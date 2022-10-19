Несгибаемый характер русского нападающего. На нем не раз ставили крест, но он продолжает забивать в НХЛ

Евгений Свечников набрал 2 очка в игре за «Сан-Хосе».

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Голы: Стэмкос — 5 (бол., Наместников, Кучеров), 21:25 — 1:0. Стэмкос — 6 (бол., Кучеров, Хедман), 24:12 — 2:0. Лотон — 2 (Замула, Фрост), 30:43 — 2:1. ван Римсдайк — 1 (бол., Хэйс, Деанджело), 41:06 — 2:2. Кэйтс — 1, 52:44 — 2:3.

Вратари: Василевский (58:12) — Харт.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 38 (10+17+11) — 24 (6+10+8).

Наши: Кучеров (23.02/0/-1), Наместников (14.29/3/-1), Сергачев (20.08/2/-2) — Замула (12.55/2/+2), Проворов (23.41/0/0).

19 октября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

На старте сезона «Тампа-Бэй» проиграла три матча из четырех и после поражения от «Питтсбурга» со счетом 2:6 не смогла дома одолеть «Филадельфию». Главный тренер «молний» Джон Купер озадачен игрой своей команды, которая на данный момент выглядит откровенно бледно.

«Каждый год мы становимся другой командой. Нам нужно немножко найти себя. Но в основном все сводится к тому, что если мы не владеем шайбой и допускаем потери, то вечер так или иначе будет тяжелым. За последние годы мы прошли через некоторые взлеты и падения. Сейчас у нас сложный старт, без сомнений», — говорил на днях Купер. Сегодня «молнии» не так часто теряли шайбу, но умудрилась упустить матч, ведя в две шайбы.

Начало второго периода не предвещало беды для хозяев. «Тампа» дважды реализовала большинство, благодаря точным броскам Стивена Стэмкоса. В обоих голах поучаствовал Никита Кучеров, который пока не может забить. В четырех матчах в его активе пять результативных передач. В первом голе Стэмкоса отметился набранным баллом и форвард Владислав Наместников, записавший на свой счет уже третье (0+3) очко в сезоне.

Однако, несмотря на все прогнозы перед стартом сезона «Филадельфия» показывает, что в состоянии потрепать нервы любому. Команда Джона Тортореллы смогла перевернуть ход встречи и забросила в ворота Андрея Василевского три безответные шайбы. Помог начать «летчикам» камбэк российский защитник Егор Замула, который поучаствовал в атаке с голом Скотта Лотона и заработал свой первый балл за карьеру в НХЛ. Этот матч стал 15-м за три сезона Егора в лиге.

«Филадельфия» приятно удивляет и показывает бойцовский характер на старте чемпионата, а вот «Тампе» пора уже взбодриться. Тем более, впереди команду ждут непростые встречи с «Флоридой» и «Айлендерс».

Гавриков приносит первую победу «Коламбусу»

«Коламбус» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Хорват — 2 (мен., Петтерссон, Экман-Ларссон), 7:51 — 0:1. Петтерссон — 3 (Подколзин, Хегландер), 11:11 — 0:2. Дэнфорт — 1 (Гавриков, Чинахов), 35:42 — 1:2. Веренски — 1 (Дженнер, Годро), 46:18 — 2:2. Хорват — 3 (Пулман, Хьюз), 47:00 — 2:3. Годро — 2 (Дженнер, Ворачек), 49:27 — 3:3. Гавриков — 1 (Чинахов, Ворачек), 63:21 — 4:3.

Вратари: Мерзликинс — Мартин.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 33 (8+12+10+3) — 35 (9+8+16+2).

Наши: Гавриков (25.06/2/+2), Чинахов (11.42/2/0) — Кузьменко (14.26/0/-2), Михеев (16.42/2/-3), Подколзин (16.13/3/+1).

19 октября. Коламбус. Nationwide Arena. 14060 зрителей.

«Блю Джекетс» начали сезона с трех поражений подряд, но сегодня дома в упорной борьбе команда одолели «Ванкувер». В состав «Кэнакс» после травмы вернулся нападающий Илья Михеев, но это не помогло его команде одержать первую победу в сезоне, а россиянин заработал себе показатель полезности «-3» (худший в команде). «Касатки» откровенно расстраивают своих болельщиков. Команда проиграла четыре матча на старте чемпионата, упустив лидерство в 2+ шайбы в каждом из них. Это первый такой случай в НХЛ.

К середине первого периода гости вели со счетом 2:0, после чего привычно посыпались. В составе «Коламбуса» одними из главных героев стали Владислав Гавриков и Егор Чинахов. Россияне поучаствовали в двух шайбах, в том числе организовали победный в овертайме. Наконец-то Егор смог открыть счет своим очкам в чемпионате. На предсезонке 21-летний россиянин стал лучшим снайпером с шестью шайбами, но в официальных играх забуксовал. Возможно, сегодняшний матч придаст ему уверенности. Для Гаврикова эта шайба стала первой в сезоне, и он был признан второй звездой встречи.

Провал «Сан-Хосе»

«Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Голы: Штурм — 2 (Свечников, Мегна), 12:50 — 0:1. Ли — 1 (Пелек, Нельсон), 30:03 — 1:1. Паризе — 1 (Добсон, Пажо), 34:48 — 2:1. Свечников — 2 (Беннинг), 37:10 — 2:2. Вальстрем — 2 (Нельсон), 39:04 — 3:2. Вальстрем — 3 (Добсон), 45:24 — 4:2. Клаттербак — 1 (п.в., Мартин, Пелек), 57:34 — 5:2.

Вратари: Варламов — Раймер (57:13 — 57:34).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 46 (11+21+14) — 28 (9+8+11).

Наши: Романов (21.59/3/+2) — Барабанов (16.27/1/-2), Свечников (12.52/4/+2).

19 октября. Нью-Йорк. UBS Arena. 13892 зрителя.

«Сан-Хосе» активно продолжает погружение на дно Тихого океана, и на счету «Шаркс» уже 5 поражений подряд на старте сезона. Сегодня команда пожаловала в гости к «Айлендерс», где до середины матча вела со счетом 1:0, но дальше все встало на свои места. В состав «акул» после травмы вернулся Александр Барабанов, но проявить себя ему не удалось. Зато Евгений Свечников продолжает доказывать несгибаемость своего характера. В очередной раз у него почти самое маленькое игровое время в команде (12:52), но форвард успел четыре раза бросить по воротам Семена Варламова, забросить шайбу и поучаствовать в голе Нико Штурма.

Травмы помешали Евгению полностью раскрыть игровой потенциал, но он по-прежнему не сдается. Форвард был полезен в «Виннипеге», где выходил даже в первом звене, а теперь он готов проявлять свои лучшие качества в «Сан-Хосе». Жаль только, что его новая команда при этом ни на что не претендует.