37-летний канадец проводит отличный сезон.

«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений, обыграв «Эдмонтон» (5:3). Самым результативным игроком матча у хозяев наряду с Брайаном Растом стал капитан «Пенс» Сидни Кросби. Он набрал три очка и вышел на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Кросби оформил 1+2

«Питтсбург», в составе которого вновь не было травмированного Евгения Малкина, мощно начал матч — в первом периоде сокрушил «Эдмонтон» 4:1, а Кросби оформил ассистентский дубль. На восьмой минуте матча канадец выкатил первую голевую передачу перед голом Раста — подхватил шайбу недалеко от ворот и отдал Маркусу Петтерссону, который мгновенно отпасовал под мощный бросок американца.

Спустя шесть минут счет из 2:0 превратился в 4:1, а Кросби заработал еще один ассист. Капитан «Питтсбурга» снарядил Раста на быстрый проход в чужую зону — Брайан прокатился за воротами и выкатил шайбу под голевой бросок Дрю О'Коннора с близкого расстояния.

После первого периода «Пингвинз» забили лишь однажды, автором результативного броска стал как раз Кросби. В начале второй двадцатиминутки капитан забил «Эдмонтону» пятый гол — во время большинства спрятался недалеко от правого угла ворот соперника и без проблем прошил Стюарта Скиннера. Кстати, удалился в составе «Ойлерз» россиянин Василий Подколзин, а этот штраф стал первым в матче для обеих команд.

Как выглядит список лучших бомбардиров в истории НХЛ

Благодаря трем результативным действиям в игре с «Эдмонтоном» Кросби поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ — на два балла обогнал Джо Сакика, завершившего карьеру в 2009 году. Теперь на счету Сидни 1643 очка, до восьмого места, которое занимает Марио Лемье, осталось ровно 80 баллов. А Александра Овечкина, занимающего 12-ю позицию, Кросби обгоняет на 63 очка.

Также после игры с «Эдмонтоном» Кросби вышел на пятое место в истории НХЛ по матчам с тремя и более результативными действиями. Таких в карьере канадца теперь 184: он обогнал Фила Эспозито и Марка Мессье (у них по 183), выше — Яромир Ягр (195), Марсель Дионн (202), Марио Лемье (272) и Уэйн Гретцки (459). В прошлой игре против «Коламбуса» (3:4 Б) Сидни стал рекордсменом НХЛ по выигранным вбрасываниям (сейчас их 15 204), обойдя Патриса Бержерона (15 182).

«Питтсбург» прервал серию поражений

До матча с «Эдмонтоном» команда Кросби потерпела четыре поражения подряд и потеряла место в топ-8 Западной конференции, спустившись на девятую строчку. Сейчас у «Питтсбурга» одинаковое количество очков с идущим восьмым «Коламбусом» (по 44), он на один балл отстает от седьмого «Бостона». Следующую игру «Пенс» проведут 12 января против «Оттавы».

Кросби в этом сезоне набрал 47 очков — с отрывом больше всех в «Питтсбурге». Он вошел в топ-10 ассистентов лиги с 35 голевыми передачами.