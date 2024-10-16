Сидни Кросби: биография многолетнего лидера «Питтсбурга»

Жизнь и карьера великого канадского хоккеиста.

Сидни Патрик Кросби

Дата рождения: 7 августа 1987 года.

Место рождения: Галифакс, Канада.

Вид спорта: хоккей.

Амплуа: нападающий.

Игровой номер: 87.

Рост: 180 см.

Команда: «Питтсбург Пингвинз».

Детство

Кросби родился в Галифаксе в Новой Шотландии (Канада). Уже в два года Сидни начал тренировать броски по воротам в подвале дома, а в три научился кататься на коньках. Отец Кросби был профессиональным вратарем. Он выступал за «Вердее Джуниор Канадиенс» в юниорской лиге Квебека и был задрафтован «Монреалем», но в НХЛ не провел ни одного матча. Сестра Кросби также стала хоккейным вратарем и выступала в лиге NCAA.

В детстве Кросби значительно опережал сверстников: в 14-летнем возрасте Сидни принял участие в турнире 2002 Air Canada среди игроков U-18 в составе местного клуба «Дартмут Сабвэйз» и помог команде занять второе место.

Талант Кросби злил его соперников: он сталкивался с угрозами со стороны родителей оппонентов, а также с грубой игрой. В 2002 году Сидни решил сменить обстановку и перейти в школу в Миннесоте (США), где он, выступая за местный клуб, набрал 162 (72+90) очка в 57 играх юниорской лиги.

В 2003 году Кросби вернулся в Канаду и присоединился к команде «Римуски», за которую начал выступать в юниорской хоккейной лиге Квебека. В сезоне-2003/04 16-летний Сидни набрал 135 (54+81) очков в 59 матчах регулярного чемпионата и 16 (7+9) очков в девяти матчах плей-офф, а в сезоне-2004/05 — 168 (66+102) баллов в 62 играх регулярного чемпионата и 31 (14+17) балл в 13 играх плей-офф.

Начало карьеры в НХЛ

В 2005 году по итогам лотереи драфта право первого выбора получил «Питтсбург», который выбрал Кросби. Так Сидни перешел в клуб, с которым он был неразлучен на протяжении всей карьеры в лиге. 5 октября нападающий дебютировал за «Пингвинов», отметившись голевой передачей в матче с «Нью-Джерси», а 8 октября забросил первую шайбу в ворота «Бостона», сделав в той игре два ассиста.

По итогам сезона Кросби набрал 102 (39+63) очка в 81 игре регулярного чемпионата, став самым молодым игроком лиги со 100+ баллами в сезоне. При этом приз лучшему новичку «Колдер Трофи» забрал первый номер драфта-2004, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который набрал 106 (52+54) очков в 81 игре.

В те годы «Питтсбург» переживал не лучшие времена и четвертый сезон подряд не вышел в плей-офф. Однако в сезоне-2006/07, когда Кросби набрал 120 (36+84) очков в 79 матчах, стал лучшим бомбардиром и выиграл приз самому ценному хоккеисту лиги «Харт Трофи», команда наконец прервала неудачную серию. В плей-офф нападающий забил три гола и отдал две результативные передачи в пяти играх. В том сезоне в клубе дебютировали российский центрфорвард Евгений Малкин и канадский защитник Крис Летанг, которые также проведут в его составе много лет.

«Питтсбург» назначил 19-летнего Кросби капитаном команды и подписал с ним пятилетний контракт после завершения карьеры клубной легенды Марио Лемье. В следующем сезоне «Питтсбург» не только вышел в плей-офф, но и добрался до финала Кубка Стэнли, где уступил «Детройту» (2-4 в серии). Кросби стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф (27 очков, 6+21 в 20 матчах).

В сезоне-2008/09 команда Кросби вновь встретилась с «Детройтом» в финале. В первых шести матчах серии победу одерживали хозяева площадки, но в решающей игре на льду «Детройта» выиграл «Питтсбург» и впервые с 1992 года завоевал Кубок Стэнли. Кросби стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами и 31 очком в 24 матчах. Приз самому ценному игроку Кубка Стэнли «Конн Смайт Трофи» получил Малкин, лучший бомбардир плей-офф с 36 (14+22) очками.

Сидни Кросби с Кубком Стэнли-2009. Фото Global Look Press

После первого Кубка Стэнли

В сезоне-2009/10 Кросби набрал 109 (51+58) очков в 81 игре регулярного чемпионата, стал лучшим снайпером лиги и также завоевав приз Марка Мессье за проявленные лидерские качества. В сезоне-2010/11 Кросби отмечался результативным действием на протяжении 25 матчей подряд.

Спустя несколько дней после окончания этой серии Сидни получил травму в матче Зимней классики-2011 с «Вашингтоном» и выбыл до конца сезона. У Кросби диагностировали сотрясение мозга, от которого он восстанавливался в течение 10 месяцев. Вскоре после возвращения у Сидни возобновились симптомы сотрясения, и нападающий вновь отправился на лечение на несколько месяцев. Кросби смог принять участие в плей-офф, где команда выбыла в первом раунде.

В 2012 году «Питтсбург» подписал контракт с Кросби на 12 лет. Следующий сезон команда завершила в финале конференции.

В сезоне-2013/14 Кросби набрал 104 (36+68) очка в 80 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром и ассистентом лиги и выиграв второй «Харт Трофи». В 13 играх плей-офф он забросил одну шайбу и отдал восемь голевых передач, а команда уступила «Рейнджерс» во втором раунде. В следующем сезоне «Рейнджерс» нанесли поражение «Питтсбургу» в первом раунде плей-офф.

Два трофея подряд

В сезоне-2015/16 «Питтсбург» взял реванш у «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли и дошел до финала, где встречался с «Сан-Хосе». «Питтсбург» выиграл серию со счетом 4-2, а Кросби отдал две результативные передачи в решающем матче. В этом сезоне Сидни набрал 85 (36+49) очков в 80 играх регулярки и 19 (6+13) очков в 24 играх плей-офф.

Через год «Пингвины» вновь победили в финальной серии со счетом 4-2, обыграв «Нэшвилл». Кросби стал лучшим снайпером регулярного чемпионата (89 очков, 44+45 в 75 матчах) и лучшим ассистентом плей-офф (27 очков, 8+19 в 24 матчах).

В обоих победных сезонах Кросби получал «Конн Смарт Трофи» как самый ценный игрок Кубка Стэнли.

Фото Global Look Press

В «Клубе 1000»

По ходу сезона-2016/17 Кросби набрал свой 1000-й результативный балл в НХЛ, отметившись ассистом при голе в ворота «Виннипега». Это была его 757-я игра в лиге.

После третьего для Кросби, Малкина и Летанга чемпионства результаты клуба начали падать: в 2018 году «Пингвины» уступили во втором раунде будущему победителю «Вашингтону», в последующих сезонах не проходили дальше первого раунда и в 2023-м прервали серию из 16 подряд попаданий в плей-офф.

В феврале 2021 года Кросби провел 1000-й матч в НХЛ — в игре с «Айлендерс», спустя год забросил 500-ю шайбу в лиге — поразил ворота «Филадельфии». В апреле 2024 года Кросби отдал 1000-ю голевую передачу в НХЛ в матче с «Детройтом», став 14-м хоккеистом в истории лиги с таким достижением.

Осенью 2024 года Кросби начал в «Питтсбурге» свой 20-й сезон. В предыдущих 19 он неизменно набирал в среднем более одного очка за матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Сидни Кросби (Канада) против Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова (Россия). Фото Global Look Press

Игра за сборную Канады

В 2004 году 17-летний Кросби принял участие в молодежном чемпионате мира, взяв серебряную медаль и набрав 5 (2+3) очков в шести матчах. Спустя год он выиграл турнир, набрав 9 (6+3) очков в шести матчах.

Первый взрослый чемпионат мира стал для Кросби наиболее результативным крупным турниром за сборную: на ЧМ-2006 он забил восемь голов и отдал восемь ассистов в девяти матчах, но Канада заняла четвертое место. В дальнейшем он принял участие в четырех крупных соревнованиях за национальную команду, выиграв каждое из них: Олимпийские игры в Ванкувере-2010 и Сочи-2014, ЧМ-2015 и Кубок мира-2016. Кросби стал автором золотой шайбы в овертайме финала домашней Олимпиады против США, а также лучшим бомбардиром и самым ценным игроком КМ-2016.

Кросби является членом «Тройного золотого клуба» как хоккеист, выигрывавший Кубок Стэнли, Олимпийские игры и чемпионат мира.

Достижения

Командные:

Обладатель Кубка Стэнли (3 — 2009, 2016, 2017)

Олимпийский чемпион (2 — 2010, 2014)

Чемпион мира (2015)

Обладатель Кубка мира (2016)

Личные:

«Харт Мемориал Трофи» самому ценному игроку НХЛ (2 — 2007, 2014)

«Тед Линдсей Эворд» самому выдающемуся игроку НХЛ (3 — 2007, 2013, 2014)

Приз Марка Мессье за лидерские качестве на льду и вне игры (2010)

«Конн Смайт Трофи» самому ценному игроку Кубка Стэнли (2 — 2016, 2017)

«Арт Росс Трофи» лучшему бомбардиру НХЛ (2 — 2007, 2014)

«Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу НХЛ (2 — 2010, 2017)

Лучший бомбардир чемпионата мира (2006)

Лучший бомбардир Кубка мира (2016)

Член «Тройного золотого клуба», «Клуба 500» и «Клуба 1000»

Рекорды:

Лидер «Питтсбурга» по количеству матчей

Лидер «Питтсбурга» по количеству матчей, очков и передач в плей-офф НХЛ

Лидер «Питтсбурга» по количеству очков в финалах Кубка Стэнли

Самый молодой игрок НХЛ, набравший 100+ очков в сезоне

Самый молодой игрок, набравший 200 очков в НХЛ

Самый молодой обладатель «Арт Росс Трофи»

Самый молодой капитан команды-победителя Кубка Стэнли

Фото USA Today Sports

Сколько зарабатывает Сидни Кросби

В межсезонье-2024 Кросби подписал новый контракт с «Питтсбургом». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/27, а среднегодовая зарплата игрока составляет 8,7 миллиона долларов. Столько же он зарабатывал по предыдущим договорам с клубом.

Первый контракт с «Питтсбургом» после соглашения новичка Кросби подписал летом 2007 года на сумму 43,5 миллиона долларов и 5 лет, второй был заключен летом 2012 года на 104,4 миллиона и 12 лет. Аналитики оценивают, что Сидни на пике своей карьеры отказался от возможности получать больше 10 миллионов в среднем за сезон.

Агент Кросби объяснял, что игрок не настаивал на более выгодных условиях, потому что очень любит клуб и число 87, что находит отражение в его средней зарплате (8,7) и номере на льду. Число также связано с датой (08/07 в американском варианте написания 7 августа) и годом (87-й) рождения форварда.

Личная жизнь

Несмотря на выдающиеся спортивные достижения, Кросби не выделяется активностью в медиапространстве, а также не рассказывает о личной жизни. По данным СМИ, с 2008 года Кросби встречается с моделью Кэти Лютнер.

Вне льда Кросби ведет скромную жизнь, межсезонье проводит в родном городе в кругу семьи и друзей.

«Он просто один из парней. Просто оказалось, что он играет в хоккей намного лучше нас», — говорил о Кросби его друг Майк Чиассон.

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