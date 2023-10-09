Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:00

72 гола Овечкина, вызов для Панарина, «Тампа» без Василевского. Что ждет россиян в новом сезоне НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь с 10 на 11 октября
Михаил Скрыль
Корреспондент
Александр Овечкин, Артемий Панарин, Андрей Василевский.
Фото «СЭ»
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press
1/2
Telegram Дзен
Кто из наших новичков пробьется в основу и другие интриги стартующего в среду чемпионата.

«Вашингтон» и «Питтсбург» — снова без плей-офф?

Поклонникам и хейтерам Александра Овечкина предлагаю запастись терпением. Совсем скоро каждое утро будет начинаться не с чашечки кофе, а с изучения счетчика Александра Овечкина в погоне за легендарным Уэйном Гретцки. Прошлый сезон возрастной «Вашингтон» завершил непривычно рано. Команда не попала в плей-офф, и опытные лидеры получили больше времени, чтобы залечить болячки и набраться сил перед новым хоккейным годом. Пауза пойдет на пользу и капитану «Столичных». Какой бы двужильностью ни славился Овечкин, время не щадит никого. Сколько голов забьет Александр — интрига не только ближайшего сезона НХЛ, но и последних лет форварда в лиге.

Александр Овечкин. Прощальный тур Овечкина. «Вашингтону» снова не светит плей-офф, но у клуба другая задача

До Гретцки осталось 72 гола — и с каждой регуляркой отставание будет сокращаться. Обогнать великого канадца — стратегическая цель не только для Овечкина. «Вашингтон» живет погоней капитана за легендой прошлого. Александр — культовый хоккеист для клуба, и даже если «Кэпиталз» снова пролетят мимо плей-офф, но форвард продолжит пополнять снайперский счет, руководство и владелец закроют глаза на турнирные неудачи. Генменеджер Брайан Маклеллан пытается провернуть точечные сделки, чтобы освежить команду, но в ближайшем сезоне «Столичным» снова придется верить в сверхспособности опытных лидеров: Овечкина, Бэкстрема, Оши, Уилсона и Карлсона и идеи нового главного тренера Спенсера Карбери.

С похожими проблемами живет «Питтсбург», который, как и «Вашингтон», остался без плей-офф в сезоне-2022/23. Костяк ведущих игроков стареет, а прежнее руководство не обеспечило достойной подпитки, чтобы помочь Сидни Кросби, Евгению Малкину и Крису Летангу. Новый генменеджер «Пингвинз» Кайл Дубас летом провернул феноменальную сделку и выменял у «Сан-Хосе» монстра синей линии Эрика Карлссона. Нижние звенья Дубас укрепил опытными нападающими Ларсом Эллером и Ноэлем Аччиари, но так и не решил проблему с основным вратарем, предложив травматичному Тристану Джарри новый контракт на пять лет.

Перспективы «Вашингтона» и «Питтсбурга» туманны. Дело не только в проблемах и выгорании каждого клуба. От сезона к сезону в дивизионе и конференции нарастает конкуренция. Прогрессируют «Баффало» и «Детройт». «Флорида» на подъеме после сверхуспешного прошлого плей-офф. Жду сюрпризов от «Оттавы» с Владимиром Тарасенко. И вполне верю в сценарий, что два главных русских клуба НХЛ второй год останутся без плей-офф. Исключать такой расклад нельзя, особенно если у «Вашингтона» продолжит хандрить Евгений Кузнецов, чье будущее, как и само желание играть в клубе, остается загадкой.

Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press

«Тампа» без Василевского, «Рейнджерс» должны зажечь в плей-офф

«Тампа» столкнется с большими проблемами на старте регулярки из-за отсутствия основного вратаря Андрея Василевского. Голкипер перенес операцию и пропустит два месяца. Руководство «Лайтнинг» не подписало нового голкипера. В начале сезона Джон Купер будет рассчитывать на Йонаса Йоханссона и Мэтта Томкинса. Оба совершенно не убеждают в том, что способны заменить Василевского даже на короткой дистанции. «Тампа» долгое время не парилась с выбором бэкапа. Клуб приглашал ветеранов вроде Эллиотта и Макиленни, которые при необходимости подстраховывали россиянина в регулярке. А в плей-офф наступало время Василевского — Андрей играл без замен. С любопытством понаблюдаем, как «Молнии» справятся без первого номера до декабря.

Важный сезон ждет конкурента Василевского за «Везину Трофи» — Игоря Шестеркина. На «Рейнджерс» возлагали большие надежды в прошлом плей-офф, но команда умудрилась вылететь в первом раунде от «Нью-Джерси». В межсезонье не обошлось без внутренней чистки. Уволили главного тренера Жерара Галлана. Не продлили контракты с форвардами топ-6 — Патриком Кейном и Владимиром Тарасенко. За «Рейнджерс» теперь взялся экс-наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт. В прошлых клубах специалист приучил, что умеет оперативно добиваться результата с новыми командами. Ньюйоркцам с Артемием Панариным придется несладко в схематичном хоккее Лавиолетта, но шансы пошуметь в плей-офф с новым тренером как никогда велики. Баланс в каждой линии только подтверждает это.

Евгений Кузнецов, Артемий Панарин, Питер Лавиолетт. Мучитель Кузнецова понравился Панарину. Новый тренер «Рейнджерс» очаровал свою главную звезду

Тарасенко летом подписал контракт с «Оттавой». Однолетнее соглашение на пять миллионов долларов недвусмысленно намекает, что в канадском клубе Владимир не намерен задерживаться надолго. Попасть в плей-офф — предел мечтаний для «Сенаторз». Российский снайпер за годы в «Сент-Луисе» и «Рейнджерс» привык к более высоким целям. В дедлайн агент может подыскать Тарасенко новый клуб, если нападающий раскроется в «Оттаве» и набьет приличную статистику, чем повысит спрос на себя. Все, как бы банально ни звучало, в руках (могучих кистях) Владимира.

Русские новички

Кто из россиян закрепится в основе клубов НХЛ — классическая интрига каждого сезона. За летом не так много наших игроков сменили кахаэловскую прописку на шанс в Северной Америке. Из самых очевидных кандидатов выделяется Дмитрий Воронков. Отважный нападающий впечатлил тренеров «Коламбуса» в контрольных матчах. Очков ангарский богатырь набирал не так много, зато не стеснялся силовой борьбы, не признавал авторитетов и выходил на лед с зашкаливающей уверенностью. Только так завоевывается место в основе. «Блю Джэкетс» завалили прошлый чемпионат — в сезон-2023/24 команда входит с новым главным тренером, который понимает, что составу необходима свежая кровь.

Кирилл Марченко (в&nbsp;центре). Двое русских зажигают тусклый «Коламбус». Проворов и Марченко — надежда команды в новом сезоне

Велики шансы закрепиться в «Анахайме» у Павла Минтюкова. В пользу этого говорит выбор в первом раунде драфта-2022 (под 10-м номером), результативная игра в лиге Онтарио и сильная предсезонка. Летом «Утки» прилично обновили оборону. Подвинуть Фаулера, Драйсдейла, Гудаса и Любушкина — архисложная задача для ближайшей регулярки, но с остальными защитниками (в особенности с Лакомбом и Зеллвегером) Минтюкову конкурировать по силам.

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Уэйн Гретцки
2
Обсудить
Читайте также
Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира 2034 года
«Мечта всей жизни — сыграть за сборную на Олимпиаде». Большое интервью Сергачева
I24: 260 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль
Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Легенда «Вашингтона» Колциг не верил, что Овечкин сможет приблизиться к рекорду Гретцки
Сорокин — в первой десятке, Овечкин продолжает падение. Рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ
Овечкин вошел в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN — россиянин занял 33-е место
Овечкин выступил переводчиком Мирошниченко после матча «Вашингтона»
Овечкин открывает для НХЛ новую русскую звезду. Мирошниченко начал в «Вашингтоне» с двух передач
Мучитель Кузнецова понравился Панарину. Новый тренер «Рейнджерс» очаровал свою главную звезду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Русского игрока дважды подряд выставили на драфт отказов два разных клуба НХЛ. Что это было?