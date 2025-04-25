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Сегодня, 05:45

Бобровский засушил Кучерова и всю «Тампу»! Она снова рискует вылететь в первом раунде плей-офф

Бобровский помог «Флориде» во второй раз обыграть «Тампу»
Егор Сергеев
Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Первые две встречи серии остались за «Пантерз».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шмидт — 3 (Райнхарт, Барков), 4:15 — 0:1. Беннетт — 2 (п.в., Джонс), 59:56 — 0:2.
Вратари: Василевский (58:01 — 59:56) — Бобровский.
Штраф: 15 — 16.
Броски: 19 (7+9+3) — 23 (10+6+7).
Наши: Кучеров (20.58/1/-1) — Куликов (17.00/0/0).
25 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
Счет в серии: 0-2.

Первые два матча серии получились совершенно разными. Если первая встреча стала настоящим кошмаром для Андрея Василевского (62,5% отраженных бросков — худший результат за всю карьеру в плей-офф), то сегодня он провел отличную игру. Проблема в том, что команде это совершенно не помогло.

Победная шайба в матче была заброшена уже на пятой минуте. 33-летний защитник Нейт Шмидт однозначно MVP этой серии. В двух матчах на его счету три гола, два из которых стали победными. Невероятно!

Андрей Василевский.Кошмар Василевского на старте плей-офф. Пропустил шесть шайб после всего 16 бросков!

После шайбы Шмидта трансляцию можно было выключать. Ничего интересного на льду «Амали Арены» в Тампе не происходило.

Даже «Флорида» иногда пыталась помочь противнику. «Пантерз» четыре раза оставались в меньшинстве, но монструозное большинство «Тампы» с Никитой Кучеровым во главе не смогло ничего придумать.

У лучшего бомбардира лиги в регулярном чемпионате в плей-офф дела пока идут так себе: 2 матча и 1 (0+1) очко. В последний раз в плей-офф Кучеров забивал аж 19 апреля 2023 года. И вот уже 12 встреч подряд в играх на вылет россиянин завершает без заброшенных шайб.

У кого все отлично, так это у Сергея Бобровского. Российский голкипер сегодня оформил «сухарь» и стал первой звездой матча (Василевский, кстати, стал второй). В двух встречах у Бобровского две пропущенные шайбы и 95,12% отраженных бросков.

Потенциально помочь «Тампе» может, пожалуй, лишь травма Александра Баркова. Нападающий в конце матча неприятно влетел в борт после хита Брэйдена Хэгела и на лед больше не возвращался. Канадец же за свой силовой прием получил пять минут штрафа.

3
Андрей Василевский (хоккей)
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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