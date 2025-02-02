Американец уехал из СКА и уже забивает в НХЛ! Его гол затмил подвиг Кучерова

Тони Деанджело забил первый гол после возвращения в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гюнцель — 26 (Чернак, Гонсалвес), 25:39 — 1:0. Боквист — 3 (Барзал, Хольмстрем), 38:16 — 1:1. Палмиери — 14 (Цыплаков), 46:41 — 1:2. Кучеров — 24 (Раддиш, Пойнт), 59:13 — 2:2. Деанджело — 1 (Хорват, Хольмстрем), 60:33 — 2:3.

Вратари: Василевский (57:13 — 59:13) — Сорокин.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 30 (12+9+9+0) — 36 (13+17+5+1).

Наши: Кучеров (23.59/3/+1) — Романов (31.39/1/-1), Цыплаков (12.45/3/+1).

2 февраля. Тампа. Amalie Arena.

Возвращение в НХЛ Тони Деанджело бурно обсуждалось и в Северной Америке, и в России. Защитник, от которого отказался СКА, подписал контракт с «Айлендерс» и быстро освоился на Лонг-Айленде. Американец с итальянскими корнями провел четыре матча, в каждом из которых получил не менее 22 минут на льду. А среднее игровое время Тони даже выше, чем было в КХЛ. Недолго Деанджело ждал первой шайбы за новый клуб. Гол защитника принес «Островитянам» очередную победу — на этот раз обыграна в овертайме «Тампа».

Матч с «Лайтнинг» выдался богатым на события. Главный тренер «Айлс» Патрик Руа определил Деанджело в пару с Александром Романовым. Тони превосходно подключается к атакам, любит играть с шайбой, но позиционная оборона — не лучшая сторона американца. Видимо, для баланса его и объединили с Романовым — вторым защитником в команде по показателю полезности. В игре с «Тампой» Александр установил личный рекорд: он провел на льду 31 минуту и 39 секунд. Это лучший результат для россиян в нынешнем чемпионате.

В исторических масштабах цифры Романова далеко не на первых позициях. Александр занял только 46-е место, а лидирует среди россиян Алексей Житник. Экс-защитник «Баффало» в сезоне-1997/98 отыграл 34 минуты и 37 секунд. Рекорд последних 10 лет принадлежит Никите Зайцеву. 22 февраля 2020 года, когда «Оттава» встречалась с «Монреалем», наш защитник провел на льду 32:32.

Высокий айстайм Романова объясняется травмами других игроков обороны. «Айлендерс» остались без двух ведущих защитников — Ноа Добсона и Райана Пулока. Повреждение также получил Майк Райлли. Генменеджеру Лу Ламорелло пришлось даже протянуть руку помощи Деанджело, закрыв глаза на колючий характер игрока. По первым матчам риск «островитян» оправдался. Помарки Тони в обороне прикрывает Романов, которому Патрик Руа доверяет ключевые смены, а сам американец помогает в атаке.

Матч, который объединила дуэль российских вратарей, получился малорезультативным. Все шло к победе «Айлендерс» в основное время, но «Тампу» спас Никита Кучеров. Его гол за 47 секунд до конца отложил развязку до овертайма. Лидер «Молний» продлил результативную серию до трех матчей. На последнем отрезке Кучеров, как и вся «Тампа», выглядит не так ярко, зато Никита стабильно попадает в протокол и остается в гонке за «Арт Росс Трофи». Отставание до лидирующего в списке бомбардиров Нэйтана Маккиннона — три очка.

Не остался без очков сегодня и Максим Цыплаков. Именно с его тонкой передачи из-за ворот забил Кайл Палмиери. Дуэль российских вратарей выиграл Сорокин, пусть Василевский и отразил больше бросков. «Айлендерс» набрал классный ход с конца января. Седьмая победа подряд приблизила команду Руа к зоне плей-офф. А то, что «островитяне» обыграли прямого конкурента по «уайлд-кард», ценно вдвойне.