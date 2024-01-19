Новое достижение Кучерова: отдал 500-й пас в карьере. Его «Тампа» разорвала «Миннесоту» Капризова

А Иван Барбашев оформил дубль в победном матче с «Рейнджерс».

Юбилей Кучерова

«Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 7:3 (1:1, 3:2, 3:0)

Голы: Эрикссон Эк — 18 (Фэйбер, Миддлтон), 5:17 — 0:1. Хедман — 8 (Пойнт, Кучеров), 6:12 — 1:1. Чирелли — 9 (бол., Пойнт, Хедман), 20:16 — 2:1. Мереля — 1 (Шири, Пербикс), 23:20 — 3:1. Росси — 13 (Миддлтон, Капризов), 30:52 — 3:2. Пойнт — 21 (Кучеров), 32:41 — 4:2. Миддлтон — 6 (Росси, Зуккарелло), 39:45 — 4:3. Стэмкос — 19 (бол., Кучеров, Хедман), 41:09 — 5:3. Эйссимонт — 7 (бол., Чирелли, Раддиш), 46:59 — 6:3. Чирелли — 10 (Хагель, Хедман), 57:52 — 7:3.

Вратари: Василевский — Густавссон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (11+14+13) — 33 (11+10+12).

Наши: Кучеров (20.25/5/+2) — Капризов (21.51/3/+3).

19 января. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Никиту Кучерова не остановить! Лидер «Тампы» продолжает улучшать статистику и сегодня оторвался от конкурентов по бомбардирской гонке лиги. Главный оппонент россиянина канадец Нэйтан Маккиннон в матче «Колорадо» с «Бостоном» ограничился одним голом. Кучеров не упустил возможность выйти на чистое первое место после игры с разобранной «Миннесотой». «Лайтнинг» не оставили шансов «Уайлд», а Никита поучаствовал в трех голевых атаках и заслуженно был признан первой звездой матча.

Спокойный первый период не предвещал разгрома. Команды обменялись заброшенными шайбами, причем «Миннесота» открыла счет, а «Тампа» ответила голом Виктора Хедмана, которому ассистировал как раз Кучеров. Голевая перестрелка началась со второго периода. Никита взялся за дело при скользком счете 3:2. Перехватив шайбу за воротами «Уайлд», форвард выдал роскошный пас на пятак Брэйдену Пойнту. Канадец со второй попытки пробил Филипа Густавссона.

«Дикари» снова сократили отставание до минимума, но в третьем периоде «Тампа» буквально уничтожила соперника. Окончательно деморализовал «Миннесоту» гол Стивена Стэмкоса в большинстве. Канадец отличился после шикарного перевода Кучерова, который вскружил голову обороняющейся четверке. Шайбы Эйссимонта и Чирелли только укрепили веру «Молний» в успех. Сделав три передачи с «Уайлд», Кучеров первым в сезоне набрал 75 очков. А еще отметил личный юбилей: 500 ассистов за карьеру в НХЛ. Для этого ему понадобилось 688 матчей.

Восстановившийся недавно после травмы лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился удивительной статистикой. Форвард сделал одну передачу, но, несмотря на крупное поражение, завершил матч с показателем полезности «плюс 3». Вот уж кого главный тренер Джон Хайнс не должен отчитывать в раздевалке, так это российского нападающего.

Иван Барбашев. Фото USA Today Sports

Дубль Барбашева

«Вегас» — «Рейнджерс» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Маршессо — 19 (Руа, Хэг), 11:35 — 1:0. Барбашев — 10 (Руа, Маршессо), 14:48 — 2:0. Барбашев — 11 (бол., Стоун, Стивенсон), 37:59 — 3:0. Колесар — 3 (Корчак, Хауден), 38:24 — 4:0. Зибанежад — 15 (бол., Крайдер, Панарин), 40:40 — 4:1. Хауден — 5 (мен., п.в., Стоун), 58:32 — 5:1.

Вратари: Томпсон (51:11 — 51:16) — Шестеркин (56:04 — 58:32).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (10+7+9) — 30 (11+8+11).

Наши: Барбашев (16.00/3/+2), Дорофеев (12.59/4/0) — Панарин (22.42/3/-3).

19 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 149 зрителей.

Казалось бы, «Рейнджерс» выбрались из мини-кризиса, накрывшего команду в начале января. Четырехматчевую серию поражений прервали две победы над «Вашингтоном» и «Сиэтлом». Для полноты ощущений не хватало проверки крепким соперником из группы лидеров. Экзамен «Вегасу» ньюйоркцы с треском провалили. Действующие обладатели Кубка Стэнли крупно обыграли «Рейнджерс», а лихое нападение Питера Лавиолетта ограничилось одной заброшенной шайбой. Скромный результат для одной из самых забивающих команд лиги.

Для «Рейнджерс» все пошло наперекосяк уже с первого периода. Гости пропустили два гола с интервалом в три минуты, хотя перебрасывали соперника и прилично нагружали работой голкипера «Рыцарей» Логана Томпсона. Особенно обидной для ньюйоркцев и Игоря Шестеркина получилась шайба Ивана Барбашева. Засчитали ее только после видеопросмотра. Современные тенденции в правилах смотрят в сторону атаки и увеличения результативности. Поэтому арбитры признали гол верным, закрыв глаза на движение коньком по шайбе.

Перевернуть матч «Рейнджерс» не получилось. Во втором периоде Барбашев оформил дубль, а Киган Колесар оформил четвертый гол «Вегаса». Спастись, уступая 0:4, за 20 минут практически невозможно. Ньюйоркцев хватило только на одну шайбу в большинстве от Мики Зибанежада. Поучаствовал в атаке и Артемий Панарин. Гол Бретта Хаудена на последних минутах в пустые ворота уже ничего не решал, а только подытожил крупную победу «Голден Найтс». Оформивший дубль Барбашев заслуженно получил первую звезду матча.