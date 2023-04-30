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Сегодня, 06:50

«Торонто» — во втором раунде плей-офф впервые за 19 лет! Кучеров и Василевский прервали мощную серию

«Торонто» обыграл «Тампу» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Андрей Жданюк
Корреспондент
Фото ХК «Торонто»
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«Тампа» три сезона подряд играла в финале.

НХЛ.Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Мэттьюс — 5 (Броди), 33:47 — 0:1. Стэмкос — 2 (Раддиш, Чирелли), 44:11 — 1:1. Таварес — 4 (Найз, Райлли), 64:36 — 1:2.
Вратари: Василевский — Самсонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (10+10+11+1) — 22 (7+10+4+1).
Наши: Кучеров (20.44/2/-1), Сергачев (26.42/1/-1) — -.
30 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
Счет в серии: 2-4.

Одна из самых жарких серий первого раунда Кубка Стэнли подошла к концу. Многим хотелось увидеть семь матчей в битве между «Тампой» и «Торонто», но команды уложились в шесть. «Мэйпл Лифс» проиграли 11 подряд встреч плей-офф, в которых могли закрывать серии, но на этот раз их черная полоса закончилась. Впервые с 2004 года «листья» сыграют во втором раунде, и это большой шаг вперед для команды Шелдона Кифа.

«Лайтнинг» прекрасно понимали, что отступать некуда и права на ошибку уже нет. Неудивительно, что хозяева гораздо активнее начали матч и часто нагружали Илью Самсонова работой. Несмотря на большое напряжение, голкипер «Торонто» действовал очень уверенно и совершил несколько эффектных спасений. При этом его команда в первом периоде дважды не реализовала большинство и даже едва не пропустила в формате «5 на 4».

У Андрея Василевского нагрузка была поменьше. Гости реже бросали, но делали это крайне опасно. После перерыва вернувшийся в состав «Торонто» Майкл Бантинг мог открывать счет, но попал в перекладину. Василевскому не привыкать к давлению в решающих играх. В матчах, когда «Лайтнинг» находились в одном поражении от вылета из плей-офф, он одержал пять побед в шести играх, отразив при этом почти 95 процентов бросков.

Оставить ворота в неприкосновенности сегодня у Андрея не получилось. В середине второго периода «Торонто» выдал мощный игровой отрезок, зажал «Тампу» в ее зоне и открыл счет в матче. Остон Мэттьюс нанес три броска в одной атаке, но с третьего раза шайба все-таки зашла в ворота. Форвард хоть и провел регулярный чемпионат ниже ожиданий, зато в плей-офф у него все в полном порядке. Это уже пятый гол Остона в первом раунде.

В третьем периоде «молниям» удалось быстро восстановить равновесие. Всего четыре минуты прошло после перерыва, как Стивен Стэмком размочил Самсонова. Даррен Рэддиш бросил от синей линии, российский голкипер справился с угрозой, но на добивании капитан «Тампы» остался совсем без опеки. «Торонто» заметно занервничал в решающем игровом отрезке, стал допускать грубые ошибки в обороне и просел в атаке. Очевидно, что гости были не против засушить игру, но план не сработал.

После гола Стэмкоса «Тампа» завелась, почти в три раза перебросала соперника (11-4), но темп матча прилично упал. На первый план вышла силовая борьба, а в игре стали появляться частые паузы. Медленно, но верно приближался третий в этой серии овертайм, однако гостям крайне повезло, что судьи не заметили игру высокоподнятой клюшкой. Удаление в концовке могло стать для «Торонто» роковым.

Начало овертайма также осталось за «Лайтнинг». Нападающий Мики Эйссимонт получил возможность во втором матче подряд стать главным героем, но каким-то чудом не попал в ворота. Ответ «Мэйпл Лифс» последовал очень быстро. Михаил Сергачев проиграл борьбу у борта, Джон Таварес перехватил шайбу, объехал ворота и эффектно бросил с разворота. Гостям немного помог рикошет на пятаке, но это уже не имеет никакого значения.

«Тампа» героически билась в этой серии, во многих аспектах превосходила соперника, но усталость и потеря былой глубины состава сыграли большую роль. Нынешний «Торонто» созрел для подвигов и готов дать бой любому сопернику. «Молниям» точно не стоит унывать. Три подряд финала Кубка Стэнли уже стали яркой главой истории современного хоккея и никуда оттуда не денутся. У «Тампы» по-прежнему есть потенциал и в ближайшие годы их точно не стоит вычеркивать из списка претендентов на кубок.

Ну а «Торонто» во втором раунде встретится с победителем пары «Бостон» — «Флорида», которых ждет седьмой матч. Любая из команд будет серьезным соперником для «листьев», но команда Шелдона Кифа уже доказала, что у нее есть характер. Сбавлять обороты никто не собирается.

Андрей Василевский (хоккей)
Илья Самсонов
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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