«Когда Гретцки установил рекорд по голам, не думал, что его кто-то побьет». Интервью легенды Скотти Боумэна

Обозреватель «СЭ» побеседовал с самым титулованным тренером в истории НХЛ.

91-летний Скотти Боумэн, величайший тренер в истории НХЛ, пять раз бравший Кубок Стэнли во главе «Монреаля», трижды — в «Детройте» и однажды — в «Питтсбурге», по-прежнему на сто процентов в хоккейном деле. С удовольствием убедился в этом, заехав к нему в гости на берег Мексиканского залива — туда же, где шесть лет назад, в 2019-м, мы четыре часа беседовали обо всей его жизни и карьере. Если каждое лето канадец шотландского происхождения и его жена Суэлла живут в большом семейном доме Боумэнов в Баффало, то с осени по весну — в квартире во Флориде, милом городке Сарасота. И оттуда он нередко ездит (сам за рулем!) на домашние матчи «Тампы», которая играет в полутора часах езды в один конец.

Сейчас, правда, это происходит реже, поскольку к Боумэну часто приезжают дети, внуки, правнуки. Семейная занятость зачастую не позволяет ему тратить много часов на хоккейные поездки. Но по телевизору он, по словам Суэллы, смотрит просто все — не только хоккей, но и баскетбол, и американский футбол, и другие виды спорта.

Скотти Боумэн с женой Суэллой. Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Тем, сколько всего он видит и знает, Скотти поразил меня в первую же секунду нынешнего визита. Он тут же показал мне на айпаде супергол вундеркинда Ивана Демидова, забитый им в тот день за СКА в ворота ЦСКА с индивидуальным обыгрышем двух соперников! Я к тому моменту только слышал о нем — и восхитился шайбой вместе с великим тренером, который верит в большое будущее Демидова в НХЛ.

Признаться, я обалдел. Нет, ну вы представляете: тренер — девятикратный обладатель Кубка Стэнли по-мальчишески восторгается шайбой 19-летнего российского пацана не в НХЛ, а в его чемпионате?! Парня, который на СЕМЬДЕСЯТ ДВА года младше него? Сразу после встречи с Боумэном я рассказал эту историю агенту Демидова Дэну Мильштейну, чтобы он передал ее самому Ивану. Для дополнительного воодушевления, веры в себя, а заодно и интереса к истории хоккея и одному из его выдающихся людей. Тем более что Демидову, пятому номеру драфта-2024, предстоит играть в том самом «Монреале», с которым Боумэн выиграл пять Кубков.

Дальше Скотти показал мне бутылку вина от Дацюка — с фамилией Павла и указанием, что вино вручено ему в Зале хоккейной славы, куда его включили в ноябре. Боумэн, тренировавший «Детройт» в первом сезоне будущего Волшебника в НХЛ и выигравший с ним Кубок Стэнли 2002 года, гордится, что работавший с ним всего год игрок так его помнит и ценит.

Скотти Боумэн с бутылкой вина от Павла Дацюка. Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

О Дацюке мы тоже поговорили во время 40-минутного интервью. Но начали с другой российской суперзвезды, которой сейчас посвящено большинство заголовков хоккейной прессы по обе стороны океана.

Овечкин сохранил прежнюю мощь броска

— Удивлены ли вы прыти Александра Овечкина, в 39 лет роскошно стартовавшего, а затем забившего четыре гола в первых пяти матчах после перелома ноги? Сможет ли он, по-вашему, побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?

— Удивление есть, но ведь Овечкин — настоящий снайпер, от природы! Да, у него был небольшой спад в прошлом сезоне, и все задавались вопросом, сможет ли он вернуться на прежний уровень. Думаю, ему здорово помогло то, что команда, «Вашингтон», в этом сезоне стала намного лучше. «Кэпиталз» сделали несколько хороших приобретений в состав (вратарь Логан Томпсон, защитник Джейкоб Чикран, форварды Эндрю Манджипани, Пьер-Люк Дюбуа, вернувшиеся нападающие Ларс Эллер и Якуб Врана. — Прим. И.Р.), и теперь это уже не та команда, которая рассчитывает только на его голы. «Вашингтон» — один из лучших на «Востоке», и ему это здорово помогает.

У Овечкина все еще есть тот бросок, к которому все привыкли за годы его карьеры. Он набрал отличный темп, забил 18 голов в 20 с небольшим играх, после чего, правда, получил довольно серьезную травму. Но вернулся — и приближается к рекорду Гретцки быстрее, чем люди ожидали. Не знаю, сможет ли он сделать это уже в этом сезоне, но, думаю, где-то в октябре — ноябре 2025 года это произойдет.

— А что помешает уже в нынешнем?

— Во второй половине сезона многие команды, которые имеют шансы попасть в плей-офф, начинают играть с особым рвением, внимательнее действовать в обороне. Уровень почти всех команд в НХЛ сейчас сильно подравнялся, нет таких, кому можно легко забить. В том, что Овечкин в принципе установит рекорд, я не сомневаюсь, и если бы не травма, из-за которой он пропустил шесть недель, то, вероятно, сделал бы это уже в этом сезоне. Шансы сохраняются, но все же, как мне кажется, их больше на то, что рекорд падет в начале следующего.

Вокруг Овечкина сформировалось новое стабильное звено. Теперь у «Кэпиталз» есть игрок, который превратился в довольно приличного плеймейкера, — Дилан Строум. Когда-то его в самом начале драфта выбрала «Аризона» (под третьим номером в 2015 году. — Прим. И.Р.), но ему потребовалось пять-шесть сезонов, чтобы в полной мере найти себя. Сначала он уехал в «Чикаго», который не оставил и не переподписал его, но в «Вашингтоне» Строум освоился и в конце концов смог заменить Никласа Бэкстрема в качестве плеймейкера для Овечкина. Швед был хорошим партнером для Алекса, они вместе просто творили чудеса, но травма не позволяет ему продолжать карьеру. Думаю, что Строум — игрок того же типа, что и Бэкстрем, и они с Ови сыгрались.

— Спенсер Карбери поставил их вместе еще в прошлом сезоне, а с этого к ним в тройку добавился мощный белорус Алексей Протас. И кажется, будто они играли в одном звене всегда.

— Я видел, как Протас играл в юниорской лиге в Западной Канаде (в команде «Принц Альберт Рейдерс» Западной хоккейной лиги. — Прим. И.Р.), и его не драфтовали в числе самых многообещающих игроков. Но он большой, сильный парень, смог добиться очень большого прогресса, когда попал в НХЛ. Мой племянник — скаут «Вашингтона» на протяжении двадцати лет. Они рискнули с Протасом, сделав ставку на его габариты, и, похоже, попали точно в цель. Хотя многие этого не ожидали.

— Вы видели, как Горди Хоу много забивал даже за 40. Поэтому результативность Овечкина в этом возрасте для вас не какое-то сногсшибательное откровение?

— Такое в любом случае непросто. Когда игроки становятся старше, они становятся несколько медленнее. А еще одного момента я долго не осознавал, пока кто-то не сказал мне: одна из первых вещей, которая происходит с возрастом, — их бросок становится не таким сильным, как был. Но Алекс так же физически силен, как прежде, и его щелчок не утратил в силе. Он как был, так и остается одним из лучших в лиге по броскам в одно касание, и главное, — чтобы ему отдавали те же диагональные передачи, которые «кормили» его всю карьеру.

Когда Горди забивал десятки голов в возрасте прилично за 40 и даже чуть за 50, он был образцом для подражания с физической точки зрения. Не знаю деталей о тренировках Алекса, но, очевидно, он работает очень близко к тому, что было в лучшие годы, и остается в очень хорошей форме.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports

— Когда он побьет рекорд Гретцки, что это, по-вашему, будет означать для хоккея?

— Есть расхожая фраза: «Рекорды устанавливаются для того, чтобы их били». Но этот рекорд Гретцки — не из тех, о котором вообще думали, что он будет побит. Знаете, я смотрел на цифры — и сейчас у Алекса игр на 30-40 меньше, чем у Уэйна (на счету Гретцки — 1487 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, у Овечкина прямо сейчас — 1456. — Прим. И.Р.). Так что, хоть они и играли в разных эпохах, им потребовалось для этих достижений примерно равное число игр. Овечкин забросил столько шайб не потому, что сыграл намного больше Гретцки!

Тот играл в 80-х и первой половине 90-х, когда голов было очень много. На это время пришелся пик его карьеры. Потом был «сухой» период — когда Уэйн заканчивал, а Ови через несколько лет начинал. В это время было слишком много матчей с одним, двумя, тремя голами. Прошло некоторое время, когда лига сумела изменить достаточно правил для того, чтобы голов снова стало больше, — и это были хорошие изменения, такие, как запреты на зацепы и другие фолы клюшкой. Только тогда у Овечкина появились те же внешние условия, которые были в лучшие годы у Гретцки. Вокруг которого также была очень мощная команда («Эдмонтон» с ним выиграл четыре Кубка Стэнли. — Прим. И.Р).

С другой стороны, Гретцки в моих глазах всегда был прежде всего плеймейкером, и он установил много разных рекордов. Тем не менее этот рекорд по голам — не из тех, которые я ожидал увидеть побитыми. И это интересно!

— То есть, играй Овечкин в 80-е, он забил бы намного больше?

— Это зависит от того, в какой бы команде он выступал. Допустим, в начале 90-х я тренировал «Питтсбург», когда там играл Марио Лемье. В «Пингвинз» была очень мощная линия нападения. Там бы он забивал много!

— Думаете ли, что Остон Мэттьюс, в свою очередь, со временем обгонит Овечкина?

— Вопрос всегда в здоровье. Тот же Мэттьюс, знаю, ездил в Германию, и, вероятно, это связано со спиной (4 января после шести пропущенных матчей форвард «Торонто» вышел, усугубил травму и был помещен в долгосрочный список травмированных. — Прим. И.Р.). И у Гретцки были проблемы со спиной, но они возникли лишь в конце карьеры, а вначале их не было. Мэттьюс находится только в середине пути — и да, темп, в котором он забивает, позволяет рассчитывать на то, что Остон может стать настоящим конкурентом для Гретцки и Овечкина. Но для этого он не может пропускать много времени из-за лечения.

Павел Дацюк (№13). Фото Getty Images

Дацюк

— Недавно в Зал хоккейной славы приняли одного из ваших последних подопечных — Павла Дацюка, пришедшего в «Детройт» и НХЛ в вашем последнем тренерском сезоне-2001/02. Каково его наследие для хоккея?

— Когда Павел приехал в НХЛ, он не был в ней известен, поскольку на драфте его выбрали невысоко (в шестом раунде 1998 года, причем Волшебник имел право драфтоваться еще двумя годами ранее. — Прим. И.Р.). Думаю, одна из причин, по которой его взяли так поздно, — во-первых, лига, в которой он играл, во-вторых, географическое место в этой лиге. В те времена клубы НХЛ не занимались скаутингом, в том числе в России, так тщательно, как сегодня. И возможно, его пример стал одним из важных уроков для лиги, чтобы не пропускать большие таланты.

Я был с «Ред Уингз» во время того драфта, когда выбрали Дацюка. Это произошло благодаря нашему шведскому скауту Хокану Андерссону, и по мере прохождения раундов его беспокоила всего одна команда, представитель которой наряду с ним видел Павла. Всего два клуба, представляете?!

— Какой был вторым?

— По-моему, «Вашингтон». Но мы все-таки оказались первыми. Когда мы парня получили и я увидел его в летнем лагере новичков, то воскликнул: «О Боже! Как этот игрок мог оказаться на драфте так низко?!» Он не оглядывался назад, в прошлое. Если бы в НХЛ тогда был качественный скаутинг, Дацюк был бы выбран в первом раунде. Без сомнения, его просто не видели.

Андерссон выбрал для «Детройта» много хороших игроков, и он все еще с ними. Не знаю, как сейчас, но он в прошлом проводил летом какое-то время в России, поскольку параллельно с хоккеем он гид по ловле лосося, поэтому сопровождал разные группы в вашей стране, ходил в водоемы, где было много этой рыбы. А зимой занимался ловлей другой рыбы — хоккейной.

— Вы мне показали бутылку именного красного вина Дацюка из Зала хоккейной славы, которую благодарный Павел вам прислал.

— Да! Я бы хотел поехать туда, на церемонию его принятия в Зал славы. Но у меня в гостях была семья, поэтому не получилось. Но я отправил Павлу сообщение с поздравлением и словами, что хотел бы быть в Торонто и поздравить его лично. Через пару недель я получил от него доброе письмо, которое говорит о том, что этот человек не забывает тех, кто с ним работал. А заодно эту замечательную бутылку. Это было приятное удивление!

Ведь я тренировал его всего один год. У нас были хорошие отношения, и хоть Дацюк и был новичком лиги, но его игра имела большое значение для победного сезона, который у нас получился («Детройт» в 2002 году выиграл Кубок Стэнли. — Прим. И.Р.). У нас был опытный игрок, Бретт Халл, и я поставил к нему Павла, у которого с ним получилась отличная связка.

В то время мы были сильны в центре. Смотрите, какие у нас играли центрфорварды — Стив Айзерман, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Крис Дрэйпер! В такой состав нелегко пробиться. Но пришел Павел, который тогда был недооцененным игроком, — я сразу обратил внимание не только на его атакующие навыки, но и на то, что он знает, как отбирать шайбу у соперников. И ветерану Халлу был нужен кто-то, чтобы делать эту черновую работу, а заодно отдавать ему удобные передачи. Им и стал Дацюк. В том сезоне я уже понимал, каким отличным он должен стать хоккеистом, но из-за обилия мастеров в команде не было возможности использовать его по 20 минут за игру. Но его связка с Халлом, который находился на закате карьеры, но рядом с Павлом снова расцвел, показала многое. Он идеально ему подошел.

— Дацюк рассказал, что во время первого раунда плей-офф допустил серьезную ошибку, стоившую команде победы, и вы посадили его на лавку. Но с первой игры второго раунда снова выпустили — и больше не сажали, что здорово его вдохновило.

— Тут отдам должное другим игрокам, которые помогли в его развитии. В первую очередь Игорю Ларионову, который взял его под свое крыло. Он видел, каким игроком станет Павел, и это очень помогло нам. Потому что Дацюку, имевшему рядом такого партнера и к тому же соотечественника, было комфортно. Ларионов знал, сколько у нас в команде больших игроков, но это не помешало ему увидеть признаки будущего величия в этом молодом парне. И когда мы взяли Кубок в том году и Дацюк приложил к этому руку, я уже знал, что это даст ему толчок и он станет лидером в новом поколении команды. Что и произошло. Поэтому сегодня он — в Зале славы.

Никита Кучеров. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Кучеров

— В прошлом сезоне Никита Кучеров во второй раз за карьеру выиграл «Арт Росс Трофи» — награду лучшему бомбардиру чемпионата. В чем его секрет — и ожидали ли вы, что он сможет опередить и Нэйтана Маккиннона, и Коннора Макдэвида?

— У Кучерова есть шестое чувство, которое присутствует у единиц в лиге. Он знает, где находятся на льду и партнеры, и соперники. Никита — не самый габаритный хоккеист, но он — мыслитель! Когда этот игрок получает шайбу, то уже заранее понимает, что будет с ней делать дальше.

В голове Кучерова всегда есть следующий розыгрыш. Ему не нужно смотреть, кто открыт, кто нет. Он это уже знает, и поэтому все делает быстро. Единственный способ с ним справиться — это если у вас есть человек, который в этом эпизоде уже «висит» прямо на нем. Если вы дадите ему шанс свободно получить шайбу хотя бы на долю секунды — он решит момент.

«Тампа» в чемпионские сезоны добивалась успеха во многом потому, что ее игра в большинстве была практически неудержимой, и он был в ней ключевым звеном. Кучеров — на правом фланге, а на вершине — леворукий Хедман. Они перемещали шайбу с невероятной скоростью, а ему удавалось открываться вне «трафика» и оставаться там, где его никто не мог перекрыть. Кучерову удавалось и удается то же, что когда-то Уэйну Гретцки, — находить свободные места на площадке, где никого нет.

— Не считаете, что он заслуживал в прошлом сезоне и «Харт Трофи», который получил Маккиннон?

— О, это сложный выбор. Всегда есть больше одного игрока, который близок к получению награды. Я всегда думаю о том, какой была бы команда, если бы этого человека там не было. Хожу на многие игры «Лайтнинг» и вижу, что немногие матчи, в которых Кучеров по той или иной причине отсутствует, становятся очень тяжелыми для команды. Он делает ее однозначно лучше.

И у них прекрасная многолетняя связка с центром Брэйденом Пойнтом, у них отличная совместная карьера. Вообще, заметил, что часто для успеха у команды должны быть два высококлассных игрока. В «Питтсбурге» таковы Кросби и Малкин, в «Вашингтоне» — Овечкин и Бэкстрем, в «Колорадо» — Маккиннон и Макар. В прошлом году в «Эдмонтоне» были близки к Кубку Макдэвид с Драйзайтлем...

— Упомянутый вами Малкин в этом сезоне забил свой пятисотый гол в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1300-е очко. Он будет так же, как и Дацюк, избран в Зал славы при первой возможности, через три года после окончания карьеры?

— Его достижения говорят сами за себя. «Питтсбург» выиграл три Кубка Стэнли благодаря ему и Кросби. Конечно, у них были и другие игроки, которые хорошо справлялись со своей работой, но именно они двое долгое время несли на себе эту франшизу. Оба, как вы знаете, находятся на закате карьер, но даже в этом году продолжают играть для «Пингвинз» важнейшие роли. В начале сезона казалось, что команда пошатнется, но каким-то образом она снова поднялась и борется за место в плей-офф. Думаю, месяц или два назад мало кто мог такое предположить. Именно Кросби с Малкиным изменили ситуацию!

«Питтсбургу» очень повезло иметь двух таких игроков одновременно, которые к тому же продержались на высоком уровне так долго. Их взяли с разницей в год — Малкин был вторым номером на драфте 2004 года после Овечкина, Кросби — первым на следующем. И Боже, они все еще ведут команду за собой! В это трудно поверить.

— Вы говорили мне, что вам очень нравится Кирилл Капризов. Чем именно?

— Он хоть и крайний нападающий, но управляет игрой всей команды! И в большинстве, и в равных составах. Также Капризов — хороший двусторонний игрок, он не сосредоточен только на атаке. Умея все сам, он в то же время обладает тем же навыком, что и Кучеров, — даже не зная, где находятся игроки, на игровом чутье делает очень быстрые розыгрыши шайбы. Кирилл — быстрый пасующий, и он не эгоист.

В «Миннесоте» не так много отличных игроков. Но, Боже, когда он в своей тарелке, что происходит почти каждый вечер, когда этот парень на льду, их трудно остановить! Потому что у Капризова есть много разных способов обыграть соперника. Он может неотразимо бросать, непредсказуемо пасовать, он может двигаться быстрее оппонента и при этом знать, где находятся его партнеры.

— Скоро ему решать, что делать в карьере дальше. Следующим летом Капризов вправе подписать новый восьмилетний контракт с «Миннесотой», а летом 2026-го — соглашение с другой командой в роли свободного агента. Что бы вы ему посоветовали и чем, по-вашему, все закончится?

— Думаю, они с клубом найдут общий язык. Он слишком ценный, ключевой игрок для организации, чтобы она могла позволить себе его потерять. Капризов делает так много игроков лучше, что кажется, будто ему нравится там выступать. Имею в виду то, что он всегда выглядит счастливым на льду. При этом у «Миннесоты» — мощная болельщицкая база, это хороший хоккейный штат и город, которые его очень любят.

В случае если клуб и игрок сумеют объединить усилия, финансово Капризов будет достойно вознагражден. Не вижу много игроков в лиге, способных играть для команды схожую по важности роль, и очень сомневаюсь, что он в ней не останется.

Матвей Мичков. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Мичков

— Чья игра из двух ярких форвардов-новичков нравится вам больше — край Матвей Мичков из «Филадельфии» или центр Маклин Селебрини из «Сан-Хосе»? У кого больше шансов выиграть «Колдер Трофи»?

— Сложно сказать. Это будет хорошая гонка! «Филадельфия» хочет, чтобы Мичков стал двусторонним игроком, и ведет себя по отношению к нему достаточно строго. Матвей производит впечатление клатчера, игрока решающих моментов — недаром он в своем совсем молодом возрасте уже забросил несколько шайб (три. — Прим. И.Р.) в овертаймах. Селебрини — еще моложе, его только этим летом выбрали первым номером на драфте, и он лишь один год играл на уровне колледжа, а во взрослом профессиональном хоккее — вообще ни дня. Но Боже, он сразу попал в команду и делает уже много впечатляющих вещей!

Оба занимают важные позиции в командах, попадают в первые бригады большинства, несмотря на юность, выходят в овертаймах. То есть тренеры относятся к ним и доверяют им как ветеранам. Один момент, не зависящий от качества игры, говорит в пользу Мичкова — играя на «Востоке», в «Филадельфии», ты из-за разницы во времени получаешь немного больше внимания, чем на Западном побережье. Но, думаю, они будут конкурировать до последнего момента, и не думаю, что все будет ясно до конца регулярного чемпионата.

— Считаете ли вы, что будущее НХЛ — это конкуренция Селебрини и Коннора Бедарда из «Чикаго»?

— О, думаю, что Мичкову найдется что сказать по этому поводу, ха-ха! И не только. Каждый год в лигу приходят новые игроки, кто-то выстреливает, и делать такие долгосрочные прогнозы только в отношении двух хоккеистов нельзя.

— Вы верно заметили, что Джон Торторелла строг с Мичковым — сажает на периоды, а иногда и целые матчи, иногда даже говорит в его адрес жесткие публичные слова. Как вы думаете, это правильный способ, чтобы сделать 19-летнего парня звездой НХЛ?

— Как я уже сказал, тренер хочет видеть его двусторонним игроком, и это важно для хоккеистов НХЛ. Мичков станет лучше, если усвоит эти уроки. Одно дело — играть на уровне высоких стандартов в атаке, только когда у тебя есть шайба, и другое — также уметь ее отбирать и создавать возможности для атак своей команды. Ты не можешь думать только об очках. Так что в долгосрочной перспективе Торторелла делает важную работу. Да, он тренер старой школы, но воспитал для НХЛ много хороших игроков.

— Недавно Мичков сказал, что уважает Тортореллу за прямоту.

— Да, не думаю, что Джон делает какие-то вещи для наказания. Он делает их для того, чтобы игрок стал сильнее. И это касается всех хоккеистов «Филадельфии» — молодой команды, которая борется за место в плей-офф лучше, чем многие от нее ожидали, и к середине сезона полноценно находится в гонке. Мне кажется, что опыт тренера сделает Мичкова лучше, и не думаю, что у них есть много трений. Это просто процесс обучения.

— Есть ли у вас понимание, почему Россия стабильно производит топовых крайних нападающих и вратарей, а защитников и особенно центрфорвардов — гораздо меньше?

— Игра сейчас такая, что каждый хоккеист оказывается на разных позициях и должен уметь на них сыграть. Просто в центре молодому игроку действовать сложнее. В частности, очень важны вбрасывания, на которых в Северной Америке, как мне кажется, концентрируются больше, чем в Европе. И это одна из причин, почему европейским, в том числе и российским, центрам приходится в НХЛ сложнее.

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Бобровский

— В прошлом сезоне состоялся феноменальный семиматчевый финал Кубка Стэнли, когда «Флорида», ведя 3-0, проиграла «Эдмонтону» три следующие встречи, но в решающей все же взяла верх. Как оцениваете роль Сергея Бобровского в этом триумфе?

— Он выиграл более четырехсот матчей в регулярных чемпионатах, а это очень серьезный показатель. У Бобровского был непростой момент в начале карьеры, когда он сразу заиграл в «Филадельфии» и показался там вратарем с топ-возможностями, но потом, не знаю почему, он оказался в «Коламбусе». Там он запомнился замечательной серией против «Тампы», которая в том сезоне побила все рекорды, но «Коламбус» обыграл ее 4-0. Это была большая неожиданность. Они выбили лучшую команду лиги, не проиграв ей ни матча!

После этого он подписал очень большой контракт с «Флоридой», которая находилась в состоянии перестройки и в тот момент была не очень хороша и мало ориентирована на оборону. И когда у Бобровского не получилось с ходу переломить ситуацию, начались разговоры, что, может, подписание такого контракта было ошибкой. Но в течение двух последних лет мы видим, чем все обернулось.

И теперь мы оглядываемся назад и видим вратаря, который выиграл больше 400 матчей в лиге и затем дошел до вершины. И все рассказывают о том, как он много для этого работал, чтобы всегда оставаться в отличной форме. Он очень уверен в себе и трудолюбив, что доказывал много лет. А прошлогодняя победа стала для него вишенкой на торте.

У него была нелегкая карьера, и во всех командах, где он играл, нужно было изрядно трудиться. И это актуально даже сейчас, когда «Пантеры» превратились в действительно сильную двустороннюю команду, которая играет в агрессивный хоккей, и против нее нелегко.

Тем не менее он делает сейвы, когда это особенно важно. Вы посмотрите на его результаты, которые говорят сами за себя, увидите, на протяжении скольких лет он их добивается, — и поймете, что он за вратарь. Вы не можете просить большего. И те же люди, которые называли контракт Бобровского с «Флоридой» ужасным, теперь признают, что он стоил таких денег.

— Бобровский же вообще не был задрафтован, и это даже более выразительная история, чем у Дацюка, которого «Детройт» все-таки взял в шестом раунде третьего драфта.

— А откуда он?

— Из сибирского города Новокузнецка, который еще намного дальше от Москвы, чем Екатеринбург. Думаете, в этом и было дело — туда просто скауты в ту пору не добирались?

— Думаю, во многом да. С одной стороны, когда вы играете в крупных городах и заведомо находитесь в центре внимания, то знаете, что за вами следят. С другой стороны, там и конкуренция выше. А у игроков, которые приезжают из отдаленных регионов и они не хуже, но за ними наблюдают гораздо меньше, есть дополнительная задача — привлечь своей игрой к себе внимание.

А еще люди не особо задумываются о том, что, когда в НХЛ приезжают европейские игроки — не только из России, но из Швеции, Финляндии, Чехии, других стран, — им приходится в корне поменять образ жизни, выучить другой язык, столкнуться с другой культурой. Что накладывает на них дополнительное давление. И это при том, что в самом хоккее никто не собирается делать им поблажек — то есть много задач приходится решать одновременно. И при этом, если каждый год посмотреть на список десяти сильнейших бомбардиров лиги, пять-шесть из них — европейцы. Да, знаю, что мы получаем лучших из лучших европейских хоккеистов, но все равно они приезжают на другой континент, где все по-другому. И когда им удается многого достичь, это заслуживает уважения.

— Коннор Макдэвид рыдал в раздевалке после седьмой игры финала. Вы уверены, что у него будет еще один шанс сыграть в решающем раунде — а может, даже и больше? И он не окажется в положении Павла Буре, Ильи Ковальчука или Джо Торнтона, выдающихся игроков, которые один раз проиграли финал и второй попытки в карьере так и не получили?

— У него есть хороший партнер в лице Леона Драйзайтля, и у них сейчас, вероятно, лучший тандем в лиге. И у них обоих осталось еще много хоккея, если исходить из их возраста — они находятся в расцвете сил. При этом у них уже есть опыт. Думаю, этот опыт выхода в финал и понимание того, как тяжело туда было попасть и проиграть сложную серию из семи матчей, будет для них преимуществом. В последней игре они не смогли совершить решающее усилие, но теперь будут понимать, что это такое и каких усилий победа в Кубке Стэнли стоит. Они находятся в своем прайме, и я не вижу ничего, что бы помешало им еще раз сыграть в финале.

Другое дело, что на «Западе» очень серьезная конкуренция. Есть «Вегас» и «Колорадо» — два недавних обладателя Кубка, есть «Виннипег». На Кубок примерно с равными основаниями могут претендовать команд шесть с «Запада» и примерно столько же — с «Востока». На сегодня не могу назвать вам команду-фаворита, которая выглядела бы непобедимой. Факт, что сейчас в НХЛ очень большой паритет, и победить могут многие.

— Возвращаясь к «Флориде», испытываете ли вы как тренер особую радость за Пола Мориса, которому пришлось преодолеть огромный путь, еще с середины 90-х годов в давно не существующем «Хартфорд Уэйлерз», чтобы спустя более четверти века прийти к Кубку Стэнли?

— О да! В это трудно поверить, но еще я сам тренировал против команды Пола Мориса (того самого «Хартфорда». — Прим. И.Р.), когда ему было 28 лет, и он уже был главным тренером! Потом он возглавлял в финале Кубка «Каролину» против моего «Детройта» в 2002 году. Это было уже почти 23 года назад!

Он тренировал в разных лигах, в том числе в России. Он работал на телевидении. Он прошел много разных этапов и теперь увенчал их короной в виде Кубка. Уверен, что у тренера, как бы много матчей он ни выигрывал и как бы много сезонов в лиге ни провел, отсутствие главной победы всегда в голове. Теперь Полу не нужно беспокоиться об этом.

— Ожидаете ли увидеть во главе какой-то команды в этом сезоне трехкратного обладателя Кубка Стэнли Джоэля Кенневилля?

— Не думаю, что на этом этапе сезона много команд еще будут вносить изменения на тренерском посту. Обычно они делают это в районе Дня благодарения и до Рождества — так что, думаю, придется дождаться межсезонья.

Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

— В чем вы видите разницу между тренерской профессией в ваше время и сейчас?

— Теперь все по-другому. Есть аналитика, есть множество ассистентов, у каждого из которых свои функции, чего не было ни двадцать, ни тем более сорок лет назад. Но многие практические вещи остаются прежними, и я пытаюсь помочь некоторым тренерам, которые часто звонят мне и задают вопросы.

Одна такая вещь — это выстраивание игровой дисциплины. Для меня всегда имело принципиальное значение, чтобы мои игроки не попадали в положение «вне игры», и этот фактор учитывался во многих тренировочных упражнениях. Тем более это актуально сейчас, когда у тренеров есть возможность после пропущенных шайб запрашивать видеоповтор, если есть подозрение, что линейный судья прозевал офсайд. И в каждой команде есть специальные видеотренеры, которые моментально сообщают на скамейку о подозрении на «вне игры».

Вторая очень важная, на мой взгляд, вещь в плане игровой дисциплины — это своевременные смены звеньев. А именно: за их счет давать возможность выходящим на лед игрокам сразу включаться в активную фазу игры. Неправильна ситуация, когда меняющиеся остаются на льду дольше необходимого и возвращаются на скамейку слишком медленно. Даже если ты полностью устал, то можешь сделать пару шагов на полной скорости и дать игроку, который выходит вместо тебя, шанс включиться в игру быстрее.

Итак, две ключевые вещи — не попадать в офсайды и вовремя меняться. Это может не сработать в одной игре, но если вы уделяете этому внимание на каждой тренировке, то на длинной дистанции в 82 матча регулярного чемпионата и, условно, 25 игр плей-офф обязательно сказывается. Это важнейшая часть хоккея и основа того, что все у вас будет происходить правильно.

Аналитику тоже надо использовать правильно. Как главный тренер, я не хочу, чтобы аналитики управляли игрой за меня. Все еще ценю тренерский глаз и интуицию, по-прежнему верю, что каждая игровая ситуация неодинакова, поэтому ты не можешь основывать свое решение только на чем-то, что произошло накануне. В то же время, если ты находишься в сложной ситуации и не уверен, что необходимо делать, чтобы переломить ход игры, то аналитика может дать хорошую подсказку. Она позволяет тебе в такой ситуации не терять время и не гадать, а отталкиваться от каких-то объективных данных. Но это, опять же, не дает гарантии успешного результата, а может помочь на 60-70 процентов. И ты как главный тренер должен не слепо на нее полагаться, а сам видеть, что происходит, и иметь собственное мнение.