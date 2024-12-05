Объявлены составы команд на Турнир четырех наций, в котором примут участие звезды НХЛ

С 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне пройдет Турнир четырех наций (Канада, США, Швеция, Финляндия) — предтеча возрожденного Кубка мира. Пока трудно предположить, насколько серьезно отнесутся к нынешнему формату большие звезды НХЛ. Они давно мечтали о международном соревновании с участием всех сильнейших (увы, прям всех сильнейших не будет и в этот раз), желая подчеркнуть свою национальную гордость на льду.

Однако длинной истории у этого междусобойчика нет, как и особой атмосферы. Сложно представить, что игроки в разгар сезона смогут достать из себя все, как весной в Кубке Стэнли. Увидеть самых-самых в новой для них роли, тем не менее, как минимум любопытно. Когда еще два величайших нападающих современности Кросби и Макдэвид окажутся на льду вместе? Сегодня были объявлены окончательные составы на турнир.

Канада

Состав (звенья по версии «СЭ»): Биннингтон, Хилл, Монтембо; Тэйвз — Макар, Теодор — Пьетранджело, Моррисси — Парайко (Санхейм); Маршан — Кросби — Марнер, Конекны — Макдэвид — Пойнт, Беннетт — Маккиннон — Райнхарт, Хагел — Сирелли — Стоун (Джарвис)



Оценка (по версии «СЭ»): вратари — 7, защитники — 9, центры — 10, вингеры — 9, всего — 35

Дома канадцы должны быть фаворитами в любом состоянии. От уровня лидеров команды в топ-6 нападения кружится голова. Здесь собраны будущие члены Зала славы НХЛ — единственная проблема заключается в том, как они будут делить шайбу. И Макдэвид, и Кросби, и Маккиннон привыкли брать на себя, а здесь придется делиться.

Возможно, сборной Канады не хватает габаритов и грубой физической силы по сравнению с тем, что привыкли видеть от команды раньше. В нынешнее миролюбивое время эти хоккейные ценности востребованы меньше.

С каждым годом выбор качественных вратарей становится меньше. Ни одного представителя Канады в этом амплуа не назовешь даже локальной звездой. Когда такое было?

Монтембо или Биннингону требуется ловить свое. В остальном помогут полевые игроки.

В обороне меньше звезд первой величины, чем у шведов, но половина выступает вместе в своих клубах (Макар и Тэйвз, Пьетранджело и Теодор). Сыгранность имеет значение. Клубные связки есть и в атаке, а базовые хоккейные навыки, присущие именно канадцам, да еще умноженные на высочайшее индивидуальное мастерство, позволят быстро подстроиться друг под друга остальным. Лучший тренер НХЛ последних лет десяти Джон Купер в помощь.

США

Состав: Хеллибак, Эттингер, Суэймен; К.Хьюз — Макэвой, Веренски — Фокс, Слэвин — Фэйбер (Хэнифин); Дж.Хьюз — Мэттьюс — М.Ткачак, Гюнцель — Айкел — Миллер, Крайдер — Трочек — Болди, Б.Ткачак — Нельсон — Ларкин (Коннор).



Оценка: вратари — 9, защитники — 9, центры — 9, вингеры — 9, всего — 36

Сборная США во главе с Майком Салливаном смотрится фаворитом без изъянов — мощнейшая вратарская линия, мобильная, креативная и сбалансированная оборона, разноплановая атака, где хорошо сочетаются талант, опыт и молодость. Однако на международном уровне у американцев очень давно не было больших побед.

При очевидных козырях в виде агрессивной и скоростной игры команда плохо держит удар в критические моменты, чем резко контрастирует на фоне волевых соседей из Канады. Возможно, недостающим звеном станет братский дуэт Ткачаков.

Их отец Кит в 1996-м на Кубке мира стал одной из важных составляющих сенсационной победы на турнире. Финальная серия с канадцами запомнилась массой стычек и грязных приемов с обеих сторон. Но этот отвратительный план, выбранный главным тренером Роном Уилсоном, сработал.

Нынешнему американскому поколению игра только в белых перчатках успеха не приносит. Братья Ткачаки унаследовали фамильные черты от своего отца в полном объеме — использование провокаций, умение залезть под кожу, и рубиться, никого не жалеем. С этим у них все в полном достатке.

Финляндия

Состав: Сарос (Луукконен, Ланкинен); Хейсканен — Линделл, Вялимяки — Миккола, Ристолайнен — Мяятта (Хаканпяя); Лехконен — Барков — Рантанен, Лайне — Ахо — Терявяйнен, Хинтц — Гранлунд — Какко, Луостаринен — Лунделл — Армия (Хаула).



Оценка: вратари — 8, защитники — 7, центры — 9, вингеры — 8, всего — 32

Для финской сборной предстоящий турнир открывает новый период, в котором на тренерской скамейке не будет лучшего специалиста в ее истории Юкки Ялонена. Его преемник Антти Пеннанен известен только внутри страны, поэтому пока сложно представить, как он сумеет распорядиться составом.

На бумаге это очень сбалансированная команда с приличными вратарями и талантливым нападением, где собраны интересные игроки разного плана. Чуть скромнее на фоне остальных линий выглядит оборона, в которой выделяется только Хейсканен. В последние годы Ялонен не гнался за звездами, лепя крепкие сборные из середняков с редкими вкраплениям звезд. Это приносило успех.

Сейчас у финнов больше ярких личностей — следовательно, сложнее в короткие сроки построить крепкий коллектив. Барков, Ахо, Рантанен, Хинтц, Гранлунд, Лайне привыкли в своих клубах находиться на первых ролях и теперь каждому придется поумерить свое эго. В случае удачной трансформации от индивидуального к коллективному эта версия сборной Финляндии способна обыграть любого соперника. У нее есть баланс и не видно слабых мест.

Швеция

Состав: Густавссон (Маркстрем, Улльмарк); Хедман — Андерссон, Далин — Экхольм, Форслинг — Э.Карлссон (Бродин); Форсберг — Зибанежад — Нюландер, Братт — Петтерссон — Рэймонд, Кемпе — В.Карлссон — Линдхольм, Арвидссон — Эрикссон Эк — Нюквист (Л.Карлссон).



Оценка: вратари — 7, защитники — 9, центры — 8, вингеры — 8, всего — 32

Шведская сборная даже при беглом анализе не производит «вау-эффекта». Возможно, выступление на международном уровне мотивирует топовых игроков, у которых почти нет достижений на клубном уровне в НХЛ. Выделяется оборона, где собраны сплошные звезды. Сильнее защиты по именам на турнире не будет. Но каждый из этих игроков привык выходить в первой паре и проводить на площадке свыше 20 минут, поэтому понять, какой будет их эффективность в других условиях, пока сложно.

Главный тренер Сэм Халлам работал на двух последних чемпионатах мира и не слишком впечатлил. Вечные проблемы «Тре Крунур» решить ему не удалось — вспоминаем, как минувшей весной его команда развалилась в полуфинале с чехами (3:7). Сильных игроков у него в команде много. Особенно в обороне. Но без характера и агрессии на одном таланте далеко не уедешь.

Вратарь Густавссон круто начал сезон с «Миннесотой», но ни у него, ни у его коллег Маркстрема и Улльмарка, которые еще недавно котировались высоко, нет за плечами опыта серьезных побед. Эти голкиперы тоже плывут под давлением. О линии нападения сложно сформировать конкретное впечатление. Смотрится она неплохо. Вот только ни одной суперзвезды здесь не найти — Петтерссон несколько сдал, а Братт, при всем уважении к его очкам, не кажется человеком, способным делать разницу против топов.

Бонус: Россия (если бы играла на этом турнире)

Гипотетический состав по версии «СЭ»: Шестеркин, Василевский, Бобровский; Сергачев — Гавриков, Орлов — Проворов, Никишин — Романов (Зуб); Панарин — Барбашев — Кучеров, Капризов — Малкин — Ничушкин, Овечкин — Бучневич — Свечников, Марченко — Наместников — Цыплаков (Мичков).



Оценка: вратари — 9, защитники — 7, центры — 7, вингеры — 10, всего — 33

Сборная России как минимум не была бы лишней на этом событии. Гипотетически к фаворитам ее сложно отнести. Но в краткосрочном турнире велика роль случайности. База у нашей команды для хорошего выступления была бы отличной — вратари и оборона потенциально смотрятся лучше всего за последние четверть века. От этого уже можно выстраивать что-то серьезное, несмотря на извечные проблемы с центральными нападающими.

В ориентировочном составе нет перекоса в сторону больших звезд, для каждой из которых необходим отдельный носильщик рояля. Капризов, Кучеров, Ничушкин, Барбашев, Бучневич — классные форварды, знающие, как правильно действовать в обороне. Много дискуссий наверняка развернулось бы вокруг выбора тренерского штаба и модели игры. Очевидно, что российской команде в этом варианте сложно было бы действовать в каждом матче только с позиции силы.