72 гола Овечкина, вызов для Панарина, «Тампа» без Василевского. Что ждет россиян в новом сезоне НХЛ

Кто из наших новичков пробьется в основу и другие интриги стартующего в среду чемпионата.

«Вашингтон» и «Питтсбург» — снова без плей-офф?

Поклонникам и хейтерам Александра Овечкина предлагаю запастись терпением. Совсем скоро каждое утро будет начинаться не с чашечки кофе, а с изучения счетчика Александра Овечкина в погоне за легендарным Уэйном Гретцки. Прошлый сезон возрастной «Вашингтон» завершил непривычно рано. Команда не попала в плей-офф, и опытные лидеры получили больше времени, чтобы залечить болячки и набраться сил перед новым хоккейным годом. Пауза пойдет на пользу и капитану «Столичных». Какой бы двужильностью ни славился Овечкин, время не щадит никого. Сколько голов забьет Александр — интрига не только ближайшего сезона НХЛ, но и последних лет форварда в лиге.

До Гретцки осталось 72 гола — и с каждой регуляркой отставание будет сокращаться. Обогнать великого канадца — стратегическая цель не только для Овечкина. «Вашингтон» живет погоней капитана за легендой прошлого. Александр — культовый хоккеист для клуба, и даже если «Кэпиталз» снова пролетят мимо плей-офф, но форвард продолжит пополнять снайперский счет, руководство и владелец закроют глаза на турнирные неудачи. Генменеджер Брайан Маклеллан пытается провернуть точечные сделки, чтобы освежить команду, но в ближайшем сезоне «Столичным» снова придется верить в сверхспособности опытных лидеров: Овечкина, Бэкстрема, Оши, Уилсона и Карлсона и идеи нового главного тренера Спенсера Карбери.

С похожими проблемами живет «Питтсбург», который, как и «Вашингтон», остался без плей-офф в сезоне-2022/23. Костяк ведущих игроков стареет, а прежнее руководство не обеспечило достойной подпитки, чтобы помочь Сидни Кросби, Евгению Малкину и Крису Летангу. Новый генменеджер «Пингвинз» Кайл Дубас летом провернул феноменальную сделку и выменял у «Сан-Хосе» монстра синей линии Эрика Карлссона. Нижние звенья Дубас укрепил опытными нападающими Ларсом Эллером и Ноэлем Аччиари, но так и не решил проблему с основным вратарем, предложив травматичному Тристану Джарри новый контракт на пять лет.

Перспективы «Вашингтона» и «Питтсбурга» туманны. Дело не только в проблемах и выгорании каждого клуба. От сезона к сезону в дивизионе и конференции нарастает конкуренция. Прогрессируют «Баффало» и «Детройт». «Флорида» на подъеме после сверхуспешного прошлого плей-офф. Жду сюрпризов от «Оттавы» с Владимиром Тарасенко. И вполне верю в сценарий, что два главных русских клуба НХЛ второй год останутся без плей-офф. Исключать такой расклад нельзя, особенно если у «Вашингтона» продолжит хандрить Евгений Кузнецов, чье будущее, как и само желание играть в клубе, остается загадкой.

Евгений Кузнецов. Фото Global Look Press

«Тампа» без Василевского, «Рейнджерс» должны зажечь в плей-офф

«Тампа» столкнется с большими проблемами на старте регулярки из-за отсутствия основного вратаря Андрея Василевского. Голкипер перенес операцию и пропустит два месяца. Руководство «Лайтнинг» не подписало нового голкипера. В начале сезона Джон Купер будет рассчитывать на Йонаса Йоханссона и Мэтта Томкинса. Оба совершенно не убеждают в том, что способны заменить Василевского даже на короткой дистанции. «Тампа» долгое время не парилась с выбором бэкапа. Клуб приглашал ветеранов вроде Эллиотта и Макиленни, которые при необходимости подстраховывали россиянина в регулярке. А в плей-офф наступало время Василевского — Андрей играл без замен. С любопытством понаблюдаем, как «Молнии» справятся без первого номера до декабря.

Важный сезон ждет конкурента Василевского за «Везину Трофи» — Игоря Шестеркина. На «Рейнджерс» возлагали большие надежды в прошлом плей-офф, но команда умудрилась вылететь в первом раунде от «Нью-Джерси». В межсезонье не обошлось без внутренней чистки. Уволили главного тренера Жерара Галлана. Не продлили контракты с форвардами топ-6 — Патриком Кейном и Владимиром Тарасенко. За «Рейнджерс» теперь взялся экс-наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт. В прошлых клубах специалист приучил, что умеет оперативно добиваться результата с новыми командами. Ньюйоркцам с Артемием Панариным придется несладко в схематичном хоккее Лавиолетта, но шансы пошуметь в плей-офф с новым тренером как никогда велики. Баланс в каждой линии только подтверждает это.

Тарасенко летом подписал контракт с «Оттавой». Однолетнее соглашение на пять миллионов долларов недвусмысленно намекает, что в канадском клубе Владимир не намерен задерживаться надолго. Попасть в плей-офф — предел мечтаний для «Сенаторз». Российский снайпер за годы в «Сент-Луисе» и «Рейнджерс» привык к более высоким целям. В дедлайн агент может подыскать Тарасенко новый клуб, если нападающий раскроется в «Оттаве» и набьет приличную статистику, чем повысит спрос на себя. Все, как бы банально ни звучало, в руках (могучих кистях) Владимира.

Русские новички

Кто из россиян закрепится в основе клубов НХЛ — классическая интрига каждого сезона. За летом не так много наших игроков сменили кахаэловскую прописку на шанс в Северной Америке. Из самых очевидных кандидатов выделяется Дмитрий Воронков. Отважный нападающий впечатлил тренеров «Коламбуса» в контрольных матчах. Очков ангарский богатырь набирал не так много, зато не стеснялся силовой борьбы, не признавал авторитетов и выходил на лед с зашкаливающей уверенностью. Только так завоевывается место в основе. «Блю Джэкетс» завалили прошлый чемпионат — в сезон-2023/24 команда входит с новым главным тренером, который понимает, что составу необходима свежая кровь.

Велики шансы закрепиться в «Анахайме» у Павла Минтюкова. В пользу этого говорит выбор в первом раунде драфта-2022 (под 10-м номером), результативная игра в лиге Онтарио и сильная предсезонка. Летом «Утки» прилично обновили оборону. Подвинуть Фаулера, Драйсдейла, Гудаса и Любушкина — архисложная задача для ближайшей регулярки, но с остальными защитниками (в особенности с Лакомбом и Зеллвегером) Минтюкову конкурировать по силам.