграли Атлантический дивизион.

В прошлом плей-офф Бобровский был главным героем «Флориды». Как настоящий царь в воротах, он держал команду в игре и выручал партнеров в ключевых моментах. Вспомнить хотя бы первый раунд с «Бостоном», когда «Пантерз» горели 1-3, но Сергей выдал фантастический пятый матч и отразил 44 броска. «Флорида» забрала игру в овертайме и приступила к камбэку. Так восьмая команда «Востока» отправила в отпуск первую. Именно тогда «Пантерз» включили режим зверя — в плей-офф (если не считать финал с «Вегасом») они непобедимы шесть раундов подряд.

Сергей Бобровский (слева) против нападающего «Бостона» Джастина Бразо.
Фото USA Today Sports

Никто не знает, как сложилась бы карьера Бобровского, да и всей «Флориды», если бы команда не попала год назад в плей-офф или вылетела в первом раунде. Не исключено, что провальный сезон после назначения Мориса привел бы к кадровым перестановкам. Руководство продолжило верить в тренера и дорогого вратаря. К чему это привело, вы прекрасно видите. «Пантерз» два года подряд прошли в финал, и сейчас значимость Бобровского для команды ничуть не меньше, чем год назад.

Отличаются только впечатления. В плей-офф-2023 Сергеем восхищались так, словно он выходил на лед в одиночку, и для полноценного успеха не хватало только забитых голов. Сейчас «Флорида» подравнялась, но чудеса от Бобровского никуда не делись. Статистика воспитанника «Кузни» не такая впечатляющая, как год назад, когда он входил в лидеры лиги по показателю GSAA (голевые сейвы выше ожиданий). Сейчас Сергей — один из лучших вратарей по коэффициенту надежности и первый по победам. В плей-офф Бобровский играет без замен.

Сергей Бобровский, Коннор Макдэвид. «Флорида» — фаворит, но гениальный Макдэвид подарит финалу интригу. «Эдмонтон» готов к битве с командой Бобровского

К 35 годам Сергей построил богатую и содержательную карьеру в НХЛ. Сменил три клуба, дважды выиграл «Везину Трофи», во второй раз вышел в финал. В музее трофеев не хватает Кубка Стэнли. Впереди Бобровского ждет едва ли не последний шанс на чемпионство. Контракт с «Флоридой» действует еще два года, но нет уверенности, что «Пантерз» останутся в элите и зайдут в три финала подряд. Такое в современной НХЛ происходит очень редко. Упущенный в серии с «Эдмонтоном» шанс может перечеркнуть мечты Сергея о Кубке Стэнли. Бобровский заслужил золотой перстень — искренне хочется, чтобы его история завершилась красиво.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
Обсудить
Читайте также
Егоров и Глэнтон сразятся за пояс WBA International на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Baza: Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Луганске тела еще двух человек
Вратарь сборной России задолжал космическую сумму по алиментам. Что происходит вокруг Матвея Сафонова
Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ по Луганску
Суд арестовал подозреваемого в убийстве внучки и двухлетней правнучки мужчину
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал «Флорида» — «Эдмонтон»: главная серия Кубка Стэнли-2024
После 16 лет в Америке Куликов идет к Кубку Стэнли. Он вернулся туда, где начинал, и нашел любимого тренера
Тренер «Флориды» Иванов рассказал, как играть против Кучерова и забивать Василевскому
Как закрыть Панарина и Кучерова и забить Василевскому? Интервью российского тренера из клуба — финалиста Кубка Стэнли
Тренер «Флориды» Иванов объяснил, как удалось закрыть Панарина в серии с «Рейнджерс»
Капитан «Эдмонтона» Макдэвид рассказал о стиле игры «Флориды» перед финалом Кубка Стэнли
«Флорида» — «Эдмонтон»: где смотреть трансляции матчей финала плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

После 16 лет в Америке Куликов идет к Кубку Стэнли. Он вернулся туда, где начинал, и нашел любимого тренера