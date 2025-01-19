Кучеров снова творит чудеса! Гол-красавец, 600 передач в НХЛ и продолжение гонки за Маккинноном

Андрей Василевский тоже провел отличный матч.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

Голы: Пойнт — 27 (Лиллеберг, Пербикс), 2:02 — 1:0. Гюнцель — 23 (бол., Кучеров, Раддиш), 20:16 — 2:0. Кучеров — 21 (Хедман, Гюнцель), 21:50 — 3:0. Чаффи — 8 (Аткинсон), 23:58 — 4:0. Раймонд — 19 (бол., Кейн, Зайдер), 34:12 — 4:1. Раддиш — 2 (бол., Кучеров, Гюнцель), 35:06 — 5:1.

Вратари: Василевский — Тэлбот (Лайон, 40:00).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 22 (6+10+6) — 40 (15+12+13).

Наши: Кучеров (16.44/2/+2) — Тарасенко (16.22/2/0).

19 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Мы уже как-то привыкли считать «Детройт» командой-аутсайдером. «Ред Уингз» давно не выходили в плей-офф, чрезвычайно редко радовали игрой и в регулярке. Но незадолго до Нового года команда поменяла тренера. Дерек Лалонд, который возглавлял команду третий год, был отправлен в отставку, а его место занял Тодд Маклеллан, тренировавший в прошлом году «Лос-Анджелес». С появлением нового тренера игра изменилась в лучшую сторону. После этого «Ред Уингз» уже одержали половину от всех побед сезона и даже без смеха могут говорить о борьбе за плей-офф.

Обновленный «Детройт» в первую очередь отличается сумасшедшим количеством бросков. Привычные нам «Крылья» редко наносили больше 25 за игру. При Маклеллане команда бросает много, а в матче против «Тампы» расщедрилась на 40 бросков. По этой причине в первую очередь Андрей Василевский и стал первой звездой матча. Российский вратарь пропустил только один гол: от точно бросившего в большинстве Лукаса Раймонда. «Тампа» к тому моменту вела в счете 4:1.

Если Василевский трудился все 60 минут, то для Никиты Кучерова звездной оказалась вторая двадцатиминутка. На первых секундах периода удаление заработал «Детройт». И всего 11 секунд потребовалось бригаде «Тампы», чтобы забросить вторую шайбу в матче. Кучеров мог попробовать бросить сам, но отдал пас на пятак Джейку Гюнцелю, которого совершенно не держала обороняющаяся четверка «Крыльев». Через две минуты красивым проходом и голом отличился сам Кучеров, уже в равных составах. Без затруднений обошел сначала Патрика Кейна, а потом Алекса Дебринкета и забросил третью шайбу «Тампы» в матче.

Примечательным стало третье очко россиянина в матче, которое он набрал ближе к концу второго периода. Несложная и потенциально не опасная передача на синюю линию Даррену Рэддишу (который забил пятый гол «Лайтнинг» в матче) стала не просто голевой. Она стала 600-м ассистом в заокеанской карьере Кучерова. Подобного в «Тампе» достигал только защитник Виктор Хедман, причем сделал это всего несколькими днями ранее.

По итогам встречи Кучеров отстает от лидера бомбардирской гонки — Нэйтана Маккинона на пять очков. Последний несколькими часами ранее провел не очень результативный для себя матч и отдал лишь одну передачу. Тогда как три очка Никиты помогли немного сократить разрыв. Всего у Никиты 68 (21+47) очков в 42 матчах. Не стоит забывать, что «Колорадо» Маккиннона провел на три игры больше, чем «Лайтнинг».