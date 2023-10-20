Королевская игра Кучерова: оформил дубль и помог «Тампе» прервать серию поражений

«Лайтнинг» дома обыграли «Ванкувер».

«Тампа» столкнулась с ожидаемыми трудностями на старте сезона. Во многом они связаны с отсутствием основного голкипера Андрея Василевского. Вратарь перенес операцию и не поможет команде до декабря. Главному тренеру Джону Куперу приходится чередовать Йонаса Юханссона и Мэтта Томкинса в надежде, что сменщики компенсируют потерю Василевского. В последних матчах это получалось с переменным успехом. К домашней игре с «Ванкувером» «Молнии» подошли с серией из трех поражений подряд. Дубль Никиты Кучерова помог прервать неудачную полосу и набрать очки.

Только обороной проблемы «Болтс» не ограничивались. В матчах с «Оттавой» и «Баффало» команда забросила лишь по две шайбы. Скромный показатель для талантливого нападения с Кучеровым, Пойнтом и Стэмкосом. «Тампа» за последние сезоны приучила, что выходила из трудностей, связанными с платежной ведомостью и составом, нетривиальными способами. Прятала игроков в LTIR, устраивала выгодные обмены. Лидеры «Молний» здоровы (сегодня вернулся Стэмкос, пропустивший два матча) и готовы вести команду за собой, но в начале регулярки они не получают необходимой подпитки от нижних звеньев. Сейчас «Тампа» не может похвастаться невероятной глубиной состава и игровым балансом, как в чемпионские сезоны.

С «Ванкувером» команда Купера включилась в игру с первых смен. Реализованное Ником Полом большинство вывело «Лайтнинг» вперед. Откровенно провалили хозяева только начало второго периода. «Кэнакс» организовали два гола меньше, чем за минуту. Такой сценарий не устраивал «Тампу». Во втором отрезке хозяев взбодрили не только две синхронные пропущенные шайбы, но и драка Таннера Жанно против Марка Фридмана после заварушки на пятаке. Силовик «Тампы» без особой жалости навалял защитнику «Касаток».

Mark Friedman drops the gloves with Tanner Jeannot. pic.twitter.com/5LLnOxPT8p — CanucksArmy (@CanucksArmy) October 20, 2023

В нижних звеньях «Молнии» задействуют игроков, которые относительно недавно поднялись из АХЛ. Майкл Эйссимонт к 27 годам поменял четыре команды, но закрепился в составе без ссылок в фарм-клуб именно в «Тампе». Шикарной статистикой нападающий не балует, зато с «Ванкувером» забросил важную шайбу и сравнял счет в конце второго периода. После чего за дело взялся Кучеров. «Лайтнинг» ответили «Кэнакс» серийными голами: Никита отличился через 69 секунд после шайбы Эйссимонта.

Российский форвард прервал трехматчевую безголевую серию, напомнив вратарю «Ванкувера» Тэтчеру Демко об опасности своих бросков. В этом сезоне Кучеров если и забивает, то обязательно стреляет дуплетом. Первый дубль Никита оформил в матче с «Нэшвиллом», второй — против «Кэнакс». Большинство «Тампы» — головная боль для любой обороны. Когда на розыгрыш выходят такие исполнители, как Кучеров, Пойнт, Стэмкос, Пол и Хедман, опасности стоит ждать от каждого игрока. Никита замкнул шикарную передачу через пятак, не оставив голкиперу никаких шансов. Образцовый розыгрыш большинства от «Тампы».

Спокойную концовку «Лайтнинг» мог обеспечить Энтони Сирелли, но из убойной позиции при выходе «два в один» форвард бросил в перекладину и оставил «Ванкуверу» шансы на камбэк. Когда «Кэнакс» заменили вратаря, Джей Ти Миллер не без доли везения отыграл одну шайбу, но на большее команду Рика Токкета не хватило. Без очков завершил матч Андрей Кузьменко, хотя провел на льду 16 минут. Начало второго сезона в НХЛ для уроженца Якутска складывается не так ярко, но главное, что тренер продолжает доверять россиянину. Голы и передачи к Кузьменко обязательно придут.