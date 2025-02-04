Не только Овечкин. Кросби может побить невероятный рекорд Гретцки

Звездный канадец до сих пор демонстрирует блестящий хоккей. Но постаревший «Питтсбург» не готов вернуться к большим победам.

Феноменальная для своего возраста форма Александра Овечкина и финальная стадия погони за рекордом Уэйна Гретцки отобрали почти все внимание от другого величайшего игрока современности Сидни Кросби. Он в свои 37 лет очень хорош и так же претендует на установление невероятного достижения. Сейчас у капитана «Питтсбурга» 55 (16+39) очков в 53 матчах нынешнего чемпионата. В том случае, если ему удастся выдержать этот темп, то Гретцки лишится еще одного рекорда — по количеству сезонов, в которых личная результативность превышала показатель больше одного балла за результативность в среднем за игру. У обоих их сейчас по 19.

Заезженная фраза о том, что уровень мастерства определяет стабильность, к канадцу подходит идеально. Кросби из года в год демонстрирует одно и то же, начиная со среднего игрового времени, которое давно колеблется в районе 20 минут, процента выигранных вбрасываний (53-55 %) и количества набранных очков. В прошлом сезоне ветеран забросил 42 шайбы — это третий показатель в его карьере.

За привлекательными цифрами статистики стоит неустанная работа в каждом эпизоде. Этим Кросби славился всегда. При просмотре матчей «Пингвинз» очевидно, что в силу возраста он теряет в скорости, цепкости и резкости. Но фантастический интеллект, умение выжимать максимум из любой смены и потрясающая рациональность позволяют ему оставаться элитным нападающим. Без Кросби невозможно представить сборную Канады на ближайшем Турнире четырех наций.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» нереально здорово провел перестройку на ходу, сумев избежать падения на дно, что присуще почти всем возрастным командам. С большинством старых друзей Овечкина пришлось расстаться — как по уважительным, так и обязательным причинам. Тогда как «Питтсбург» с приходом на пост генерального менеджера Кайла Дубаса выбрал странную стратегию, сделав и без того возрастную команду еще старше.

Как бы хорош не был Кросби, среди его партнеров нет молодых ребят с хорошей перспективой, способных за счет энергии, скорости и собственного прогресса придавать «Питтсбургу» дополнительное преимущество. О том, что канадец — прирожденный капитан и выдающийся лидер, сказано и написано очень много. Однако сейчас он оказался в ситуации, когда сильные стороны не могут быть эффективными, как раньше. Во многом поэтому его фамилия в медийном пространстве по простым поводам появляется реже обычного. Возбуждают только резонансные слухи.

В последнее время капитана «Пингвинз» снова начали сватать в «Колорадо». Эта история тянется давно. Самому Кросби несколько дней назад пришлось опровергать даже намек на вероятность такой сделки. Жаль только, что завершающий этап карьеры звездный нападающий проводит без шансов побороться за титул. Но это его выбор. Провести 20 лет в одном клубе, выиграв с ним три Кубка Стэнли, вписать свою фамилию в историю и попасть в Зал славы — это тоже красивый сюжет.