Второй номер драфта и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Лучшие свободные агенты НХЛ

Известные игроки, которые до сих пор не нашли работу.

Первые лагеря стартуют в Северной Америке уже через пять недель, а некоторые звезды (и не очень) до сих пор сидят без свеженьких контрактов на предстоящий чемпионат. Среди русских игроков, кстати, такой проблемы нет: почти все свободные игроки нашли новые команды, и даже Илья Самсонов, проваливший прошлый сезон, подписался с «Вегасом». А вот несколько сильных игроков, знакомых нам по североамериканской лиге, запаслись железным терпением. В нашей подборке рассказываем, кто из игроков НХЛ до сих пор не подписал новый контракт.

Джереми Суэймен, вратарь, «Бостон», ОСА

Суэймен и Улльмарк почти поровну разделили игры прошлого сезона — первый провел всего на четыре встречи больше. В итоговых показателях победил швед, но несущественно. Полноценного первого номера у «Бостона» за прошедший сезон так и не появилось. Потому «Брюинз» всех переиграли и обменяли Улльмарка на Йоонаса Корписало, статистика которого просто ужасна. Выглядит как обращение к Джереми: мол, на тебя вся надежда, других нормальных голкиперов у нас нет.

При этом ситуация с контрактом Суэймена сложная. Началось все еще год назад, когда стороны не могли договориться о зарплате. Арбитраж остановился где-то посередине и назначил контракт на один год. Сейчас, видимо, история повторяется: стороны волнует сумма, и «Бостон» хочет задобрить Суэймена игровой практикой. Арбитража не будет точно: стороне Суэймена еще год назад не понравился процесс. На самом деле вероятность перехода Суэймена в другую команду почти нулевая, и публика со дня на день ждет сообщения о продлении. Таков стиль работы генерального менеджера «Мишек» Дона Суини: в свое время он подписывал под самый занавес лета Пастрняка.

Мориц Зайдер. Фото Global Look Press

Лукас Рэймонд, нападающий; Мориц Зайдер, защитник, «Детройт», ОСА

У лучшего нападающего «Детройта» прошлого сезона и у одного из топовых защитников команды закончились контракты новичка. Да, показатель полезности у обоих невысокий, но и успехов у «Детройта» в целом не видно. Тот же «Монреаль» без проблем предложил необъективно большой и длительный контракт Слафковски, который ничего толком и не показал. «Крылья» же до сих пор не решаются подписать двух топовых для своего возраста и уровня команды игроков.

А Рэймонд вообще-то — лучший выбор команды на драфте за последнее десятилетие. Но здесь та же ситуация, что и со Свайменом. Банально никто не торопится, потому что понимают: игрокам никуда с лодки ОСА не деться. Зато тренер «Детройта» Дерек Лалонд уже поделился с прессой, что собирается развивать лидерские качества Рэймонда и Зайдера и доверять им более серьезные роли в предстоящем сезоне.

Томас Харли, защитник, «Даллас», ОСА

Полноценный сезон молодой защитник провел только в последний год контракта новичка. Предыдущие два он стабильно перемещался между НХЛ и АХЛ. Но этот год получился для него ударным. Томас стал вторым бомбардиром-защитником команды, уступив только Миро Хейсканену (при этом обогнав его по голам и заработав лучший показатель полезности в команде). Никакой интриги нет и здесь: недавно генеральный менеджер «Звезд» Джим Нилл рассказал в интервью, что переговоры ведутся, никто не беспокоится и контракт подпишется.

Мэттью Бенирс. Фото Global Look Press

Мэттью Бенирс, нападающий, «Сиэтл», ОСА

Больная тема для болельщиков «Сиэтла». Ему хлопали в самый первый сезон, молились во время второго (он тогда выиграл «Колдер Трофи») и совершенно не узнали на третий год. Упала результативность, рухнул показатель полезности. Что сейчас делать с Бенирсом — вопрос, конечно, риторический. Просто так откреститься нельзя: как-никак он первый игрок, выбранный «Сиэтлом» на драфте, почти символ команды. А один сезон для молодого игрока не всегда показатель. Того же Слафковски Мэтти превзошел, но при этом словак уже получил хороший контракт.

Но почему же до сих пор не поставлена подпись в таком случае? Скорее всего, контракт Слафковски все карты и спутал. Бенирс ушел на драфте на год раньше, и его контракт новичка уже закончился. А у Слафковски он действует еще год, но аванс в виде продления уже на руках: на восемь лет и на 7,6 млн долларов в год. Теперь не исключено, что Бенирс боится продешевить, что и осложняет переговоры. Хотя прошлый сезон в зачет ему совсем не идет.

Картер Харт, вратарь, НСА

Это первый год молодого вратаря в статусе НСА. Он долгое время считался надеждой «Филадельфии» и наверняка оставался бы основным вратарем команды, если бы полгода назад ему и еще нескольким хоккеистам канадской молодежки-2018 не предъявили обвинения в сексуальном насилии.

Дальнейшая карьера Харта в НХЛ зависит от итогов суда: оправдательный приговор ее, скорее всего, реанимирует, обвинительный — в лучшем случае отправит в Европу. К слову, Харта и сейчас вполне можно ожидать в Старом Свете. Карьера в НХЛ на время разбирательств заморозится, а если остаться без игровой практики, то можно ее вообще завершить. Слушания начнутся только весной 2025 года, а это целый сезон простоя. Так что очень вероятно появление Картера в КХЛ, причем на два года: на время до начала разбирательств и во время судебного процесса.

Джеймс ван Римсдайк. Фото Global Look Press

Джеймс ван Римсдайк, нападающий, НСА

От 35-летнего ван Римсдайка не ждут многого. Нет, он не бесполезный. Но на льду уже далеко не лидер. В прошлое межсезонье он получил годичный контракт от «Бостона» на один миллион — причем получил он его довольно быстро, в начале лета. Но сезон вышел слабеньким, всего на 38 очков в 71 игре. Совсем не удивляет отсутствие спроса на него. Топовым командам ван Римсдейк не помощник, а слабым пока нужно переваривать свой состав. На этом этапе межсезонья несчастный миллион можно потратить куда более разумно. Но вряд ли ван Римсдайк завершит карьеру. Скорее он получит нетоповый контракт в нетоповом клубе, но уже под конец лагерей. Когда подпишутся все ОСА, будут видны все недочеты, и клубы будут точно знать оставшееся место под потолком.

Макс Пачиоретти. Фото Global Look Press

Макс Пачиоретти, нападающий, НСА

Пачиоретти ближе всех к пенсии. «Вашингтон» был его последней топовой командой, больше на такую радость надеяться не стоит, особенно при его проблемах после разрывов ахилла. Да и статистика наводит на не самые приятные мысли. Скорее всего, за новую команду уровня «Сан-Хосе» он зацепится, но это будет последний контракт. А если случится рецидив с ахиллом, то он может сезон и не доиграть.

Доминик Кубалик, нападающий, НСА

Год назад «Оттава» подписывала Кубалика в надежде увидеть в нем лидера. А увидела лишь тень от прежнего чеха. Прошлый сезон для 28-летнего форварда получился худшим в карьере по всем показателям. Хотя еще год назад он пригодился бы и топовой команде, которая хочет усилить глубину нападения. Его карьера в НХЛ под вопросом, и больше всего сейчас его хотят видеть в швейцарской «Амбри-Пиотте», куда он однажды приехал из «Салавата Юлаева». Но североамериканские слухи отправляют Кубалика в «Торонто». После прошлого сезона ему можно не давать много денег, а у «Торонто» вечные проблемы с потолком — пока свободны только 1,3 миллиона.

Тайлер Джонсон. Фото Global Look Press

Тайлер Джонсон, нападающий, НСА

О том, что он не вернется в «Чикаго», было объявлено самим Джонсоном почти сразу после окончания сезона. После двух Кубков Стэнли с «Тампой» играть в команде, которая в плей-офф выходит лишь по большим и редким праздникам, оказалось чересчур серьезным понижением для нападающего. Даже игра с будущей звездой НХЛ не заставила его осесть в составе «Блэкхоукс». Джонсон хочет играть в плей-офф, для него это решающий критерий. Опытный центрфорвард, который пригодится и в нижних звеньях, и в лидерских, может найти работу до начала тренировочных лагерей за небольшую плату. Проблемой могут стать только травмы, которые в последние годы ходят за ним по пятам.

Джастин Шульц, защитник, НСА

Опытный защитник для третьей пары за приемлемую цену. Именно так можно было бы разрекламировать этого игрока. Добавив еще то, что он двукратный обладатель Кубка Стэнли и до сих пор без контракта. Он никогда не блистал бомбардирскими талантами, но хорошо играл в обороне. Жаль, что слово «играл» по отношению к Шульцу можно употребить только в прошедшем времени. Последний сезон в «Сиэтле» стал для него худшим за всю карьеру по показателю полезности: «-23». И это при маленьком игровом времени. Так что вряд ли на него будет спрос до начала лагерей.

Екатерина Василевич