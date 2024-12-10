Контракт Шестеркина поставил «Рейнджерс» в неудобное положение. Что будет делать клуб из Нью-Йорка

Генменеджеру Крису Друри предстоит принять несколько важных решений.

Новый контракт Игоря Шестеркина с «Рейнджерс», сделавший россиянина самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ, — главная тема недели по обе стороны океана. И пока фанаты ньюйоркцев радуются долгожданному продлению первого номера и обмену Джейкоба Трубы в «Анахайм», генеральный менеджер клуба Крис Друри после двух громких сделок может слегка выдохнуть, но отнюдь не расслабиться.

С уходом Трубы правый фланг обороны ньюйоркцев обеднел. Пусть и уезжал американец в статусе игрока третьей пары. Приехавший в рамках той же сделки из Калифорнии леворукий финн Урхо Вааканайнен продолжает восстанавливаться от травмы, и пока неизвестно, когда сможет сыграть за новую команду. Однако даже в своей лучшей форме это не защитник для больших дел, и Друри наверняка будет искать вариант усиления топ-4, в который из-за проблем бывшего капитана раньше времени поднялся еще не дозревший Брэйден Шнайдер. Только в последние сутки издания вроде NY Post приписывают «Рейнджерам» первоочередной интерес не к защитнику, а к Брэди Ткачаку — топовому крайнему нападающему, которому надоело раз за разом пролетать мимо плей-офф в вечно перестроечной «Оттаве».

Найдет ли генменеджер «Синерубашечников» в оборонительную линейку хоккеиста уровня Ивана Проворова, которого «Коламбус» готов обменять до дедлайна за выбор в первом раунде драфте, — пожалуй, один из самых часто задаваемых вопросов у болельщиков «Рейнджерс». Пока же американского босса можно только похвалить за обмен дорогущего якоря без каких-либо потерь для себя. Исправить ошибку Джеффа Гортона, подписавшего Трубу в 2019-м на 7 лет с кэпхитом 8 миллионов долларов, и слить балласт с имевшимся у него ограничением на обмен у американского босса получилось без потери пиков и кого-то из стоящих проспектов.

Иван Проворов. Фото Imagn Images, USA Today Sports

А вот генменеджер «Анахайма» Пэт Вербик в этой истории продешевил. Достаточно вспомнить, что в свое время получала за подобные плохие контракты «Аризона». Например, заканчивающееся соглашение Павла Дацюка «Койоты» с удовольствием разместили в платежке за 16-й номер драфта, превратившийся в выбор Джейкоба Чикрана. Вместе с защитником «Утки» обязаны были вытаскивать еще пару пряников на будущее.

Поверить, что Друри в ближайшее время провернет еще одну громкую сделку, пока сложно. И дело отчасти в новом контракте Шестеркина. Вернее, в структуре выплат по нему. Как сообщают сразу несколько инсайдеров, российский голкипер во время переговоров отказался от варианта, по которому он мог получит от «Рейнджерс» несколько больше чем 92 миллиона долларов за восемь лет. Однако он предусматривал другую структуру бонусов, которая не шибко понравилась первому номеру ньюйоркцев. При этом Шестеркин, соглашаясь на итоговое предложение, хотел дать Друри чуть больше пространства на рынке и видеть команду конкурентоспособной. Но по факту он несильно помог клубу и генменеджеру в манипуляциях с потолком.

Загвоздка кроется в том, что по структуре заключенного соглашения Шестеркин получит сразу 30 миллионов долларов с 1 июля 2025 года по 2 июля 2026 года. А значит, группа из 13 хоккеистов, имеющих односторонний контракт на следующий сезон, уже занимает почти 71 миллион долларов под «кепкой». И если потолок в итоге не вырастет до планируемых 94 миллионов долларов, то на другие подписания у руководства останется всего 17 миллионов долларов. Много ли это для клуба с чемпионскими амбициями?

Игорь Шестеркин. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Обмен Ткачака-младшего, желающего вырваться из Канады по примеру старшего брата, действительно мог бы освежить и встряхнуть группу лидеров «Рейнджерс», которая, по мнению Друри, попала в зону комфорта. Только, прежде чем звонить в столицу Канады Стиву Стэйосу, боссу парней с Бродвея нужно решить, с кем из важных игроков в статусе ограниченно свободных агентов с истекающими сроками контрактов он пойдет дальше. В любом случае в начале марта бродвейцам будет где развернуться. По данным PuckPedia, перед дедлайном свободными под потолком у клуба может оказаться около 20 миллионов долларов.

Следующим летом статус RFA получат сразу три важных актива ньюйоркцев — К'Андре Миллер, Уилл Кайлли и Каапо Какко. Если прорыва от вечно перспективного финна на Мэдисон-сквер-гарден устали ждать и готовы рассмотреть варианты его обмена, то с защитником второй пары и здорово прогрессирующим габаритным снайпером Друри жаждет договориться как можно скорее. Однако переговоры с ними осложняются наличием у обоих права на обращение в арбитраж.

Добавляет головной боли и полный выход на рынок Райана Линдгрена, для которого этот сезон складывается крайне скверно. Защитников его возраста и уровня летом 2025-го будет не так много — так что дефицита предложений он испытывать не будет. Поэтому продление Шестеркина и обмен Трубы точно разгрузит фронт-офис «Рейнджерс», но на этом его работа на рынке точно не свернется.