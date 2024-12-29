Кучеров и Василевский разнесли «Рейнджерс». Шестеркина поменяли во втором периоде

«Тампа-Бэй» переиграла «Рейнджерс» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: Кучеров — 16 (бол., Пойнт, Гюнцель), 2:27 — 1:0. Панарин — 16 (Трочек, Фокс), 9:23 — 1:1. Макдона — 1 (мен., Чирелли), 18:11 — 2:1. Пойнт — 23 (Кучеров), 23:35 — 3:1. Чирелли — 14 (мен., Хагель), 25:02 — 4:1. Пойнт — 24 (бол., Кучеров, Хедман), 28:08 — 5:1. Трочек — 10 (мен., Линдгрен), 40:13 — 5:2. Пол — 9, 54:12 — 6:2.

Вратари: Василевский — Шестеркин (Куик, 28:08).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 25 (6+12+7) — 44 (17+8+19).

Наши: Кучеров (19.55/5/0) — Панарин (20.08/6/-1).

29 декабря. Тампа. Amalie Arena.

«Нью-Йорк Рейнджерс» продолжает тонуть: у команды Артемия Панарина уже три поражения подряд и шесть в семи матчах. Тем временем отставание от зоны плей-офф достигло пяти очков.

Зато все хорошо у «Молний»: много пропускают, мало забивают и штампуют победы. Вот и сегодня для «Тампы» все началось идеально: уже на третьей минуте Никита Кучеров первым броском в створ открыл счет в матче. Сложно сказать, что в моменте с голом случилось с обороной «Рейнджерс»: словно у всех одновременно отключили джойстики, а когда включили, было уже слишком поздно.

Ответ команды из Нью-Йорка пришел быстро, причем ответил лично Артемий Панарин. Россиянин оказался совершенно один перед воротами Василевского и просто расстрелял голкипера.

Для Панарина этот гол стал первым за восемь встреч, а по общему числу голов он идет вровень с Овечкиным (по 16). Правда, форвард «Вашингтона» еще и пропустил больше месяца из-за травмы.

На этом хорошее для россиян из «Рейнджерс» сегодня закончилось. К середине второго периода в воротах команды оказалось уже пять шайб, а тренерский штаб решил поменять Игоря Шестеркина. Российский голкипер закончил встречу с ужасающими 61,5% отраженных бросков.

В 26 матчах сезона Шестеркин потерпел 15 поражений, а показатель отраженных бросков (90,76%) — с запасом худший в его энхаэловской карьере.

Зато отлично сегодня смотрелся его визави из «Тампы»: Андрей Василевский отбил 42 броска из 44 и стал третьей звездой матча.

Также большой вклад в победу «Лайтнинг» внес и Никита Кучеров, который после гола еще сделал два ассиста. В 31 матче форвард набрал 53 (16+37) очка. Больше только у Натана Маккиннона (60).

Кажется, «Рейнджерс» вновь нужен большой обмен. Но кто в этот раз отправится на выход?