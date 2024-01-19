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НХЛ

Сегодня, 11:00

Новое достижение Кучерова: отдал 500-й пас в карьере. Его «Тампа» разорвала «Миннесоту» Капризова

Никита Кучеров сделал 500-ю результативную передачу в НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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А Иван Барбашев оформил дубль в победном матче с «Рейнджерс».

Юбилей Кучерова

«Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 7:3 (1:1, 3:2, 3:0)
Голы: Эрикссон Эк — 18 (Фэйбер, Миддлтон), 5:17 — 0:1. Хедман — 8 (Пойнт, Кучеров), 6:12 — 1:1. Чирелли — 9 (бол., Пойнт, Хедман), 20:16 — 2:1. Мереля — 1 (Шири, Пербикс), 23:20 — 3:1. Росси — 13 (Миддлтон, Капризов), 30:52 — 3:2. Пойнт — 21 (Кучеров), 32:41 — 4:2. Миддлтон — 6 (Росси, Зуккарелло), 39:45 — 4:3. Стэмкос — 19 (бол., Кучеров, Хедман), 41:09 — 5:3. Эйссимонт — 7 (бол., Чирелли, Раддиш), 46:59 — 6:3. Чирелли — 10 (Хагель, Хедман), 57:52 — 7:3.
Вратари: Василевский — Густавссон.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 38 (11+14+13) — 33 (11+10+12).
Наши: Кучеров (20.25/5/+2) — Капризов (21.51/3/+3).
19 января. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Никиту Кучерова не остановить! Лидер «Тампы» продолжает улучшать статистику и сегодня оторвался от конкурентов по бомбардирской гонке лиги. Главный оппонент россиянина канадец Нэйтан Маккиннон в матче «Колорадо» с «Бостоном» ограничился одним голом. Кучеров не упустил возможность выйти на чистое первое место после игры с разобранной «Миннесотой». «Лайтнинг» не оставили шансов «Уайлд», а Никита поучаствовал в трех голевых атаках и заслуженно был признан первой звездой матча.

Спокойный первый период не предвещал разгрома. Команды обменялись заброшенными шайбами, причем «Миннесота» открыла счет, а «Тампа» ответила голом Виктора Хедмана, которому ассистировал как раз Кучеров. Голевая перестрелка началась со второго периода. Никита взялся за дело при скользком счете 3:2. Перехватив шайбу за воротами «Уайлд», форвард выдал роскошный пас на пятак Брэйдену Пойнту. Канадец со второй попытки пробил Филипа Густавссона.

«Дикари» снова сократили отставание до минимума, но в третьем периоде «Тампа» буквально уничтожила соперника. Окончательно деморализовал «Миннесоту» гол Стивена Стэмкоса в большинстве. Канадец отличился после шикарного перевода Кучерова, который вскружил голову обороняющейся четверке. Шайбы Эйссимонта и Чирелли только укрепили веру «Молний» в успех. Сделав три передачи с «Уайлд», Кучеров первым в сезоне набрал 75 очков. А еще отметил личный юбилей: 500 ассистов за карьеру в НХЛ. Для этого ему понадобилось 688 матчей.

Восстановившийся недавно после травмы лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился удивительной статистикой. Форвард сделал одну передачу, но, несмотря на крупное поражение, завершил матч с показателем полезности «плюс 3». Вот уж кого главный тренер Джон Хайнс не должен отчитывать в раздевалке, так это российского нападающего.

Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports

Дубль Барбашева

«Вегас» — «Рейнджерс» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Маршессо — 19 (Руа, Хэг), 11:35 — 1:0. Барбашев — 10 (Руа, Маршессо), 14:48 — 2:0. Барбашев — 11 (бол., Стоун, Стивенсон), 37:59 — 3:0. Колесар — 3 (Корчак, Хауден), 38:24 — 4:0. Зибанежад — 15 (бол., Крайдер, Панарин), 40:40 — 4:1. Хауден — 5 (мен., п.в., Стоун), 58:32 — 5:1.
Вратари: Томпсон (51:11 — 51:16) — Шестеркин (56:04 — 58:32).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (10+7+9) — 30 (11+8+11).
Наши: Барбашев (16.00/3/+2), Дорофеев (12.59/4/0) — Панарин (22.42/3/-3).
19 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 149 зрителей.

Казалось бы, «Рейнджерс» выбрались из мини-кризиса, накрывшего команду в начале января. Четырехматчевую серию поражений прервали две победы над «Вашингтоном» и «Сиэтлом». Для полноты ощущений не хватало проверки крепким соперником из группы лидеров. Экзамен «Вегасу» ньюйоркцы с треском провалили. Действующие обладатели Кубка Стэнли крупно обыграли «Рейнджерс», а лихое нападение Питера Лавиолетта ограничилось одной заброшенной шайбой. Скромный результат для одной из самых забивающих команд лиги.

Для «Рейнджерс» все пошло наперекосяк уже с первого периода. Гости пропустили два гола с интервалом в три минуты, хотя перебрасывали соперника и прилично нагружали работой голкипера «Рыцарей» Логана Томпсона. Особенно обидной для ньюйоркцев и Игоря Шестеркина получилась шайба Ивана Барбашева. Засчитали ее только после видеопросмотра. Современные тенденции в правилах смотрят в сторону атаки и увеличения результативности. Поэтому арбитры признали гол верным, закрыв глаза на движение коньком по шайбе.

Перевернуть матч «Рейнджерс» не получилось. Во втором периоде Барбашев оформил дубль, а Киган Колесар оформил четвертый гол «Вегаса». Спастись, уступая 0:4, за 20 минут практически невозможно. Ньюйоркцев хватило только на одну шайбу в большинстве от Мики Зибанежада. Поучаствовал в атаке и Артемий Панарин. Гол Бретта Хаудена на последних минутах в пустые ворота уже ничего не решал, а только подытожил крупную победу «Голден Найтс». Оформивший дубль Барбашев заслуженно получил первую звезду матча.

Иван Барбашев
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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