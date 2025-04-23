Кошмар Василевского на старте плей-офф. Пропустил шесть шайб после всего 16 бросков!

«Тампа» ответила «Флориде» лишь двумя голами.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Голы: Беннетт — 1 (Самоскевич), 3:44 — 0:1. Гюнцель — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 12:21 — 1:1. Райнхарт — 1 (Куликов, Верхэге), 19:15 — 1:2. Шмидт — 1 (Маршан, Беннетт), 24:41 — 1:3. Ткачак — 1 (бол., Райнхарт, Барков), 24:55 — 1:4. Ткачак — 2 (бол.), 29:44 — 1:5. Пойнт — 1 (Макдона, Гонсалвес), 33:04 — 2:5. Шмидт — 2 (бол., Ткачак, Барков), 45:09 — 2:6.

Вратари: Василевский — Бобровский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (10+6+6) — 16 (6+7+3).

Наши: Кучеров (23.15/2/+1) — Куликов (20.00/1/0).

23 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Счет в серии: 0-1.

«Тампа» — «Флорида», пожалуй, самая интересная пара первого раунда на Востоке. Поэтому многие ждали, что все матчи будут равными, а победителя решат мельчайшие детали. Но уже в первой игре все было совсем иначе.

«Флорида» подходила к плей-офф не в лучшей форме, несмотря на мощную работу генменеджера в дедлайн. В последних десяти матчах «Пантерз» одержали всего три победы, что не могло не тревожить перед решающим этапом сезона. Но к первому матчу удалось собрать боевой состав: вернулись все травмированные, а настоящим «икс-фактором» стал Мэттью Ткачак, который не играл с Турнира четырех наций.

В первом периоде «Тампа» выглядела даже лучше соперника. Более того, сразу заработало большинство: удаление Ткачака за грубость реализовал Джейк Гюнцель. Разумеется, с передачи Никиты Кучерова. Россиянин в плей-офф включает исключительно режим плеймекера: за три последних сезона в играх на вылет у него лишь одна шайба и 13 ассистов.

«Флорида» в первой двадцатиминутке отметилась двумя шайбами: свои имена в протокол вписали Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт. В шайбе последнего принял участие Дмитрий Куликов. Россиянин не играл почти месяц, но вернулся прямо к играм на вылет.

Во втором периоде исход встречи решил Ткачак: два удаления у «Тампы» и два гола американского форварда. В меньшинстве «Лайтнинг» сегодня выглядели скверно. Все три удаления завершились шайбами. И во всех этих трех голах принял участие Ткачак.

Мягко говоря, не выручил и Андрей Василевский. Россиянин пропустил шесть шайб после 16 бросков и закончил встречу с ужасающим показателем в 62,5% отраженных бросков. По xG цифры не такие убийственные: «Флорида» наиграла на 3,55 гола, а забила шесть.

Сергей Бобровский согласно той же модели был сегодня в порядке. 2,64 ожидаемых гола «Тампы» превратились в два реальных.

Джону Куперу перед следующим матчем есть о чем подумать. Например, почему, когда Кучеров получал «Арт Росс», «Тампа» всегда завершала сезон в первом раунде.