«Мечта всей жизни — сыграть за сборную на Олимпиаде». Большое интервью Сергачева

Защитник «Тампы» пришел в гости к Ксении Собчак.

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев пришел в гости к одному из самых популярных в России блогеров Ксении Собчак и ответил на вопросы об отношении к российским хоккеистам в НХЛ, призыве в армию и многом другом.

О закрытии русскоязычного сайта НХЛ и отказе о сотрудничестве с Россией после начала СВО:

— Я думаю, что это нормально. Им нужно зарабатывать деньги, это большой бизнес. С другой стороны, это неправильно, потому что в России есть разные болельщики.

Очень много талантов в НХЛ съезжается не только из России, но и со всего мира. Видимо, им было невыгодно выгонять российских хоккеистов. 10 наших игроков сейчас точно в топ-50 в мире. Я, Василевский, Кучеров — костяк «Тампы». Выгонишь нас — кто играть будет?

О словах Беттмэна:

— Он хороший руководитель, а хороший руководитель всегда должен быть гибким. Он правильно сказал, что Овечкин играет за «Вашингтон», как его можно винить за политические взгляды? О том, чтобы выгнать русских, говорят только политики. Спортсмены об этом не говорят.

В команде не принято об этом говорить. Много вопросов было до 24 февраля. Когда все началось, был в небольшом страхе. Все прекрасно понимали, что к нам это никакого отношения не имеет. Менеджеры поговорили с нами, спросили, не нужна ли нам помощь.

Об игре за сборную России:

— Понимаю ли, что могу больше не выступить за сборную России на Олимпиаде? Не хочу об этом думать. Кубки Стэнли есть, а Олимпиады нет, хотелось бы выиграть. Я надеюсь, что мы сыграем. Но я понимаю, что возможно и такое, и от этого очень грустно. Это мечта всей моей жизни — выйти за сборную России на Олимпиаде. Необязательно выиграть, конечно, выиграть всегда хочется, и мы все заряжены на победу, но сам процесс — выйти, готовиться, быть с ребятами, надеть эту майку. Это была бы честь для меня.

Конечно, это несправедливо по отношению к тем, кто готовился к Олимпиаде и живет ради нее. Они тренируются четыре года, какие-то этапы Кубка мира проходят, а потом раз, и они не могут поехать на Олимпиаду, где они могли бы заработать и показать себя. Я больше не за себя переживаю, что не сыграем, хотя, может, еще и сыграем на Олимпиаде, а то, что молодые ребята хоккеисты 16-17 лет не могут выступать на разных турнирах, как я вот выступал. Это огромный толчок.

После юниорского чемпионата мира забирают, например, в канадские лиги, на тебя могут посмотреть скауты. За них мне очень обидно, когда молодые ребята не могут себя проявить и начать свою карьеру с этого трамплина. Если я не сыграю, то будет обидно, но у меня карьера нормальная.

Об отказе клубов НХЛ выходить в ЛГБТ-джерси:

— Это правильное решение. Некоторые не хотят и тем самым чувствуют давление, что их заставляют. Там уже напихали все меньшинства, и ты выходишь и не понимаешь, что вообще происходит. Наверное, я бы не вышел в радужном джерси. Не хочу заниматься пропагандой непонятно чего. Вообще, я не против геев. Это люди, и у каждого свой выбор.

О призыве в армию:

— Российские игроки НХЛ боятся приезжать в Россию из-за страха службы в армии? У меня не было таких предрассудков, я приехал, чувствую себя спокойно. Понятно, что может быть какая-то мобилизация, но я об этом не думал. Думаю, что если нормально все с документами, то есть прошел военные сборы, потратив две недели — месяц своего времени... Я частично годен, так в документах написано. Что буду делать, если придет повестка? Не знаю, она не приходила. Я не думаю, что это вообще возможно, не было мыслей, что меня могут забрать.

О разнице между НХЛ и КХЛ:

— Пропасть между самими организациями, конечно, огромная. Там бизнес, а здесь не бизнес. У нас все идет из Советского Союза, где хоккей был бесплатным, это раз. Государственные деньги даются в клуб, а они там быстренько пилятся, и все. Им необязательно зарабатывать, потому что им через год дадут такой же бюджет, будет что забрать. В НХЛ ребята хотят выиграть Кубок, чтобы заработать, чтобы о них говорили, чтобы продавался мерч, ходили люди, а в КХЛ они это делают, но только чтобы показать, что они что-то делают. Не везде, естественно, но такой вайб вокруг лиги создается.

О ценах на недвижимость:

— Где дороже жить: в Москве или Флориде? Там очень дорогая недвижимость, но качество страдает. Там дороже, чем в Москве. Мы бы за те деньги, за которые купили дом в Тампе, купили на Рублевке, Новой Риге что-то нормальное, качественное.