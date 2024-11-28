Невероятный матч «Вашингтона» без Овечкина: вратарь забил сам себе, но команда все равно победила

«Кэпиталз» на выезде обыграли «Тампу», трижды сравняв счет по ходу матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)

Голы: Пойнт — 13 (Гюнцель), 3:58 — 1:0. Пойнт — 14 (бол., Кучеров, Хедман), 12:27 — 2:0. Манджапане — 5 (Эллер, Лапьер), 30:31 — 2:1. Протас — 8 (мен., Уилсон), 32:29 — 2:2. Эйссимонт — 2 (Гиргенсонс), 39:16 — 3:2. Строум — 7 (Рэддиш, Протас), 41:37 — 3:3. Пойнт — 15, 47:25 — 4:3. Карлсон — 3, 50:30 — 4:4. Уилсон — 7 (бол., Чикран, Строум), 56:34 — 4:5.

Вратари: Василевский (58:47) — Линдгрен (30:18 — 30:31).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 28 (8+9+11) — 32 (9+10+13).

Наши: Кучеров (23.51/4/-1) — Мирошниченко (10.25/0/0).

28 ноября. Тампа. Amalie Arena.

«Вашингтон» продолжает познавать новую реальность, в которой приходиться выживать без травмированного Александра Овечкина. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери смог компенсировать потерю ключевого форварда. Команда провела без россиянина четыре матча и в каждом имела шансы зацепиться за очки. С «Колорадо» и «Нью-Джерси» победить не получилось, зато южный выезд сложился успешно: «Вашингтон» обыграл «Флориду» и «Тампу».

Матч с «Лайтнинг» получился событийным и держал в напряжении до последних минут. Выяснилось, что даже без Овечкина, который остается лучшим снайпером команды, в составе «Вашингтона» достаточно игроков, готовых решать моменты. «Тампа», начиная с первого периода, выходила вперед и сохраняла лидерство. «Кэпиталз» держали удар и отыгрывались. Сначала с 0:2, затем с 2:3 и 3:4. С характером и умением переламывать матчи у команды Карбери полный порядок.

Самый курьезный момент произошел в третьем периоде. Нелепую ошибку совершил вратарь гостей Чарли Линдгрен. Американец, пытаясь сыграть на выходе, закинул шайбу в свои ворота. Тем самым помог Брэйдену Пойнту оформить хет-трик. Такое увидишь не каждый день.

«Тампа» не смогла сохранить заработанное преимущество. «Молнии» вели в счете большую часть матча, но в итоге вовсе остались без очков. Переломным моментом третьего периода стало удаление Энтони Чирелли, получившего двойной малый штраф. «Вашингтон» не блещет реализацией большинства, но смог наказать «Тампу» за ненужный фол. Постарался Том Уилсон — Андрей Василевский не среагировал на его коварное подставление на пятаке. В оставшееся время «Лайтнинг» не успели отыграться, несмотря на попытки устроить финальный штурм вшестером.

«Вашингтон» продолжает набирать важные очки и в очередной раз показал, как умеет выбираться из непростых ситуаций. Хоть «Тампа» сейчас не впечатляет стабильными результатами, в прошлом матче смогла уничтожить «Колорадо» (8:2). Многообещающе началась и сегодняшняя игра. Преимущество в две шайбы после дубля Пойнта (отметим ассист Никиты Кучерова в большинстве) «Кэпиталз» методично разбили. Затем отыгрались еще дважды. «Тампа» была близка к победе сегодня, но «Вашингтон» на характере перевернул матч и воспользовался подарком в концовке, когда Чирелли оставил партнеров в меньшинстве.

«Кэпиталз» не надломил даже дикий фэйл Линдгрена, забросившего в свои ворота. Все это говорит об управляемости команды и умении собраться в нужный момент. В третьем периоде «Кэпиталз» добавили в движении и организовали три гола. Собрался в концовке и сам Линдгрен. Чарли словно забыл об ошибке и отыграл максимально надежно на последних минутах, совершив несколько важных сэйвов.

«Вашингтон» продолжает удивлять на старте чемпионата. Команда Карбери занимает третье место на «Востоке», а по потерянным очкам идет на второй строчке. Невероятное преображение «Столичных», которых мало кто предполагал увидеть среди лидеров конференции к концу ноября. Осталось дождаться, когда Овечкин поправит здоровье.