Русский старт НХЛ: Кучеров забил первый гол нового сезона и начал с дубля!

«Тампа» обыграла дома «Нэшвилл».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)

Голы: Кучеров — 1 (Хедман, Пойнт), 9:48 — 1:0. О`Райлли — 1 (Форсберг, Макдона), 36:15 — 1:1. Пярссинен — 1 (Форсберг, О`Райлли), 40:11 — 1:2. Пол — 1 (бол., Пойнт, Стэмкос), 42:25 — 2:2. Хагель — 1 (буллит), 43:07 — 3:2. Новак — 1 (бол., Томасино, Нюквист), 48:48 — 3:3. Пол — 2 (бол., Сергачев, Пойнт), 50:52 — 4:3. Кучеров — 2 (п.в., Пол, Сергачев), 59:58 — 5:3.

Вратари: Йоханссон — Сарос (57:35 — 59:58).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (12+5+17) — 31 (2+13+16).

Наши: Кучеров (21.19/5/+1), Сергачев (23.00/2/+1) — Тренин (13.54/1/0).

11 октября. Тампа. Amalie Arena.

Перспективы «Тампы» в новом сезоне откровенно смущают: как минимум пару месяцев пропустит основной вратарь команды Андрей Василевский, не добавляет позитива и странная ситуация со Стивеном Стэмкосом, контракт которого в клубе пока не горят желанием продлевать. Но чего всегда можно ждать от «Лайтнинг», так это яркого хоккея, и стартовый матч против «Нэшвилла» не стал исключением.

Одним из вопросов нашей предсезонной анкеты был «Сколько очков наберет Кучеров?» В прошлом сезоне лидер «молний» стал лучшим российским бомбардиром со 113 очками в регулярке и кажется, что останавливаться он не намерен. Первый гол нового сезона — как раз на счету Кучерова, расчехлившего пушку в середине первого периода.

В первом периоде преимущество «Тампы» было подавляющим: гости бросили по воротам Юханссона всего дважды. Но большего, чем один гол, «молнии» добиться не смогли. Во втором периоде хороший момент был у Кучерова, которого в быстрой атаке вывел на бросок Пойнт, но классно сыграл Сарос. А вот Форсберг и О'Райлли в контратаке разобрались классно. На старте третьего периода Пярссинен же и вовсе вывел «Нэшвилл» вперед!

Впрочем, «Тампа» довольно быстро отыгралась и вышла вперед. В большинстве вся игра шла через Кучерова, но при голе Пола он очков не получил — после россиянина шайбы касались Стэмкос и Пойнт. А вскоре поигравший в «Тампе» Люк Шенн зацепил рвавшегося к воротам Хэгела и арбитра назначил штрафной бросок, который сам потерпевший и реализовал.

«Хищников» хватило еще на один гол — Новак реализовал удаление Кучерова. Но в итоге «Тампа» все-таки вырвала победу благодаря еще одному голу в большинстве: после броска Сергачева Пол с пятака добил шайбу в ворота. А Кучеров оформил дубль, поразив пустые ворота за секунду до конца матча.