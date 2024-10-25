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Сегодня, 07:00

Великолепный Капризов ведет «Миннесоту» к лидерству на «Западе»! Сегодня ему не помешал даже Кучеров

«Миннесота» Капризова переиграла «Тампу» Кучерова
Иван Богун
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Три очка Кирилла помогли «Уайлд» одержать четвертую победу подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Капризов — 3 (Росси, Бродин), 6:23 — 0:1. Хагель — 6 (мен., Чирелли, Чернак), 28:55 — 1:1. Кучеров — 8 (Пол, Пербикс), 31:31 — 2:1. Эрикссон Эк — 3 (Богосян, Болди), 38:22 — 2:2. Болди — 4 (бол., Зуккарелло, Капризов), 40:54 — 2:3. Капризов — 4 (п.в., Лауко, Миддлтон), 59:26 — 2:4.
Вратари: Василевский (58:22 — 59:26) — Флери.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 25 (12+9+4) — 18 (5+8+5).
Наши: Кучеров (20.57/1/0) — Капризов (22.08/2/0), Тренин (16.18/0/0), Хуснутдинов (8.57/0/0).
25 октября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Классно стартовавшая в октябре «Миннесота» пока не дает своим болельщикам поводов вспоминать прошлогодний провал, закончившийся непопаданием в плей-офф. Команда Джона Хайнса не проигрывает уже четыре матча подряд и уверенно идет второй на «Западе». Тяжело бросить в нее камень и за два поражения от «Сиэтла» и «Виннипега» в самом начале дистанции, которые случились за пределами основного времени.

Само собой, рассматривать результаты «Уайлд» невозможно в отрыве от игры Кирилла Капризова. Со старта сезона парень с Кузбасса всего единожды остался без очков и сейчас чувствует себя очень комфортно, не давая поводов для критики. Не сбавил обороты он и этой ночью в выездном матче с турбулентной нынче «Тампой», открыв счет на седьмой минуте красивейшим выстрелом в касание.

Если сегодня Хайнсу и есть за что разнести свою команду, так это за небольшой провал, случившийся в середине встречи. Причем начался он с гола «Молний» в меньшинстве. За 25 секунд до выхода пятого полевого Энтони Сирелли и Брэндон Хэгел просто поиздевались над четырьмя хоккеистами гостей в обороне и сравняли счет.

А всего через пару смен хозяева повели благодаря восьмой шайбе в сезоне Никиты Кучерова. Разве мог нападающий, на котором сейчас практически полностью держится команда Джона Купера, впервые в этом сезоне остаться без очков? На 32-й минуте 86-й номер «Болтс» получил локтем в лицо от Брока Фэйбера, но остался на льду, вывел парней в синем вперед и набрал очки во всех матчах с начала чемпионата.

Только удержать минимальное преимущество «Тампа» не сумела. За пару минут до второго перерыва второе звено «Миннесоты» закружило хозяевам головау и еще не так давно выступавший за команду из Флориды Зак Богосян пасом с лицевой линии нашел на пятачке позабытого Йоэля Эрикссона Эка.

К счастью для гостей, уже в самом начале третьего периода Ник Пол схватил удаление за игру высоко поднятой клюшкой и первой спецбригаде «Уайлд» хватило всего 20 секунд, чтобы реализовать его, снова выйти вперед и соорудить свою победную шайбу. Расставившись в чужой зоне, Капризов сделал перепас с Мэттью Болди, а американец — нашел в левом круге Матса Зуккарелло, открылся в правом офисе под великолепную поперечную передачу норвежца и броском в касание поразил ворота Василевского.

Кстати, благодаря этому ассисту россиянин стал вторым игроком в истории «Дикарей», набравшим несколько очков в четырех выездных играх подряд. Ранее подобное удавалось только Пьеру-Марку Бушару, который сделал это в сезоне-2012/13.

Ну а за полминуты до финальной сирены Долларовый Кирилл поставил точку в матче и набрал третий результативный балл, забросив в пустые. Сегодняшние 2+1 позволили сибиряку ворваться в топ-5 бомбардирской гонки и сравняться по количеству очков с Никитой Кучеровым, Микко Рантаненом, Сэмом Райнхартом и Артемием Панариным (13). Теперь впереди него — лишь лидер «Колорадо» Кэйл Макар, набравший уже 15 очков на старте регулярки.

Андрей Василевский (хоккей)
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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