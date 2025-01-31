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Сегодня, 12:00

«Овечкин дал команде искру». Реакция американских СМИ на 876-ю шайбу россиянина

Американские СМИ оценили игру Овечкина в матче с «Оттавой»
Егор Сергеев
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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У Александра три очка в матче с «Оттавой».

«Вашингтон» в овертайме уступил «Оттаве» 5:4 в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Однако Александр Овечкин может занести встречу себе в актив — он забросил шайбу (она стала 876-й в карьере) и отдал две голевые передачи, став второй звездой матча. Теперь от Уэйна Гретцки (894) его отделяют 18 голов, от единоличного рекорда — 19.

Что об этом пишет американская пресса?

Постер от НХЛ

Лига подписала достижение просто: «Hey 19» (в переводе — «Эй, 19»). Это отсылка на одноименную песню группы Steely Dan, популярную в США в 1980-е.

The Hockey News: «Овечкин отказался оставлять команду с пустыми руками»

«Вашингтон», безусловно, чувствовал, что последствия длительного выездного турне начинают сказываться, когда команда проводила заключительную игру своего путешествия в четверг против «Оттавы».

Однако Александру Овечкину и Дилану Строуму такой сюжет не понравился, и они не позволили своей команде уехать с пустыми руками. В третьем периоде они возглавили яростную гонку, которая помогла перевести встречу в овертайм, но в итоге отсутствие дисциплины и тяжелая игра привели к поражению со счетом 4:5».

Александр Овечкин. 18 голов до Гретцки! Овечкин забил «Оттаве» в самом безумном матче «Вашингтона» в январе

Rotowire: «Выдающиеся достижения»

«Овечкин забросил шайбу, отдал две результативные передачи, набрал два очка в большинстве и нанес семь бросков в матче против «Оттавы», проигранном в овертайме со счетом 4:5. Теперь Овечкину не хватает всего 19 голов до того, чтобы превзойти рекорд Гретцки.

Но оставим в стороне погоню за историей. 23 гола и 37 очков Овечкина в 35 играх его 20-го сезона в НХЛ сами по себе являются выдающимся достижением и закрепляют за ним статус обязательного игрока в стартовом составе любого поклонника фэнтези-хоккея».

RMNB: «Самое тупое поражение в истории»

«Овечкин почти неделю не забивал. Такое уже случалось в этом сезоне, хотя тогда у него была сломана нога. Этого нельзя допускать. Сейчас у него 876 шайб. Осталось 19. Его вклад в матче с «Оттавой» был безупречно своевременным, плюс он помог Строуму забросить шайбу».

Александр Овечкин вместе с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Оттава&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (5:4 ОТ) 30&nbsp;января в&nbsp;Оттаве. «Это заряжает всю команду». Овечкин — в 18 шагах от вершины Гретцки

The Washington Post: «Овечкин дал команде искру»

«Когда до конца игры оставалось две секунды, Овечкин забросил свою 23-ю шайбу в сезоне — и 876-ю в карьере — и снова приблизил «Вашингтон» к спасению. Гол Овечкина дал команде искру, и «Кэпиталз» понадобилось меньше двух минут, чтобы найти неожиданное решение. Строум перебросил Форсберга и сравнял счет за 5:29 до конца встречи.

В последние минуты «Вашингтон» был целиком на половине площадки «Сенаторов», но не смог добиться победного результата в основное время. Итог оказался таким же, как и в прошлой, куда менее веселой игре: овертайм».

Овечкин: «Это была хорошая игра»

«Когда счет стал 4:2, мы все еще верили, что сможем вернуться. Это важное очко для нас. Очевидно, что в овертайме и буллитах шансы были 50 на 50. Но, знаете, мы боремся и сражаемся. Это была хорошая игра».

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Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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